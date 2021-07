Le 10 migliori partecipazioni di 5 top gestori di fondi

Vuoi sapere cosa stanno scommettendo i migliori gestori di fondi in questi giorni?Ora puoi, grazie Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) richiede alle grandi holding e agli investitori professionali di riferire regolarmente sulle loro partecipazioni. Sebbene la scelta del consenso, anche delle persone migliori e più intelligenti, non possa garantire il successo oltre il mercato, porta alcuni vantaggi.

Da un lato, le holding più grandi (e di maggior successo) tendono a investire nel lungo termine, realizzando spesso potenzialità che altre società non riescono a vedere.Un titolo con un’alta percentuale Proprietà istituzionaleAd esempio, spesso riflette una forte ricerca professionale.

Sebbene non esista un metodo o una formula infallibile per determinare chi è il miglior gestore di fondi, un voto sotto forma di dollari degli investitori può spiegare il problema. Di seguito è riportato un elenco dei portafogli di investimento di alcune delle più grandi holding del settore, dai loro leggendari nomi familiari (suggerimento: “Buffett”) ad alcuni dei fondi comuni di investimento più famosi al mondo. Per chiarezza, questo elenco contiene solo “lungo“Strategia di investimento e analisi di evitamento Hedge Fund Tenendo.

Punti chiave La maggior parte delle partecipazioni elencate di seguito sono nomi familiari, che vanno dalle società tecnologiche alle banche e ai beni di consumo.

Indipendentemente dal tipo di azioni che il portafoglio di un particolare gestore di fondi detiene anno dopo anno, nessuna azione rappresenta più del 3% o 4% di questi fondi.

Per applicare questi principi di investimento alla tua vita, attieniti a un’ampia gamma di azioni, obbligazioni e fondi diversificati.

Berkshire Hathaway di Warren Buffett (varie)

Non ha davvero bisogno di presentazioni. Warren Buffett ha fatto soldi prima che la maggior parte di noi nascesse. Sebbene non gestisca un tipico fondo comune di investimento, la sua holding, Berkshire Hathaway, Ci sono miliardi di dollari investiti in portafogli azionari. Queste partecipazioni di azioni societarie rappresentano uno dei più grandi fondi comuni di investimento al mondo. Con Buffett, gli investitori sanno che otterranno ulteriori vantaggi dagli acquisti diretti dalla sua azienda esperta, dalle sue conversazioni approfondite con gli investitori e da una sbirciatina generale nel suo cervello e nel processo di investimento.

Le 10 migliori partecipazioni di Berkshire Hathaway (in nessun ordine particolare)

Banca d’America(BAC)

Comunicazioni Verizon (VZ)

La Coca Cola Company (alto)

American Express (AXP)

Azienda Kraft Heinz (diverso)

Mela (AAPL)

Azienda Kroger (Corea)

Banca di New York Mellon (platino)

Banca d’America(USB)

General Motors Corporation (Motori generali)

Scorrendo questo elenco, puoi vedere che a Buffett generalmente piacciono i leader di mercato in settori come quello bancario e dei beni di consumo.Questa è una buona spina dorsale per qualsiasi portafoglio di investimenti a lungo termine, perché le prestazioni strabilianti del mercato di Buffett Suggerisci.

Fondo Fairholm di Bruce Berkowitz (FAIRX)

In qualità di chief manager di Fairholm Funds e Mr. Berkowitz, che è stato nominato il miglior gestore di fondi azionari nazionali del decennio da Morningstar, si considera un discepolo dello stile di investimento di Buffett.

Le prime 10 partecipazioni di Fairholme Fund (elencate in nessun ordine particolare)

Compagnia di San Joe (Joe)

Solo Fidelity investe fondi del mercato monetario (FISXX)

Fannie Mae PFD (FNMAS)

Imperial Metal Company (IPMLF)

Società federale di mutui e mutui per la casa (FMCKJ)

Buoni del Tesoro USA 0,08%

Buoni del Tesoro USA 0,02%

Buoni del Tesoro USA 0,17%

Buoni del Tesoro USA 0,02%

Buoni del Tesoro USA 0,05%

Sebbene il signor Berkowitz sia attualmente membro del consiglio di amministrazione della St. Joe Company, una società immobiliare e di sviluppo del territorio, ha anche investito molto nel settore bancario e finanziario. Anche Freddie Mac e Fannie Mae detengono grandi quote nel suo portafoglio e utilizza prodotti di consumo (soprattutto cibo e bevande) per attutire il resto, come Anheuser-Busch e Royal Caribbean Cruises.

