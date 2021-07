Le 8 maggiori compagnie di assicurazione sulla vita

Il mercato delle assicurazioni sulla vita negli Stati Uniti è enorme e fortemente competitivo. Anche se per i consumatori o gli investitori, una scala più ampia potrebbe non significare meglio, ma significa longevità e stabilità finanziaria del business delle assicurazioni sulla vita. Tieni presente che l’esatto ordine di classifica del nostro gruppo si basa sull’importo totale dei premi e può cambiare frequentemente.

Punti chiave Northwestern Mutual, New York Life, MassMutual e Prudential sono le quattro maggiori compagnie di assicurazione sulla vita degli Stati Uniti, ciascuna con una quota di mercato superiore al 5%.

Le compagnie di assicurazione sulla vita che seguono da vicino sono Lincoln National, State Farm, John Hancock e Guardian, ciascuna con una quota di mercato superiore al 3%.

Alcune compagnie di assicurazione forniscono termini aggiuntivi, che sono vantaggi collegati alla polizza e consentono la personalizzazione.

Alcune compagnie assicurative offrono opzioni assicurative uniche, inclusa l’assicurazione per le persone sieropositive e con diagnosi di diabete.

Reciprocità a nord-ovest

La Northwestern Mutual Life Insurance Company copre oltre il 10% del mercato statunitense e dal 2020 è la più grande compagnia di assicurazioni sulla vita degli Stati Uniti. Oltre all’assicurazione sulla vita e ad altri prodotti assicurativi, la società fornisce anche rendite, prodotti di investimento e servizi finanziari. Servizi di pianificazione. La società ha riferito che le entrate del 2020 sono state di 31,1 miliardi di dollari USA, in aumento rispetto ai 29,8 miliardi di dollari USA dell’anno precedente.

come un Compagnia di mutua assicurazione, la gestione della Northwestern Mutual è a vantaggio degli assicurati piuttosto che degli azionisti. Il beneficio dell’assicurato nel 2020 è di 11,7 miliardi di dollari, superiore a 11,5 miliardi di dollari nel 2019. L’azienda è una società privata.

Vita newyorkese

La New York Life Insurance Company possiede oltre il 7% del mercato assicurativo sulla vita americano. Oltre all’attività di assicurazione sulla vita, New York Life vende anche assicurazioni per l’assistenza a lungo termine, rendite e fondi comuni di investimento e gestisce un’attività di gestione degli investimenti in crescita.

New York Life è una società di mutua assicurazione e non è quotata in borsa. La società ha riferito che il suo reddito operativo nel 2020 è stato di 2,3 miliardi di dollari, un record. La società ha anche annunciato che pagherà $ 1,8 miliardi di dividendi nel 2021, con un aumento del 36% rispetto al 2012. dividendi È il denaro che l’azienda paga ai clienti.

voglioso

La Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) è la terza più grande compagnia di assicurazioni sulla vita negli Stati Uniti. MassMutual offre una varietà di prodotti assicurativi, tra cui l’assicurazione sulla vita intera, l’assicurazione sulla vita universale, l’assicurazione sulla vita a termine e l’assicurazione sulla vita universale variabile. L’azienda fornisce anche un’assicurazione invalidità e assistenza a lungo termine.

Oltre all’assicurazione, Vantone offre una gamma completa di prodotti finanziari come rendite, investimenti e gestione patrimoniale e offre vantaggi sul posto di lavoro ai dipendenti tramite i datori di lavoro.

Nel 2020, la raccolta premi della società è stata di quasi 10,6 miliardi di dollari USA e le entrate sono state di 23,2 miliardi di dollari USA. Di conseguenza, l’utile netto della società è stato di 128 milioni di dollari, in calo rispetto all’utile dell’anno precedente di 524 milioni di dollari. La quota di mercato di MassMutual supera il 6%.

Prudenziale

Prudential Financial Corporation (codice azionario NYSE: China Insurance Regulatory Commission) È un gruppo di servizi finanziari quotati che fornisce prodotti assicurativi, rendite, fondi comuni di investimento, servizi di gestione degli investimenti e altri prodotti. L’azienda è stata fondata nel 1875 e opera in 43 paesi in Nord e Sud America, Europa e Asia. Nel 2020, la quota di mercato di Prudential di tutte le compagnie di assicurazione sulla vita negli Stati Uniti è del 5,5%.

Prudential fornisce vari tipi di assicurazione sulla vita, compresa l’assicurazione sulla vita universale e variabile universale. Ci sono due opzioni per l’assicurazione sulla vita di termine di Prudential, chiamata Term Essential e Term Elite. Term Essential fornisce ai clienti un premio coerente o di livello durante l’intero periodo. Term Elite è simile, ma consente ai passeggeri aggiuntivi o maggiori benefici, come i benefici per la vita, se al cliente viene diagnosticata una malattia terminale, pagherà in anticipo parte della pensione di morte.

