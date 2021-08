Le 5 più grandi società di software in Cina

Share it

La maggior parte della La più grande azienda di software al mondo È ancora operativo negli Stati Uniti, ma anche i colossi tecnologici americani stanno prestando attenzione alla rivoluzione del software in corso in Cina. Si stima che le entrate dell’industria dello sviluppo software cinese cresceranno fino a raggiungere 1,2 trilioni di dollari nel 2021, di cui il profitto rappresenterà il 14,5%.

La Cina produce un gran numero di nuovi ingegneri del software ogni anno. Le moderne società di software cinesi stanno diventando sempre più grandi e la Cina potrebbe presto sfidare gli Stati Uniti e diventare il concorrente tecnologico internazionale più eccezionale al mondo.Tuttavia, questa crescita non è priva di controversie: le aziende tecnologiche statunitensi sono ancora molto critiche nei confronti della Cina Pirateria Il governo degli Stati Uniti ha implementato una serie di sanzioni volte a proteggere le aziende dai furti. proprietà intellettuale (IP).

Con questo in mente, ecco le cinque società di software cinesi più grandi e influenti.

Punti chiave In termini di fatturato annuo, le cinque maggiori società di software in Cina sono Huawei, JD.com, China Mobile, Alibaba e Tencent.

Huawei è una società di telecomunicazioni globale che produce e vende smartphone, laptop e apparecchiature per le telecomunicazioni, con un fatturato annuo di 136,7 miliardi di dollari USA nel 2020.

JD.com è un grande rivenditore online con una rete di distribuzione che copre il 99% della popolazione cinese e conta 471,9 milioni di clienti attivi.

China Mobile è una società di telecomunicazioni di proprietà statale con oltre 450.000 dipendenti e 942 milioni di utenti mobili.

Alibaba è conosciuta come “l’Amazzonia cinese” per via della sua popolare piattaforma di vendita online, mentre Tencent è nota per i suoi giochi mobili e la famosa app di social media e messaggistica WeChat.

1. Huawei

Huawei è stata fondata nel 1987 da un ex ufficiale militare cinese ed è un’azienda globale. telecomunicazioni Il leader di mercato. L’azienda ha 197.000 dipendenti in più di 170 paesi. L’azienda produce smartphone, smartwatch, computer notebook e apparecchiature per le telecomunicazioni. Huawei è il secondo venditore di smartphone al mondo dopo Samsung.

Nel 2020, la società ha rilasciato Reddito annuo 136,7 miliardi di dollari Usa, con un incremento di circa il 71% in cinque anni. Nonostante l’impressionante crescita, l’azienda deve ancora affrontare una forte resistenza, in parte a causa dell’impatto economico della pandemia globale e della pressione delle sanzioni statunitensi.Gli Stati Uniti piazzano la compagnia lista nera, Tagliando la fornitura di chip per computer chiave a Huawei e limitando la sua attività con le società americane.

Il 6 agosto 2021, la società privata ha registrato il suo più grande calo delle entrate nella storia, con un fatturato di $ 49,6 miliardi nella prima metà dell’anno. Le vendite di smartphone sono state le più colpite, con i ricavi dichiarati della società in calo del 47% rispetto all’anno precedente.

2. Jingdong

JD.com (JD.com) è stata fondata nel 1998 e ha sede a Pechino.Jingdong) È la più grande società Internet e il più grande rivenditore online in Cina per fatturato. La rete di distribuzione dell’azienda copre il 99% della popolazione cinese e dispone di oltre 1.200 magazzini.Attraverso la sua Piattaforma e-commerce, L’azienda vende tutti i prodotti dai vestiti, cosmetici, alimenti freschi, articoli per la casa, mobili, elettrodomestici e prodotti elettronici ai propri clienti. La nuova business unit di JD fornisce servizi logistici, commerciali e tecnici ai propri clienti.

L’utile netto di Jingdong nel 2020 è stato di 114,3 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 29,3%. I conti attivi annuali dei clienti sono aumentati del 30,3%, da 362 milioni nel 2019 a 471,9 milioni nel 2020.

546,2 miliardi di dollari USA La somma dei ricavi annuali delle cinque società tecnologiche cinesi nella nostra lista.

3. China Mobile

Come molte grandi aziende cinesi, China Mobile Co., Ltd. è di proprietà stataleL’azienda è principalmente un fornitore di servizi mobili, non un progettista di software, ma ha un grande team di software tra i suoi oltre 450.000 dipendenti.

China Mobile ha sede a Pechino e conta oltre 942 milioni di utenti mobili, diventando così la più grande compagnia telefonica del mondo. La maggior parte della base clienti di China Mobile è cinese, sebbene sia entrata anche in Pakistan e Hong Kong.A partire da maggio 2021, la società ha 134,9 miliardi di dollari Valore di mercato. Le sue entrate annuali nel 2020 raggiungeranno i 111,3 miliardi di dollari USA.

4. Alibaba Group Holdings Limited

Sebbene noto come un grande rivenditore di e-commerce, Alibaba Group Holdings Limited (BABA) è una delle più importanti società di software in Cina.Fondata nel 1999 da un gruppo di imprenditori Ma YunEx insegnante di inglese di Hangzhou, l’azienda cerca di aiutare le piccole e medie imprese cinesi a vendere i propri prodotti nei mercati nazionali e globali.

Alibaba è conosciuta come “l’Amazon della Cina” e sviluppa e implementa tecnologie digitali che assistono le transazioni online. Ciò include l’infrastruttura del commercio mobile, cloud computing, Piattaforma logistica e rete di logistica.

Tutti i prodotti software di Alibaba sono prodotti attraverso la sua consociata interamente controllata Alibaba Software. La società fornisce i propri servizi di pagamento e bancari Alipay.Alibaba, e Valore di mercato di 463,7 miliardi di dollari USA Al 25 agosto 2021, le entrate per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021 erano di 109,5 miliardi di dollari.

5. Tencent Holdings Limited

Tencent Holdings Co., Ltd. (TCEHY) con sede a Shenzhen è una società specializzata nella pubblicità online, FintechE servizi a valore aggiunto. L’azienda fornisce giochi online e per dispositivi mobili, nonché varie applicazioni Internet e mobili. Tencent è anche il gigante cinese dei social network. La sua app di messaggistica WeChat ha avuto oltre 1,25 miliardi di utenti mensili nel secondo trimestre del 2021.

Al 25 agosto 2021, il valore di mercato di Tencent era di 584,5 miliardi di dollari USA. La società ha registrato un fatturato di 482,1 miliardi di yuan (74,4 miliardi di dollari) nel 2020, con un aumento del 27,9% rispetto all’anno precedente.