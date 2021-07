Le 10 migliori compagnie assicurative per indice

Nome della ditta Valore di mercato Sanità unita (UNH) 393 miliardi di dollari USA CVS (CVS) 106 miliardi di dollari Inno Nazionale (ANTM) 96 miliardi di dollari USA Cigna (CI) $ 80 miliardi Centauro (ronzio) 59 miliardi di dollari Centene Corporation (CNC) 43 miliardi di dollari Molina Healthcare (MOH) $ 15 miliardi Bright Health Group (BHG) 9,7 miliardi di dollari USA Azienda multipiano (MPLN) 4,7 miliardi di dollari USA Allineamento medico (ALHC) 4,2 miliardi di dollari USA

Dati sul valore di mercato al 14 luglio 2021.

Non tutte le compagnie di assicurazione sono quotate in borsa.In effetti, la struttura di molte compagnie assicurative è Società in comune, Se l’assicurato Politica dei dividendi Fondamentalmente parte del proprietario dell’azienda.Questo Società in comune Il modello delle compagnie di assicurazione può essere fatto risalire a centinaia di anni fa e alcuni benefici di cui godono gli assicurati non sono disponibili per le compagnie di assicurazione quotate (società per azioni).

La US Home Insurance è la più grande compagnia di mutua assicurazione negli Stati Uniti.

La più grande compagnia di assicurazioni per vendite e linea di prodotti

Quando si considera la più grande compagnia assicurativa, è utile distinguere il tipo o il ramo assicurativo considerato.L’utilizzo dei dati di vendita è utile perché alcune delle più grandi compagnie assicurative negli Stati Uniti non sono quotate in borsa, quindi i loro Valore di mercato Non è facile determinarlo.

Proprietà e vittime

Proprietà e Compagnia di assicurazione contro gli infortuni Scrivere una polizza che copra la proprietà, come immobiliare, Case, automobili e altri mezzi di trasporto. Formulano inoltre polizze per far fronte a responsabilità che possono derivare da incidenti o negligenza relativi a queste proprietà per coprire i costi di contenziosi o perdite mediche causate da tali incidenti.

2020 Principali società statunitensi che si occupano di proprietà e lesioni accidentali Premio netto scritto (L’importo che una polizza di assicurazione contro i danni può aspettarsi di ricevere durante il periodo di validità del contratto, al netto di commissioni e costi) è: