L’azienda lancia un allarme per le interruzioni delle forniture natalizie

I leader degli affari britannici hanno intensificato la richiesta al governo di aiutare a risolvere il problema della carenza di lavoratori, avvertendo che le interruzioni delle forniture si sono intensificate alla vigilia di Natale, lasciando vuoti gli scaffali dei supermercati.

La carenza di camionisti, in parte causata dalle norme sull’immigrazione dopo la Brexit, ha colpito l’offerta di supermercati e altri rivenditori, e la mancanza di manodopera sufficiente da parte di alcuni produttori alimentari e operatori di magazzino ha aggravato il problema.

Aziende dall’Islanda e Tesco a Suntory, Britvic e Greggs sono tra le molte aziende che affrontano grandi interruzioni.

Tony Danker, direttore generale della CBI, la più grande organizzazione di datori di lavoro del Regno Unito, ha sottolineato la carenza di personale, coinvolgendo non solo i conducenti di mezzi pesanti, ma anche macellai, operai edili, ingegneri ed esperti informatici.

Ha detto: “Il governo deve chiaramente essere rapido e attuare misure mirate a breve termine per fornire soccorsi immediati”.

Danker ha affermato che il governo dovrebbe aggiungere più dipartimenti alla sua lista di migranti qualificati per portare temporaneamente più lavoratori all’estero prima che i britannici ricevano una formazione.

Richard Walker, l’amministratore delegato dell’Islanda, ha dichiarato alla BBC che a causa della carenza di camionisti, ogni giorno vengono annullate da 30 a 40 consegne, con conseguente “carenza sullo scaffale”.

Dato che i rivenditori devono fare scorta per le festività natalizie a partire da settembre, ha espresso preoccupazione per i prodotti natalizi.

Parlando dei danni causati dalla recrudescenza del coronavirus lo scorso Natale, ha aggiunto: “Abbiamo annullato un Natale all’ultimo minuto e non voglio che questo Natale sia un problema”.

Ha esortato il governo a consentire ai rivenditori di assumere conducenti di mezzi pesanti dall’estero come lavoratori qualificati.

Il presidente della Tesco John Allen ha anche affermato che potrebbero esserci “alcune carenze” a Natale, ma ha esortato le persone a non farsi prendere dal panico negli acquisti. “È facile fare un dramma in una lieve crisi”, ha detto alla BBC.

Andrew Hadley, direttore della catena di approvvigionamento di Suntory, che possiede altri marchi come Lucozade e Ribena, ha dichiarato: “La nostra consegna di bibite è influenzata dalla continua carenza di autisti di mezzi pesanti che colpisce l’intero settore”.

Sono interessati anche i prodotti a marchio Britvic come Robinsons e le bevande a base di succo J20, nonché la Pepsi in bottiglia e 7UP.

La catena di prodotti da forno Greggs ha affermato di essere stata colpita dalla carenza di vari prodotti, ma le voci di menu interessate sono cambiate ogni giorno.

Finora, i ministri hanno escluso la possibilità di fornire visti temporanei per i camionisti dell’UE e i funzionari del governo hanno sottolineato come alcune aziende possano affrontare la carenza di lavoratori offrendo salari più alti per attirare i britannici a posti di lavoro vacanti.

“Il mercato del lavoro sta rispondendo alle carenze aumentando i salari e gli incentivi”, ha detto un funzionario.

Carphone Warehouse offre un bonus di firma di £ 1.500 ai nuovi conducenti di camion e un bonus di ritenzione di £ 1.500 ai conducenti di camion esistenti. Amazon offre un bonus di accesso di £ 1.000 ai dipendenti in alcuni magazzini.

Ma Danker ha affermato che il governo non dovrebbe presumere che le questioni relative al lavoro si “correggeranno da sole” o che le aziende possono fornire fondi aggiuntivi per risolvere il problema della carenza di lavoratori, che potrebbe ridurre la loro competitività con i concorrenti.

Negli ultimi giorni, i gruppi commerciali della logistica hanno fatto pressioni sul ministro dei Trasporti per fornire visti temporanei ai conducenti di camion dell’UE, ma è stato detto che il ministero degli Interni non accetterà questa mossa.

Richard Burnett, amministratore delegato della Road Transport Association, ha invitato il governo ad “allargare i propri orizzonti” nell’assunzione di conducenti all’estero.I membri dell’associazione gestiscono più di 250.000 camion, che rappresentano la metà della flotta britannica.

L’azienda sta formando più britannici come autisti, ma avverte che ci vorrà del tempo per risolvere la carenza di lavoratori.

Alcune persone che offrono salari più alti avvertono che l’aumento dei costi può essere trasferito ai consumatori a prezzi più elevati.

Un’azienda della filiera alimentare che recluta autisti di mezzi pesanti ha affermato di aver aumentato gli stipendi e introdotto bonus, ma è afflitta dalla bassa qualità dei candidati.

“Li metti alla guida di un veicolo da 40 tonnellate. Devono essere completamente svegli, completamente affidabili e guidare molto bene”, ha detto un dirigente dell’azienda. “L’autista in partenza [to go back to the EU] molto bene. “

Kieran Smith, CEO dell’agenzia di reclutamento Driver Require, ha affermato che i dati ufficiali mostrano che la carenza di autisti non è solo il risultato dei lavoratori dell’UE che lasciano il Regno Unito dopo la Brexit.

Ha aggiunto che dall’inizio della pandemia di Covid-19, 50.000 conducenti britannici hanno lasciato il settore e un numero sproporzionato supera i 45.

Un portavoce del governo ha dichiarato: “Abbiamo recentemente annunciato un pacchetto di misure per aiutare a far fronte alla carenza di autisti di mezzi pesanti, compresi piani per semplificare le procedure per i nuovi conducenti per ottenere le patenti di autocarri e aumentare il numero di test che possono essere condotti”.

Rapporto supplementare di Jasmine Cameron-Chileshe a Londra