Le 5 criptovalute più degne di nota questa settimana: BTC, ETC, LUNA, KLAY, AXS

Bitcoin (Bitcoin) Sta affrontando gravi sfide da posizioni corte vicino a 48.000 USD. Come riportato in precedenza da Cointelegraph, I livelli di acquisto e vendita indicano che i venditori di Binance lo hanno controllato a US $ 48.000.

PlanB, il creatore del modello di prezzo bitcoin stock-to-flow, ha dichiarato che se Bitcoin è riuscito a chiudere sopra $ 47.000 ad agosto, Il prezzo obiettivo di fine anno “caso peggiore” di $ 135.000 potrebbe avere un ruolo.

Nonostante il leggero calo, l’adozione istituzionale di Bitcoin continua ad aumentare. I documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti mostrano che Quattro società di gestione patrimoniale hanno acquistato azioni In Bitcoin Investment Trust di Grayscale.

Visualizzazione giornaliera dei dati di mercato crittografati. fonte: Moneta 360

Un sondaggio su circa 42.000 persone in 27 paesi/regioni condotto dal sito Web di confronto dei prodotti Finder ha mostrato che il tasso di adozione in Asia è elevato. Tra i paesi intervistati, il Vietnam ha il più alto tasso di adozione con il 41%, mentre India e Indonesia hanno il più alto tasso di adozione con il 30%.

Rispetto alle controparti asiatiche, gli intervistati nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno riportato tassi di adozione rispettivamente dell’8% e del 9%. Tuttavia, il rapporto ha avvertito che “poiché l’infrastruttura di Google varia da regione a regione, non tutti i sondaggi sono rappresentativi a livello nazionale”.

L’esitazione di Bitcoin vicino a 48.000 USD porterà alla redditività? Le altcoin possono attirare fondi per prelevare da Bitcoin? Studiamo i grafici delle prime 5 criptovalute che potrebbero continuare il loro trend rialzista nei prossimi giorni.

Bitcoin/USD

Bitcoin si è ritirato dalla linea di resistenza del cuneo crescente il 14 agosto. Ciò dimostra che gli orsi non si sono arresi e stanno difendendo attivamente la linea di resistenza.

Grafico giornaliero BTC/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

La coppia di valute BTC/USDT potrebbe ora cadere sulla linea di supporto del cuneo, che potrebbe attirare acquirenti. Se il prezzo rimbalza da questo livello, i rialzisti proveranno di nuovo a riprendere il loro rialzo. Un breakout e una chiusura al di sopra del cuneo invalideranno il pattern ribassista e apriranno le porte per un rimbalzo a $ 53.000 e $ 60.000.

La media mobile inclinata al rialzo e l’indice di forza relativa (RSI) della zona positiva indicano che i rialzisti hanno il controllo.

Contrariamente a questa ipotesi, se i ribassisti spingono il prezzo al di sotto del cuneo, la coppia di valute potrebbe scendere alla media mobile esponenziale a 20 giorni ($ 42,682). Se il prezzo rimbalza da questo livello, i rialzisti proveranno di nuovo a riprendere il loro rialzo.

Ma se il prezzo scende al di sotto della media mobile a 20 giorni, la coppia di valute potrebbe scendere alla media mobile semplice a 50 giorni ($ 37.176).

Grafico a 4 ore BTC/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

La posizione corta nell’area tra US $ 46.743,47 e US $ 48.144 rappresenta una seria sfida. Hanno abbassato il prezzo a 50-SMA sul grafico a 4 ore. Se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto, la coppia di valute potrebbe scendere a 43,770$ e poi a 42,451,67$.

L’appiattimento della 20-EMA e dell’RSI vicino al punto medio indicano che lo slancio rialzista potrebbe essere in calo.

Se il prezzo rimbalza dal livello attuale e sale al di sopra della zona di resistenza superiore, indica che i rialzisti stanno acquistando ogni volta che scendono leggermente. Questo indicherà un ritorno al rialzo.

