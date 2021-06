Le 5 città con i salari minimi più alti negli Stati Uniti

Attualmente, nonostante il recente requisito di un salario minimo di US $ 15, il salario minimo federale è di soli US $ 7,25 all’ora.alcuniLe cinque città più care degli Stati Uniti salario minimo A partire dal 2021, Emeryville, California; Seattle; Sunnyvale, California; Mountain View, California; e San Francisco.alcunialcuni

Inoltre, alcuni stati hanno approvato leggi che alla fine addebiteranno tutte le città all’interno della loro giurisdizione a una tariffa di $ 15 o più all’ora. I lavoratori di alcune di queste città dovranno attendere diversi anni prima che la nuova legge sul salario minimo venga pienamente attuata. Ad esempio, i residenti della Florida hanno votato nel novembre 2020 per aumentare gradualmente il salario minimo dello stato (dal 30 settembre 2021 a $ 10 all’ora) fino a raggiungere i $ 15 all’ora nel settembre 2026.alcunialcuni

Punti chiave Il salario minimo è il salario minimo legale che i datori di lavoro possono pagare ai lavoratori orari.

Per più di un decennio, il salario minimo federale è stato mantenuto a $ 7,25, ma sono stati fatti sforzi recenti per aumentarlo a $ 15 all’ora.

Alcune città hanno il proprio salario minimo, che supera il livello federale.

Promuovere un aumento del salario minimo

Prima dei primi anni del 2010, pochi stati e città avevano salari minimi significativamente più alti del salario minimo federale. La situazione è cambiata quando i lavoratori a salario minimo, specialmente quelli di queste città, si sono riuniti per pubblicizzare la loro situazione.Dal suo picco nel 1968, il salario minimo è stato relativo a inflazione con costo della vita È costantemente diminuito.alcunialcuni

Queste campagne hanno avuto molto successo e hanno ricevuto il sostegno di noti attivisti che hanno spinto con successo i governi locali in diverse città a imporre aumenti salariali minimi per consentire ai lavoratori di essere autosufficienti.

Matematicamente parlando, anche se lavori a tempo pieno, non puoi mantenere te stesso, figuriamoci sostenere la tua famiglia. Lavoro a salario minimo-Soprattutto nelle città costose.alcuniTutte e cinque le città elencate di seguito sono tra le città più care degli Stati Uniti e gli standard di vita dei residenti di San Francisco nel 2018 erano inferiori di circa il 25% (in termini di potere d’acquisto) rispetto ai residenti di altre città degli Stati Uniti.alcunialcuni

1. Emeryville: $ 17,13 all’ora

Quando Emeryville, in California, ha stabilito per la prima volta il proprio salario minimo nel 2015, inizialmente ha stabilito due diverse aliquote fiscali per le piccole o grandi imprese. Questo è vero ogni volta che il salario minimo viene aumentato ogni anno fino al 2019, quando è stata fissata una tariffa di $ 16,30 per qualsiasi attività commerciale (esclusi alcuni piccoli ristoranti indipendenti). Il 1° luglio 2020, Emeryville ha aumentato il salario minimo per tutte le aziende a $ 16,84 all’ora, il più alto negli Stati Uniti, mentre il 1° luglio 2021 aumenterà a $ 17,13 all’ora.alcunialcunialcunialcuni

Sebbene la popolazione sia la più piccola di qualsiasi città in questo elenco, questo rapporto ha senso dato che il costo della vita a Emeryville è superiore a quello della California sotto diversi aspetti, tra cui alloggio, generi alimentari e salute.alcunialcunialcunialcuni

2. Seattle: $ 16,69 all’ora

Nel giugno 2014, il Consiglio comunale di Seattle ha firmato una legge che richiede l’aumento del salario minimo per tutti i lavoratori della città a $ 15 l’ora, che ha fatto la storia. La città è diventata la prima città degli Stati Uniti ad avere un salario minimo di $ 15. A quel tempo, il salario minimo di nessun’altra città era nemmeno vicino.alcunialcuni

Da allora, il salario minimo è stato ulteriormente aumentato.Questo aumento è iniziato nel 2018, ma non riguarderà tutti i lavoratori della città fino al 2021.alcuniA partire dal 2021, le grandi e piccole imprese pagano $ 16,69 all’ora. In quest’ultimo caso, se il datore di lavoro paga $ 1,69 all’ora in prestazioni mediche e/o il dipendente guadagna $ 1,69 in mance all’ora, sarà ridotto a $ 15.alcuniInoltre, Seattle è l’unica città in questa lista che non si trova in California.alcunialcuni

3. Sunnyvale: $ 16,30 all’ora

Sunnyvale, in California, inizialmente ha fissato il proprio salario minimo il 1 gennaio 2015, a $ 10,30 all’ora. Quando il decreto è stato approvato, includeva disposizioni per garantire che il tasso salariale fosse aumentato di un certo importo ogni anno fino a raggiungere i 15 dollari nel 2019. Inoltre, Sunnyvale ha stabilito che in ogni anno dopo il 2019, il salario minimo aumenterà con l’aumento dei salari. Il costo della vita nell’anno precedente era fino al 5% annuo. Questo per garantire che l’inflazione non riduca il valore dei tassi di interesse.alcuniA partire dal 1 gennaio 2021, il salario minimo della città è di $ 16,30 all’ora.alcunialcuni

Il salario minimo a SeaTac, Washington, è in realtà più alto che a Sunnyvale, in California, a $ 16,57 all’ora. Tuttavia, questo vale solo per i dipendenti delle industrie alberghiere e dei trasporti della città. Fatta eccezione per questi lavoratori, il salario minimo generale di SeaTac è lo stesso del salario minimo statale: $ 13,69 all’ora.

4. Vista sulle montagne: 16,30 USD all’ora

Come Sunnyvale a Mountain View, California, il 1 gennaio 2015, il salario minimo locale era di $ 10,30 all’ora. Inoltre è destinato ad aumentare di un certo importo ogni anno fino a raggiungere i $ 15 nel 2018. A partire dal 2019, per contrastare l’inflazione, il rapporto aumenterà in funzione dell’eventuale aumento del costo della vita registrato nell’anno precedente.alcuniA partire dal 1 gennaio 2021, il salario minimo a Mountain View è di $ 16,30 all’ora.alcunialcuni

5. San Francisco: $ 16,07 all’ora

Sebbene tecnicamente Seattle sia stata la prima città degli Stati Uniti ad approvare un salario minimo di $ 15 l’ora, una legge simile a San Francisco (approvata dagli elettori nel 2014) è entrata in vigore prima. Lo standard salariale minimo più elevato della città è stato pienamente attuato nel 2018.alcuniCiò ha comportato un aumento immediato dei salari di 142.000 lavoratori, pari al 23% della forza lavoro della città.alcuniL’attuale salario minimo a San Francisco è diventato di $ 16,07 all’ora il 1 luglio 2020. Entro il 1 luglio 2021, aumenterà a $ 16,32 all’ora.alcunialcuni