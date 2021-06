Le 5 migliori famiglie di fondi nel 2020

Ci sono così tante diverse opzioni di investimento oggi, è difficile sapere da dove cominciare. Tuttavia, alcune serie di fondi offrono sempre costi inferiori, più varietà e opzioni più innovative. Sebbene ci siano altre ottime opzioni, queste cinque principali famiglie di fondi hanno ciò che la maggior parte delle persone desidera.

1. Pioniere

Vanguard ha ricevuto la più alta onorificenza del 2020.L’azienda è nota per il suo basso costo Fondo indicizzatoVanguard ha iniziato la rivoluzione dei fondi indicizzati con i suoi fondi comuni di investimento indicizzati S&P 500 nel 1976 e sono ancora leader a basso costo. Dai titoli di stato degli Stati Uniti ai mercati emergenti, Vanguard spende in prossimità del fondo nella maggior parte delle categorie.Forniscono anche una varietà di fondi gestiti, come il Wellington Fund (VWELX), che combina commissioni basse con alte Rendimento corretto per il rischio.

2. BlackRock/iShares

BlackRock è noto per la sua serie di ETF iShares. Le commissioni di BlackRock sono generalmente molto basse e offrono molte più opzioni di investimento rispetto a Vanguard. Sia che tu voglia investire in un paese specifico o in metalli preziosi, di solito ci sono ETF iShares tra cui scegliere. Ancora più importante, iShares ETF può essere scambiato liberamente presso molti broker, inclusi alcuni broker che addebitano ancora commissioni per altre transazioni.Infine, la popolarità di iShares significa anche bassa Differenza tra domanda e offerta Per la maggior parte degli ETF.

3. Fedeltà

Per molti anni, Fidelity ha ospitato molti dei migliori gestori di fondi comuni di investimento. Alcuni dei loro fondi, come Fidelity Contrafund (FCNTX) e Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX), spesso superano i benchmark addebitando commissioni ragionevoli.Fidelity offre anche alcuni interessanti ETF, tra cui Rapporto di spesa Pioneer rispetto all’inizio del 2020.

4. Prezzo di T. Rowe

T. Rowe Price ha una storia lunga e leggendaria, ma l’azienda non è soddisfatta dello status quo. Fondi come T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) e Blue Chip Growth Fund (TRBCX) hanno sovraperformato i benchmark negli ultimi anni. Ancora meglio, T. Rowe Price addebita commissioni ragionevoli in conformità con gli standard del fondo di gestione.

5. ProShares

Se stai cercando una leva finanziaria, ProShares offre una varietà di ETF. ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) è il primo lotto ETF con leva nel mercato. ProShares continua a fornire ETF con leva finanziaria con commissioni competitive e liquidità relativamente elevata. È meglio per la maggior parte degli investitori evitare del tutto gli ETF del mercato ribassista. Tuttavia, rispetto alla maggior parte dei gestori di fondi, gli ETF del mercato rialzista con leva ProShares hanno maggiori probabilità di sovraperformare il mercato.

Linea di fondo

La serie di fondi più adatta a te dipende in gran parte dal tuo stile di investimento. Se vuoi investimenti in indici a basso costo, Vanguard e BlackRock sono difficili da battere. Se stai cercando un fondo comune di investimento ben gestito con commissioni ragionevoli, Fidelity e T. Rowe Price sono la scelta ideale. Se fai trading frequentemente e sei disposto a correre più rischi, ProShares ETF potrebbe essere più adatto a te rispetto alla selezione dei titoli.

Inoltre, ricorda che non devi attenerti a una famiglia di fondi. Puoi scegliere tra questi migliori fondi familiari o scegliere altre opzioni. Il miglior investimento è quello che puoi accettare a lungo termine.