ETC / USDT

Ethereum classico (e tanti altri) Il 13 agosto ha sfondato e chiuso al di sopra della resistenza superiore di 63,56 USD, completando la formazione di un triangolo ascendente. L’obiettivo del modello per questa impostazione rialzista è $ 94,91.

Grafico giornaliero ETC/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Di solito, dopo il pattern di breakout, il prezzo scenderà e riproverà il livello di breakout. In questo caso, la coppia di valute ETC/USDT potrebbe testare nuovamente il livello di 63,56$ nei prossimi giorni. Se i rialzisti trasformano questo livello in supporto, la coppia di valute potrebbe iniziare una nuova tendenza al rialzo.

L’EMA a 20 giorni in rialzo (57$) e l’RSI nella zona di ipercomprato indicano che i rialzisti hanno il sopravvento. Se il prezzo scende al di sotto di $ 63,56, la coppia di valute potrebbe scendere alla media mobile a 20 giorni.

Un forte rimbalzo dall’EMA a 20 giorni mostrerà che il sentimento rialzista è ancora intatto. Quindi, l’acquirente proverà a riprendere nuovamente l’aumento. Se i ribassisti portano il prezzo al di sotto della media mobile a 20 giorni, questa visione positiva verrà respinta. Ciò potrebbe portare a un calo della media mobile a 50 giorni ($ 51).

Grafico a 4 ore ETC/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il grafico a 4 ore mostra che la coppia di valute è in una tendenza al rialzo. I ribassisti stanno cercando di fermare il rialzo a 76,16$, ma il segnale positivo è che i rialzisti non cedono. La media mobile in aumento e l’RSI vicino alla zona di ipercomprato indicano che è vantaggioso per gli acquirenti.

Se i rialzisti spingono il prezzo sopra i 76,16 dollari USA, la prossima fermata potrebbe essere 84,16 dollari USA. Al contrario, se i ribassisti dovessero spingere il prezzo sotto i 70$, la coppia di valute potrebbe scendere fino alla 20-EMA. Un forte rimbalzo da questo livello indicherà che il sentimento del mercato è ancora positivo, ma un calo al di sotto di questo livello potrebbe far scendere il prezzo a 63,56 dollari.

Luna/USDT

Nei giorni scorsi il token LUNA del protocollo Terra è stato scambiato nel canale ascendente. Una rottura e una chiusura al di sopra della linea di tendenza al ribasso indicano l’inizio di una nuova tendenza al rialzo.

Grafico giornaliero LUNA/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Negli ultimi quattro giorni, i ribassisti hanno difeso la resistenza di 18$. Se il prezzo sale dal livello attuale o rimbalza dalla linea di supporto, i rialzisti proveranno di nuovo a spingere la coppia LUNA/USDT sopra i 18$. Se riescono a farlo, la prossima tappa potrebbe essere $ 19,54 e poi $ 22.

Oppure, se il prezzo scende al di sotto del canale e della media mobile a 20 giorni (14$), indica che lo slancio rialzista si è indebolito. La coppia di valute può quindi ripetere il test del livello di breakout sulla linea di tendenza al ribasso.

Grafico a 4 ore LUNA/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

I ribassisti hanno fermato due volte i loro guadagni a $ 18, il che lo rende un livello importante da tenere d’occhio. La 20-EMA si sta appiattendo e l’RSI è leggermente superiore a 50, il che indica che potrebbe esserci un consolidamento nel breve termine.

Se il prezzo rimbalza dal 50-SMA, la coppia di valute può essere scambiata tra $ 15,81 e $ 18 per un periodo di tempo. Rompere e chiudere sopra $ 18 potrebbe iniziare il prossimo segmento del trend rialzista e potrebbe raggiungere $ 20,81. Al contrario, una rottura sotto i 15 USD potrebbe segnalare l’inizio di una correzione più profonda a 13 USD.

