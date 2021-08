Le attività delle fabbriche asiatiche sono colpite dall’aumento dei costi, variante Delta Reuters

Le economie asiatiche emergenti una volta erano viste come una forza trainante per la crescita globale, ma sono rimaste indietro rispetto alle economie avanzate nel riprendersi dal dolore della pandemia, perché il ritardo nel lancio del vaccino danneggia la domanda interna e i paesi che fanno affidamento sul turismo.

Secondo indagini private, l’attività delle fabbriche in Indonesia, Vietnam e Malesia si è ridotta a luglio a causa dell’aumento dei tassi di infezione e delle restrizioni più severe per il COVID-19.

Un sondaggio privato ha mostrato che a causa della prima contrazione della domanda in più di un anno, la crescita dell’attività industriale cinese a luglio è diminuita drasticamente, sostanzialmente in linea con il rallentamento del sondaggio ufficiale pubblicato sabato.

© Reuters. Immagine del file: il 17 maggio 2020, un dipendente lavora su una linea di produzione di strutture in acciaio in una fabbrica nella città di Huzhou, nella provincia di Zhejiang, in Cina.China Daily tramite Reuters

