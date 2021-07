L’azienda agricola statunitense porta i legislatori a proporre un disegno di legge per promuovere l’industria dei biocarburanti Reuters

“I biocarburanti non solo forniscono un mercato importante per i nostri agricoltori e rafforzano la sicurezza energetica degli Stati Uniti, ma forniscono anche un combustibile a basse emissioni di carbonio per uso domestico ed esportazione senza costi irrisolti, problemi di manodopera e la promozione complessiva dell’elettrificazione dei veicoli. Limiti delle risorse”, Thun ha detto in una dichiarazione scritta.

Il terzo disegno di legge, avviato da Klobuchar e dal senatore repubblicano degli Stati Uniti del South Dakota, John Thune, fornirà ai rivenditori come i miscelatori di carburante e le stazioni di servizio tasse sui carburanti contenenti il ​​15% o più di etanolo per gallone di credito.

“Diversificare la nostra fornitura di carburante, introdurre sul mercato proporzioni più elevate di miscele di biocarburanti e garantire che i rivenditori dispongano dell’attrezzatura giusta per utilizzare queste miscele promuoverà l’energia pulita e sosterrà la nostra economia rurale”, ha dichiarato Klobuchar a Reuters L’agenzia ha dichiarato in una dichiarazione scritta .

Un disegno di legge di finanziamento proposto congiuntamente dalla senatrice democratica degli Stati Uniti Amy Klobuchar del Minnesota e dalla senatrice repubblicana degli Stati Uniti Joni Ernst dell’Iowa fornirà una sovvenzione di $ 1 miliardo per pagare pompe e serbatoi di stoccaggio per miscele di benzina più elevate utilizzando biocarburanti come l’etanolo da mais.

L’industria dei biocarburanti sta cercando di posizionarsi come un ponte a basse emissioni di carbonio verso il futuro dei veicoli elettrici. Biden ripone le sue speranze sul vigoroso sviluppo del mercato dei veicoli elettrici per raggiungere il suo obiettivo di raggiungere emissioni nette di carbonio zero entro il 2050.

Queste fatture includono miliardi di dollari in sovvenzioni e crediti d’imposta e possono essere incorporate in infrastrutture più ampie o approvate leggi di spesa al Congresso. Il Partito Democratico ha solo una piccola maggioranza in entrambe le camere e i singoli membri del Congresso Democratico possono utilizzare questa posizione per ottenere benefici regionali da un disegno di legge più ampio.