Sebbene la società abbia realizzato un utile di 819 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2020, Prudential ha registrato una perdita netta di 374 milioni di dollari per l’anno a causa del difficile contesto durante la pandemia di coronavirus. Nel 2020, il patrimonio totale in gestione di Prudential è stato di 1,721 trilioni di dollari USA, rispetto ai 1,551 trilioni di dollari USA dell’anno precedente. La società prevede di tornare alla redditività e restituire quasi 10 miliardi di dollari di capitale agli azionisti, che includeranno il pagamento dei dividendi.

Lincoln nazionale

Lincoln National Corporation (codice NYSE: LNC) È una società di servizi finanziari che fornisce prodotti assicurativi sulla vita, prodotti assicurativi per l’assistenza a lungo termine, rendite e servizi di pianificazione della pensione. Non opera al di fuori degli Stati Uniti. L’azienda e le sue sussidiarie vendono ai consumatori con il marchio Lincoln Financial Group.

Lincoln National ha riportato premi assicurativi sulla vita di 630 milioni di dollari USA, rispetto ai 798 milioni di dollari USA dell’anno precedente. Questo rende l’azienda circa il 4,7% del totale. L’utile netto di Lincoln nel 2020 è di 499 milioni di dollari USA, un calo del 44% rispetto agli 886 milioni di dollari USA dell’anno precedente.

Fattoria demaniale

State Farm è principalmente nota per i suoi prodotti assicurativi per la casa e l’auto, ma la compagnia è la sesta compagnia di assicurazioni sulla vita negli Stati Uniti ed è in attività dal 1922. State Farm fornisce assicurazioni sulla durata e sulla vita intera. L’assicurazione sulla vita universale congiunta di State Farm può pagare per due persone, ad esempio un coniuge.

L’assicurazione sulla vita intera dell’azienda ha opzioni di pagamento limitate, consentendo ai clienti di modificare il metodo e il tempo di pagamento. Tuttavia, State Farm non dispone di licenza e non fornisce assicurazioni sulla vita in Massachusetts, Wisconsin e New York.

Nel 2020, State Farm ha emesso oltre $ 100 miliardi di prodotti assicurativi sulla vita. Entro la fine del 2020, ci sono 994 miliardi di dollari in polizze assicurative sulla vita individuali efficaci, il che significa che i premi di queste polizze assicurative sulla vita vengono pagati attivamente. Nel 2020, State Farm ha registrato premi per 5,5 miliardi di dollari, ha pagato 584 milioni di dollari di dividendi agli assicurati e ha avuto un utile netto annuo di 339 milioni di dollari.

John Hancock

John Hancock Financial Corporation as Consociata interamente controllata Il gigante assicurativo canadese Manulife Financial Corporation (codice azionario NYSE: MFC) Dal 2004. Oltre alle polizze assicurative sulla vita, l’azienda offre anche polizze assicurative per l’assistenza a lungo termine, fondi comuni di investimento, piani pensionistici e piani di risparmio universitari. Ha sede a Boston, Massachusetts, e ha una storia di 150 anni. John Hancock detiene circa il 3% del mercato assicurativo sulla vita americano.

Nel 2020, il patrimonio in gestione di Manulife è di quasi 1,3 trilioni di dollari, con un aumento del 10% rispetto al 2019. La società ha annunciato un profitto per il 2020 di 5,9 miliardi di dollari, con un aumento di 300 milioni di dollari rispetto all’anno precedente.

John Hancock fornisce polizze assicurative sulla vita a termine, sulla vita permanente, universali e variabili universali. L’azienda offre anche un programma che incoraggia comportamenti sani, chiamato programma di vitalità. Il programma fornisce sconti e premi, nonché informazioni su fitness e nutrizione per premiare comportamenti e attività salutari. Attraverso il programma Aspire dell’azienda, John Hancock fornisce un’assicurazione sulla vita regolare o permanente ai clienti con diagnosi di diabete di tipo 1 o di tipo 2.

custode

Guardian è l’ottava compagnia di assicurazioni sulla vita degli Stati Uniti. Guardian è anche una società di mutua assicurazione, il che significa che i clienti possono condividere i pagamenti dei dividendi. Guardian ha pagato dividendi ogni anno dal 1868 e si prevede che pagherà più di 1 miliardo di dollari agli assicurati entro il 2021. Guardian fornisce un’assicurazione sulla vita universale e intera, inclusa l’assicurazione per i superstiti, che può assicurare due persone.

Guardian fornisce anche un’assicurazione sulla vita per le persone sane con infezione da HIV. Tuttavia, devono essere soddisfatti alcuni criteri, incluso il fatto che l’assicurato deve avere tra i 20 ei 60 anni, ricevere una terapia antiretrovirale altamente attiva ed essere sotto la cura di un medico specializzato in HIV. La società ha registrato un patrimonio in gestione di 85,5 miliardi di dollari, una raccolta premi di 11 miliardi di dollari e un utile netto di 147 milioni di dollari nel 2020.