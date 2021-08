Le 15 migliori società di broker-dealer nel 2021

Che cos’è un broker-dealer?

Una specie di agenzia Acquista e vendi titoli per i clienti, ma esegui anche transazioni a proprio vantaggio. In altre parole, è un broker quando fa trading per i clienti e un dealer quando compra e vende per se stesso.

Negli Stati Uniti, il termine normativo “broker-dealer” può descrivere un individuo o una società (società in nome collettivo, società in accomandita, società a responsabilità limitata, società o altra entità). Molti broker-dealer sono piattaforme online. I broker svolgono l’attività di acquisto e vendita di titoli svolgendo uno dei due ruoli nelle transazioni.

Il broker-dealer svolge due ruoli. Quando negoziano per i clienti e addebitano commissioni, sono sia broker che dealer quando fanno trading per se stessi.

Se il broker agisce in qualità di agente, il broker-dealer intraprenderà le azioni necessarie per negoziare i titoli. I broker non hanno fondi propri a rischio, ma collegano i propri clienti con altri broker-dealer e ottengono commissioni da loro.

Se il broker-dealer agisce come dealer, è il mandante della transazione: il broker-dealer sta comprando e vendendo titoli da o per il cliente.In questo caso, il broker-dealer deve rivelare per iscritto di agire in qualità di dealer e spiegare tutto Commissioni e compensiQuesti broker sono anche chiamati market maker.

Ci sono due tipi di broker-dealer. Una società di cavi vende i propri prodotti, mentre broker-dealer indipendenti vendono prodotti da fonti esterne.

Se il broker-dealer gestisce una grande quantità di beni, questo di solito è un segno positivo della sua competenza.

Quando scelgono un broker-dealer, gli investitori dovrebbero considerare molti fattori, come le loro commissioni, le attività in gestione (AUM), quanta attenzione personale forniscono e il loro status nell’Autorità di regolamentazione finanziaria (FINRA).

Classifica broker-dealer

Ci sono due tipi di broker-dealer.Un tipo è Filo spinato O un’azienda che vende i propri prodotti ai clienti. L’altro tipo è un broker-dealer indipendente che vende prodotti da fonti esterne. Secondo gli ultimi dati, ci sono più di 3.400 broker-dealer tra cui scegliere. Autorità di regolamentazione del settore finanziario (Autorità di regolamentazione del settore finanziario degli Stati Uniti). Lo scopo delle prime 15 società di brokeraggio è quello di fornire referenze per le società più mature e stabili del settore.

In considerazione dell’enorme quantità di esistenza, è quasi impossibile per un individuo studiare ogni broker-dealer. Devi restringere la tua attenzione. Un modo è iniziare cercando broker-dealer che attraggono grandi quantità di fondi dai clienti o che hanno la maggior parte dei fondi. Gestire le risorse (AUM). Un AUM significativo può indicare che il broker-dealer sta andando bene.

Di seguito è riportato un elenco delle prime 15 società di broker-dealer in base ai dati AUM forniti dalla società al 18 agosto 2021. Evitiamo di classificare i broker-dealer in base al numero di consulenti aziendali, perché questo numero non mostra quanti soldi gestisce l’azienda. Questo elenco è un buon punto di partenza per coloro che vogliono utilizzare in sicurezza broker con un’influenza importante.