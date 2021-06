Lavori rari per una laurea in finanza

Quando gli studenti universitari scelgono la loro specializzazione, molte persone scelgono la finanza o l’economia, sperando di portare stipendi alti e un impiego relativamente stabile.

Esistono infatti opportunità di lavoro nelle banche, nelle compagnie assicurative e nel settore contabile. Ci sono anche lavori ben pagati nell’investment banking, negli hedge fund, nella consulenza gestionale e in altri campi. Proprietà privataPotresti anche considerare di lavorare nel dipartimento finanziario di un’azienda, banca commerciale, compagnia di assicurazioni, studio contabile o società di consulenza.

Punti chiave Considera i tuoi veri interessi.

Difficilmente ci sono lavori che non richiedono qualcuno che sia esperto in finanza.

Le organizzazioni militari, senza scopo di lucro, le scuole e le agenzie governative sono solo alcune delle organizzazioni che hanno bisogno di persone con le tue capacità.

Tuttavia, all’inizio o a metà carriera della tua carriera, potresti scoprire che nessuno dei precedenti ti attrae davvero.

Scoprirai che ci sono molti altri posti per ottenere una laurea in finanza o economia.

Quando la finanza non fa per te

Se non sei più soddisfatto della carriera finanziaria che hai scelto, per prima cosa considera gli altri tuoi interessi, anche quelli a cui potresti aver rinunciato. Forse sono le lezioni d’arte, le opportunità di volontariato, i programmi di studio all’estero o le attività della comunità che fanno sì che la tua esperienza e i tuoi interessi vadano ben oltre il campo finanziario.

Questo tipo di rivalutazione degli individui non è raro tra i professionisti della finanza.La combinazione di lavoro ad alta pressione e concorrenza agguerrita il mercato dei talenti Ha spinto molte persone a riconsiderare le loro opzioni di lavoro.

Questo non significa che dovresti pentirti della laurea che ti ha portato lì.

Mohamed El-Erian: Insider

Lavoro finanziario non tradizionale

Le tue capacità sono preziose in molte attività al di fuori del mondo finanziario.

Considera di abbinare i tuoi interessi personali alle tue capacità finanziarie e commerciali. Se ci pensi, quasi ogni sforzo richiede la presenza di qualcuno con capacità finanziarie.

Potresti anche considerare di passare a un nuovo ruolo non finanziario per acquisire un’esperienza più ampia all’interno dell’azienda.

Potresti anche considerare di portare le tue capacità finanziarie in un altro dipartimento dell’azienda in cui hai già lavorato.

Ecco alcuni esempi.

Passa alle vendite e allo sviluppo del business

Jack Welch, l’ex CEO di General Electric, raccomanda a ogni professionista di svolgere almeno un lavoro di vendita a un certo punto. In effetti, i principianti che evitano le vendite non possono mai essere promossi oltre i manager di medio livello.

A un livello più ampio, un ruolo nelle vendite, nello sviluppo del business o nel marketing può aiutarti a comprendere i prodotti dell’azienda e ad adattarti alle preferenze e ai sentimenti dei clienti.

Guarda i partner delle banche di investimento e delle società di consulenza. La maggior parte del loro tempo viene speso per lo sviluppo del cliente. I gestori di hedge fund e i partner di private equity conducono roadshow per raccogliere fondi e vendere i loro investimenti. I dirigenti del negozio di private equity instaurano rapporti con gli intermediari e le banche di investimento che hanno portato loro l’accordo.

Cogli l’opportunità di avviare un’attività

Nel processo di ricerca di opportunità di lavoro, potresti incontrare Startup E prodotti interessanti. Correrai un rischio qui, perché la maggior parte delle startup fallisce nei primi cinque anni.

In un ambiente imprenditoriale, potresti trovarti ad affrontare più attività contemporaneamente in materia di gestione, contabilità, marketing e strategia. A seconda della tua personalità, potresti scoprire di preferire questa posizione a un ruolo più strutturato e ben definito in una grande azienda.

Diventa un analista o un assistente per un’organizzazione senza scopo di lucro

Il settore non profit ha sempre bisogno di persone esperte in finanza. Naturalmente, ci sono anche note organizzazioni senza scopo di lucro, come la Ford Foundation e la Bill and Melinda Gates Foundation. Ci sono innumerevoli altri che hanno bisogno delle abilità che hai.

Considera le ragioni e le organizzazioni che ti interessano di più. Allora vai.

Insegna o fai volontariato

Se vuoi fare un tentativo, potresti scoprire che la tua azienda offre del tempo libero per i dipendenti che vogliono insegnare altre abilità o fare volontariato per cause di beneficenza.

Oppure potresti essere pronto per una nuova carriera educativa.

Registrati come tesoriere militare

L’esercito americano ha bisogno delle stesse capacità finanziarie del settore privato, e se gli stipendi non sono alti, lo sono anche i benefici.Il ruolo nelle forze armate include la gestione dei contratti, il budget e predizione.

Se consideri questa opzione abbastanza presto, i militari potrebbero aiutarti a pagare la tua istruzione e garantire un impiego dopo la laurea.

In futuro, ovunque tu voglia andare, il tuo servizio militare si aggiungerà al tuo curriculum.

Diventa un analista finanziario del governo

Tutte le principali agenzie governative, comprese quelle federali e statali, hanno bisogno di persone con competenze finanziarie.

A livello federale, gli esperti finanziari dominano l’Ufficio di gestione e bilancio e il Ministero delle finanze.