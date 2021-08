Le ambizioni crypto di Fidelity sono più grandi del previsto: rapporto Cointelegraph

In una recente intervista con The Boston Globe, Chrstine Sandler, Head of Sales and Marketing of Fidelity Digital Assets, Dire L’interesse istituzionale per la crittografia è in crescita. Per la maggior parte degli investitori, l’ingresso principale alla criptovaluta è (Bitcoin) E, in misura minore, etere (Ethereum).

Il piano di Fidelity per monopolizzare il mercato delle criptovalute sembra più ambizioso di quanto si pensasse in precedenza, perché le società di gestione patrimoniale sperano di fornire più canali istituzionali per le risorse digitali.