KLAY/USDT

Klaytn (KLAY) ha rotto il livello di resistenza di $ 1,81 il 14 agosto, ma i rialzisti non sono riusciti a mantenere un livello più alto. I lunghi stoppini sulle candele negli ultimi due giorni indicano che i ribassisti stanno difendendo attivamente la resistenza superiore.

Grafico giornaliero KLAY/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il forte rimbalzo degli ultimi giorni ha spinto l’RSI nella zona di ipercomprato, indicando che potrebbe esserci una leggera correzione o consolidamento nei prossimi giorni. Qualsiasi calo può trovare supporto a $ 1,60 e $ 1,40.

Se il prezzo rimbalza da qualsiasi livello di supporto, i rialzisti proveranno di nuovo a salire sopra 1,81$. Rompere e chiudere al di sopra di questo livello completerà un modello round bottom con un target di $ 2,90.

Se il prezzo scende e scende al di sotto della media mobile a 20 giorni ($ 1,32), questa visione positiva verrà invalidata. Ciò potrebbe portare a un calo della media mobile a 50 giorni ($ 1,07).

Grafico a 4 ore KLAY/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il grafico a 4 ore mostra che i ribassisti hanno frustrato due tentativi da parte dei rialzisti di spingere il prezzo al di sopra del livello di resistenza di $ 1,81. Se i ribassisti mantengono la pressione di vendita e il prezzo scende al di sotto della 20-EMA, il calo potrebbe estendersi alla 50-SMA.

Al contrario, se il prezzo dovesse rimbalzare dalla 20-EMA, i rialzisti proveranno di nuovo a superare la barriera di 1,81$. In caso di successo, la coppia di valute KLAY/USDT potrebbe rimbalzare a $ 2,18. La media mobile in rialzo e l’RSI sono in zona positiva, a indicare il vantaggio dei rialzisti.

relazionato: I trader rialzisti di Ethereum possono utilizzare questa strategia di opzioni per fare scommesse sull’avversione al rischio

AXS/USD

Il token nativo di Axie Infinity AXS è stato in un forte mercato rialzista nelle ultime settimane, stabilendo un record di $ 77,48 l’11 agosto. Lo stoppino lungo sulla candela del giorno indica che il trader ha registrato un profitto a un livello più alto.

Grafico giornaliero AXS/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

La coppia di valute AXS/USDT è stata corretta al livello di supporto immediato di 63 USD. Se gli short spingono il prezzo al di sotto di questo livello, la coppia di valute potrebbe scendere alla media mobile a 20 giorni (51$). Le prime due correzioni hanno invertito la direzione rispetto alla media mobile a 20 giorni.

Pertanto, i rialzisti potrebbero ancora una volta acquistare la media mobile a 20 giorni in caso di cali. Un forte rimbalzo da questo livello indicherà che il sentimento del mercato rimane positivo e gli operatori stanno acquistando in caso di cali. I rialzisti proveranno ancora a riprendere il trend rialzista.

Una rottura e una chiusura sopra i 77,48$ potrebbero spianare la strada a un possibile rialzo a 91$ per poi raggiungere il livello di resistenza psicologica di 100$. In alternativa, una rottura e una chiusura al di sotto della media mobile a 20 giorni potrebbe segnare l’inizio di una correzione più profonda.

Grafico a 4 ore AXS/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il grafico a 4 ore mostra la formazione di un modello a triangolo discendente, che si completerà al break e si chiuderà al di sotto del livello di supporto di 63$. L’obiettivo del modello per questa impostazione di inversione è $ 48,52. L’appiattimento della 20-EMA e dell’RSI vicino al punto medio indicano che lo slancio rialzista sta calando.

Contrariamente a questa ipotesi, se il prezzo sale dal livello attuale e rompe la linea di tendenza al ribasso, invaliderà l’impostazione ribassista. Ciò potrebbe aumentare la possibilità di testare nuovamente il massimo storico di $ 77,48.

Le opinioni e le opinioni qui espresse rappresentano solo le opinioni dell’autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph. Ogni azione di investimento e di trading comporta dei rischi e dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.

