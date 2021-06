L’azienda può avere troppi soldi?

Il denaro è qualcosa che le aziende amano possedere, ma se puoi crederci, è troppo.Molte cose aiutano l’azienda Posizione di cassaA prima vista, ha senso che gli investitori cerchino società con grandi quantità di liquidità nei loro bilanci. Finché le cose vanno bene, Finanziamento del debito Aiuta le aziende a prepararsi ad aumentare i rendimenti, ma gli investitori conoscono i pericoli del debito. Quando le cose non vanno secondo i piani, il debito può causare problemi. Per quanto riguarda la liquidità, le ragioni dell’overflow del caveau dell’azienda sono contrastanti.

Buon motivo per soldi extra

Di solito ci sono buone ragioni per trovare più denaro online Bilancio Sii più cauto di quanto suggeriscano i principi finanziari. In primo luogo, la continua crescita delle riserve di solito indica una forte performance aziendale. In effetti, mostra che il denaro si sta accumulando così velocemente che il management non ha tempo per capire come usarlo.

Punti chiave Le aziende a volte incontrano lo sfortunato problema della liquidità eccessiva.

Se il denaro è un elemento permanente in bilancio, gli investitori si chiederanno perché il denaro non è stato utilizzato.

L’aumento della liquidità può anche indicare che l’azienda sta generando forti entrate.

È più difficile per le società ad alta intensità di capitale raccogliere liquidità a causa della continua necessità di attrezzature supplementari.

Gli investitori possono comprendere meglio le esigenze di cassa dell’azienda esaminando fattori quali flussi di cassa futuri, cicli economici, piani di spesa in conto capitale e pagamenti del debito imminenti.

Le aziende che hanno molto successo in aree come software e servizi, intrattenimento e media richiedono livelli di spesa diversi rispetto alle aziende ad alta intensità di capitale. Quindi il loro denaro è accumulato.

Al contrario, avendo un sacco di Spese in conto capitaleCome i produttori di acciaio, devono investire in attrezzature e scorte che devono essere sostituite regolarmente. È più difficile per le società ad alta intensità di capitale mantenere riserve di liquidità.Inoltre, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che Industria ciclicaCome nel settore manifatturiero, le riserve di liquidità devono essere mantenute per sopravvivere alle flessioni cicliche. Queste aziende devono riservare liquidità che supera di gran lunga le esigenze a breve termine.

Cattive ragioni per soldi extra

Tuttavia, le linee guida del libro di testo non dovrebbero essere ignorate. La grande quantità di denaro in bilancio può indicare un pericolo futuro. Se il denaro è più o meno una caratteristica permanente del bilancio dell’azienda, gli investitori devono chiedersi perché il denaro non viene utilizzato. La liquidità può esistere perché la direzione non ha opportunità di investimento o la visione è troppo breve per sapere come gestire il denaro.

Sedersi in contanti può essere un lusso costoso perché ha utilità-prezzo, Che è equivalente alla differenza tra l’interesse guadagnato detenendo contanti e il prezzo pagato per contanti misurato a nome della società Costo del capitale.

Se un’azienda può ottenere il 20% Ritorno sull’equità Investire in nuovi progetti o espandere il business, depositare contanti in banca è un errore costoso. Se il rendimento del progetto è inferiore al costo del capitale della società, il denaro dovrebbe essere restituito agli azionisti.

Di solito, un’azienda ricca di liquidità corre il rischio di incuria.L’azienda può diventare vittima di abitudini sciatte, incluso un controllo insufficiente sulle spese e la riluttanza a continuare a tagliare la crescita trascorrereUna grande quantità di disponibilità liquide elimina anche parte della pressione esecutiva del management.

Come l’azienda nasconde l’eccesso

Non lasciarti ingannare dalla spiegazione popolare secondo cui denaro aggiuntivo consente ai manager di prendere decisioni in modo più flessibile e rapido. Acquisizione Quando pensano che sia appropriato.Società che detengono liquidità in eccesso Costo di agenzia Erano tentati di perseguire la “costruzione di un impero”. Con questo in mente, diffidare di voci di bilancio come “riserve strategiche” e “riserve di ristrutturazione”, poiché possono essere viste come ragioni mediocri per accumulare liquidità.

Per le aziende che raccolgono capitali, c’è molto da dire Fondo di investimento Nel mercato dei capitali. Il mercato dei capitali conferisce maggiore disciplina e trasparenza alle decisioni di investimento, riducendo così i costi di agenzia. Le riserve di liquidità consentono alle aziende di aggirare il processo aperto ed evitare il conseguente controllo, ma di solito a spese dei rendimenti degli investitori.

Linea di fondo

Per motivi di sicurezza, gli investitori dovrebbero esaminare la posizione di cassa attraverso il setaccio della teoria finanziaria e calcolare il livello di cassa appropriato. Considerando il flusso di cassa futuro della società, Ciclo di affari, Piani di spesa in conto capitale ed emergenti responsabilità Per il pagamento, gli investitori possono calcolare la quantità di denaro di cui un’azienda ha realmente bisogno.