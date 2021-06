Le 7 più grandi società di gas naturale in Canada

Secondo i dati della U.S. Energy Information Administration, il Canada è stata la sede della quinta industria di produzione di energia al mondo nel 2018 (le ultime informazioni). A livello globale, è il quarto produttore di gas naturale e il sesto esportatore di gas naturale.

Aziende private e pubbliche di tutte le dimensioni sono impegnate nella produzione di gas naturale in Canada; tuttavia, solo poche aziende hanno una produzione media giornaliera di oltre 300 milioni di piedi cubi.Sebbene alcune di queste società siano Società integrata di petrolio e gas In una vasta gamma di aziende A monte con A valle Industria, altri si concentrano sull’esplorazione e la produzione a monte.

Nel 2020, molte delle società che compongono l’industria petrolifera e del gas canadese avranno miliardi di dollari di entrate. Le seguenti sono alcune delle più grandi aziende in Canada le cui operazioni coinvolgono il gas naturale.Gli investitori che desiderano accedere al mercato energetico canadese possono prendere in considerazione alcune delle seguenti grandi società diversificazione Il loro portafoglio.

Naturalmente, come tutte le società energetiche, queste entità sono soggette a prezzo volatilità Nel mercato dell’energia, la domanda e l’offerta globali rischiano di cambiare le normative politiche ei rischi geologici nei paesi in cui si trova il bacino. Queste sono tutte cose che devono essere considerate prima di prendere una decisione di investimento.

1. Azienda Onkyo

Onkyo (Ambra) È una società di infrastrutture petrolifere e del gas che si concentra sul trasporto di petrolio greggio e idrocarburi attraverso oleodotti. L’azienda punta anche sulle energie rinnovabili. È una delle più grandi aziende del Canada, con entrate e capitalizzazione di mercato di 78,6 miliardi di dollari al 4 giugno 2021.

2. Canadian Natural Resources Co., Ltd.

Natural Resources Canada Limited (Rete giovanile cinese) Classificata tra le più grandi società di esplorazione e produzione di petrolio e gas del mondo.Oltre al gas naturale del Nord America e greggio L’azienda produce petrolio greggio e Al largo acque africane. Il 4 giugno 2021, la Canadian Natural Resources Corporation aveva un valore di mercato di 43,87 miliardi di dollari.

3. Sunco Energy Company

Suncor Energy Corporation (suo) È una società integrata di petrolio e gas e un importante produttore di bitume. L’estrazione di gas naturale è solo una parte dell’attività dell’azienda. Al 4 giugno 2021, il suo valore di mercato è di 37,87 miliardi di dollari USA.

4. Olio imperiale

Imperial Petroleum Co., Ltd. (Organizzazione marittima) È un gigante integrato del petrolio e del gas. Oltre al petrolio greggio, l’azienda produce anche gas naturale. Pur essendo una società canadese, Imperial Oil possiede il 69,6% di ExxonMobil (XOM). Imperial Oil è stata fondata nel 1880 e il valore di mercato dell’azienda al 4 giugno 2021 era di circa 29,93 miliardi di dollari.

5. Cenovus Energy Company

Cenovus Energy Corporation (CVE) è una società globale di petrolio e gas con grandi quantità di greggio convenzionale, Sabbie bituminoseE il business del gas naturale in Canada e il business della raffinazione negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, la produzione media giornaliera di gas naturale di Cenovus Energy è diminuita.Questa tendenza è iniziata quando ha deciso di concentrarsi su Investimento di capitale Per quanto riguarda le risorse di petrolio greggio. Al 4 giugno 2021, il valore di mercato dell’azienda è di circa 18,48 miliardi di dollari.

6. Compagnia petrolifera di tormalina

Tourmaline Oil Company (attraverso) Operato principalmente come petrolio greggio e gas naturale Esplorazione e produzione l’azienda.L’azienda è stata fondata nel 2008 e ha registrato una rapida crescita come le sue attività di produzione alzarsi. Come molte altre società in questo elenco, Tourmaline ha sede a Calgary e opera principalmente nel Canada occidentale. Al 4 giugno 2021, il valore di mercato di Electric Petroleum è di 8,94 miliardi di dollari USA.

7. Ovintiv, Inc.

forno (Trasporto pubblico) È una società di esplorazione e idrocarburi Ovinitiv con uffici in Canada e negli Stati Uniti, fondata nel 1800, che la rende una delle più antiche compagnie di gas naturale e petrolio. L’azienda attribuisce grande importanza alla tecnologia, principalmente alla perforazione orizzontale, e gestisce due bacini negli Stati Uniti e un bacino in Canada. Al 4 giugno 2021, il valore di mercato dell’azienda era di 7,97 miliardi di dollari.