Fondo americano per la crescita (AGTHX)

Questo è il più grande fondo domestico negli Stati Uniti, quindi il nome sembra ragionevole per questo gigante. Il fondo è gestito da un team di gestori esperti e mira a fornire una crescita continua del capitale.I dividendi e il reddito sono questioni secondarie: sebbene svolgano un ruolo nell’intero processo di investimento, l’attenzione si concentra maggiormente sull’utilizzo del capitale da parte dell’azienda per la crescita reddito E entrate.

Primi dieci fondi in possesso di crescita negli Stati Uniti (in nessun ordine particolare)

La ricerca della crescita a lungo termine del fondo (titoli a grande capitalizzazione) lo ha portato a scommettere su giganti della tecnologia come Facebook, Amazon e Google. Infatti, più di un quarto del suo patrimonio netto totale appartiene al settore tecnologico, seguito dai servizi al consumo, dalla sanità e dai settori finanziario.

Fidelity Hedge Fund (FCNTX)

Il marchio Fidelity è uno dei marchi più conosciuti in tutti i campi finanziari, il suo Contrafund mira a trovare società non “amate” dagli investitori mainstream o il cui valore non è stato adeguatamente valutato da Wall Street.Questo fondo a cinque stelle ha un patrimonio di oltre 142 miliardi di dollari USA, che lo rende una delle più grandi holding, e anche se non batte Indice Standard & Poor’s 500 Negli ultimi cinque anni.

Le 10 migliori partecipazioni di Fidelity Contrafund (in nessun ordine particolare)

A questo punto, noterai come il Berkshire Hathaway Fund di Buffett appare in diversi elenchi. Sembra che anche gli esperti che selezionano i singoli titoli non siano disposti a investire nella holding di un’altra persona di cui si fidano e rispettano. Contrafund fa inoltre molto affidamento sui titoli tecnologici, in particolare sulle istituzioni più mature come Facebook, Microsoft e Adobe.

Fondo azionario Dodge Cox (DODGX)

Questo fondo perenne All-Star esiste dal 1965, guadagnando considerevoli ritorni e acquisendo costantemente nuove risorse.alcuniIl reddito è una considerazione secondaria per la crescita costante del suo investimento azionario, sebbene basso Ricambio annuale Il 18% ha dichiarato che l’obiettivo del team di gestione è di mantenerlo a lungo.alcunialcuni

Le 10 migliori partecipazioni di Dodge & Cox Stock Fund (in nessun ordine particolare)

Ad eccezione di Alphabet, l’elenco dei titoli tecnologici della holding è ovviamente scarso. Invece, i manager di Dodge & Cox si concentrano su società come MetLife e Sanofi, oltre a servizi finanziari e banche sane come Capital One, Charles Schwab e Wells Fargo.

Caratteristiche comuni e indizi

In generale, nessun titolo rappresenta più del 3% o 4% di questi fondi, non importa quanto i gestori amino questo titolo. Questo principio è l’intero contenuto della diversificazione e dovresti assicurarti di seguirlo nella tua vita di investimento. Non importa quanto sia grande un’azienda, ci sono rischi che possono causare un calo improvviso del titolo o richiedere più tempo di quanto speri per raggiungere il suo potenziale.

Aderire a una vasta gamma di azioni, obbligazioni e fondi diversificati. L’importante è essere coinvolti, essere partecipi del gioco, non solo spettatori.

Potresti anche aver sentito parlare della maggior parte delle società nel portafoglio di queste holding. Ciò dimostra ulteriormente che non devi investire in alcune strane entità di cui non hai mai sentito parlare per fare soldi. Cerca e comprendi le tue aziende preferite e i prodotti e i servizi che utilizzi nella tua vita quotidiana. È molto probabile che se riuscissero abbastanza da farsi conoscere, si rifletterebbe anche sulla loro situazione finanziaria.

Linea di fondo

Con i dati reali della più grande holding del mondo, qualsiasi investitore può iniziare a costruire il proprio portafoglio di investimenti. Aggiungi la tua esperienza e prospettiva unica e puoi costruire bene un portafoglio redditizio.Questo non è l’onere della manutenzione, ma la gioia di costruirlo e osservarlo.