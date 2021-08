Le aspettative economiche sono troppo pessimistiche. Cosa significa questo per le azioni.

dimensione del font

I dati economici recenti sono stati spesso inferiori alle attese, ma ci sono diversi segnali che questa situazione sta per capovolgersi. Questo sarà un vantaggio per il mercato azionario.

Il Citigroup Economic Surprise Index, un punteggio che misura quanto i dati economici superano o scendono al di sotto delle aspettative, è sceso a negativo per la prima volta durante la ripresa da una recessione indotta dalla pandemia. Di recente è stato di meno 37 e il picco di recupero è stato di poco superiore a 250.

Il fattore chiave dietro il crollo e la debolezza economica che ha annunciato è la variante Delta del Covid-19.La recente epidemia ha ridotto la produzione industriale all’estero, per non parlare della chiusura parziale di uno dei più grandi porti della Cina, rendendola L’azienda ha difficoltà a ottenere la fornitura necessaria per soddisfare la domanda.

Questo ha causato le preoccupazioni della gente inflazioneConsiderando che il governo degli Stati Uniti ha iniettato trilioni di dollari in misure di stimolo nell’economia, è già preoccupante. Erosione della domanda dei consumatoriSecondo i dati della Royal Bank of Canada Capital Markets, gli economisti prevedono ora che il tasso di crescita corretto per l’inflazione del PIL degli Stati Uniti nel 2021 sarà di circa il 6%, in calo dal 6,5% di giugno.

Secondo i dati di Leuthold Group, l’indice di sorpresa economica è ora inferiore all’80% della sua intera storia.Sebbene il tasso di rendimento sia I buoni del Tesoro a 10 anni sono aumentati Questo mese. Leuthold ha affermato che storicamente l’aumento dei rendimenti si è verificato circa cinque mesi prima che i dati economici iniziassero a essere migliori del previsto, il che indica ottimismo.

Durante questi cinque mesi,

Indice Standard & Poor’s 500

Con un tasso di crescita medio annuo del 31%.

A dire il vero, è improbabile che il mercato azionario vada liscio.Gli analisti stanno migliorando le loro previsioni sugli utili Meno aziende, insieme a

Banca d’America

Vedi di recente La debole attività economica è dannosa per il mercato azionarioLa correzione potrebbe essere in corso.

Ma questo non significa che il mercato non possa prevalere nel giro di pochi mesi, soprattutto quando l’economia è in buona salute.

