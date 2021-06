Lavori governativi più pagati

Quando si considerano i datori di lavoro che pagano salari elevati, di solito non si pensa al governo.Il lavoro del governo è noto per fornire molti vantaggi, come orari di lavoro stabili e ragionevoli, ma come Goldman Sachs E Microsoft non è sempre garantito. Tuttavia, per i professionisti con una laurea e capacità professionali ideali, alcuni lavori governativi possono essere molto redditizi.

astronomo

Gli astronomi sono uno dei gruppi più pagati tra i dipendenti del governo. A causa di rigidi standard e requisiti, la maggior parte dei candidati non è ammissibile. Non tutti gli astronomi vogliono o sono incaricati di diventare astronauti che si avventurano nello spazio, ma grazie alla loro esperienza, godono ancora di uno stipendio considerevole.sebbene Amministrazione nazionale dell’aeronautica e dello spazio (NASA) fornisce alti stipendi agli astronauti.L’Aeronautica, l’Esercito e il Dipartimento della Difesa assumono anche professionisti con esperienza in astronomia per ricoprire ruoli come l’imaging aeronautico e l’analisi dell’aviazione, nonché piloti e ingegneri di volo.

Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti, lo stipendio medio annuo degli astronomi governativi nel 2020 è di $ 152.230. Alcuni lavori richiedono almeno una laurea, ma la maggior parte richiede un master o un dottorato. grado.

avvocato

Gli avvocati degli studi legali di lusso a New York spesso guadagnano più di $ 160.000 all’anno all’inizio della loro carriera. Tuttavia, queste aziende sono note per richiedere 80 ore di lavoro a settimana, il che compromette un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Per gli aspiranti avvocati che sono disposti ad accettare un compenso moderato, i governi federali, statali e locali assumono decine di migliaia di avvocati ogni anno.

Inoltre, gli stipendi di questi enti governativi sono molto più alti della media nazionale e richiedono un minor numero di ore lavorative, il che aiuta a raggiungere un equilibrio vita/lavoro più stabile. Secondo i dati BLS, lo stipendio medio degli avvocati del governo federale nel 2020 è di $ 152.220. Sebbene il governo abbia bisogno di avvocati come funzionari del tribunale, le crescenti preoccupazioni sul budget potrebbero indebolire la crescita.

Responsabile finanziario

La gestione finanziaria è un’altra professione che può fare molti soldi Settore privato Ma spesso a costo di non avere molto tempo personale. Il governo offre un’altra opzione per i professionisti finanziari che desiderano più equilibrio nelle loro vite.Anche se è improbabile che corrisponda allo stipendio offerto investimento bancario con Hedge Fund, Il governo paga ancora sei cifre ai migliori talenti e offre piani pensionistici interessanti e generose assegnazioni per le vacanze.

Inoltre, il luogo in cui si concentra maggiormente il lavoro di gestione finanziaria del governo è New York. Wall Street Relativamente semplice.A partire dal 2020, la media Responsabile finanziario Lo stipendio è di $ 134.180. Si stima che il tasso di crescita previsto di tutti i settori dal 2019 al 2029 sia del 15%.

ingegnere

È un ingegnere che completa una carriera governativa con lo stipendio a sei cifre più basso. Il Ministero dell’Energia e il Ministero dell’Interno impiegano di più.Gli studenti che considerano l’ingegneria possono testare le acque con l’ingegneria biomedica pratica Fornito dall’Istituto Superiore di Sanità.

Gli ingegneri hardware informatici sono tra gli ingegneri più pagati, con uno stipendio medio di 119.560 USD a partire dal 2020. Il tasso di crescita complessivo degli ingegneri in tutti i settori è del 3% e quello degli ingegneri hardware dei computer è del 2%. Si può ragionevolmente prevedere che il tasso di crescita dell’industria governativa rimarrà invariato. Il requisito accademico minimo è una laurea in ingegneria; questo campo è noto per gli alti stipendi iniziali dei dipendenti pubblici dopo il college.