Le auto dei semi di ciliegie aggiungono nuova potenza, l’alleanza ecologica irradia le regioni del sud-ovest

Condividi questo articolo!

Data: 23 luglio 2021 alle 9:07 Modificato da: Sukie

Pochi giorni fa, il signor Yan Shen, consigliere del consiglio di amministrazione di “Dingfeng Group”, e il signor Zhang Lei, CEO di “Cheli Seed Auto”, sono stati invitati a Chengdu “Bamboo Buying a Car” e “Cheap Times” per condurre indagini sul campo.

“Bamboo Buying a Car” è un noto supermercato automobilistico multimarca a Chengdu. Con risorse di veicoli di alta qualità, ha esercitato i suoi sforzi nel mercato della vendita al dettaglio di automobili. Attraverso nuovi metodi di gestione dei media come Douyin, ha realizzato il drenaggio degli utenti C-end e fornito ai consumatori prodotti di alta qualità.Esperienza di servizio di acquisto di auto localizzata.

“Bike Times” ha canali di approvvigionamento di auto di alta qualità, è impegnato nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di auto a livello nazionale nel mercato automobilistico locale ed è anche un’impresa diversificata con il suo coinvolgimento nel mercato delle auto di seconda mano.

Il progetto di matrice ecologica dell’industria automobilistica “Cherry Seed Automobile” mira a creare una piattaforma per l’industria automobilistica diversificata e multicanale. Questa visita ha posto le basi per l’espansione commerciale del progetto a Chengdu. “Bamboo Buying a Car” farà leva sui vantaggi della matrice ecologica industriale “Cheli Seed Automobile” e utilizzerà la piattaforma di vendita di auto come punto di svolta. Attraverso operazioni integrate online e offline, ottimizzerà i prodotti di servizio, espanderà i canali di risorse e stabilire un efficiente sistema di gestione delle informazioni CRM. , Introdurre un modello di vendita di e-commerce orientato al processo, raffinato e organizzato per aumentare il tasso di conversione dei clienti e utilizzare il supermercato finanziario sulla piattaforma di servizi Chejin per fornire ai consumatori finali una qualità superiore e altro ancora prodotti completi di servizi di credito al consumo.

Come principale vantaggio delle risorse, “Cheap Times” amplierà anche i suoi canali di vendita su larga scala attraverso la piattaforma di trading di semi di Chery, con l’aiuto dei servizi di magazzinaggio professionale di Che Financial Services, servizi logistici, servizi normativi, esposizione e finanziamento dei fornitori. servizi , Per ottenere un layout di mercato a livello nazionale, mentre la Zhixiang Auto City e altre reti di alleanze di servizi offline implementano mostre di veicoli, ottengono servizi di marketing offline più efficaci e più ricchi.

Questa visita è un’attenta indagine di mercato condotta dal senior management team di “Cheli Seed Automobile”, che mostra che ci sono grandi differenze nelle varie regioni in termini di canali di risorse, costruzione e condivisione di strutture di servizio e sviluppo e fornitura di prodotti di servizio. Il mercato dei consumi automobilistici ha urgente bisogno di integrazione e dietro di esso ci sono ancora enormi opportunità di business, che testimoniano la pianificazione aziendale della matrice ecologica industriale “ciliegio automobile” e indicano anche la direzione principale dello sviluppo futuro dell’industria automobilistica cinese.

Con la costruzione accelerata del sistema di alleanze di servizi offline “Cheli Seed Automobile”, il rapido arricchimento di vari prodotti di servizio e la rapida creazione di reti di distribuzione al dettaglio, si formerà gradualmente una rete di aggregazione diversificata conforme allo sviluppo dell’industria automobilistica cinese , e l’industria automobilistica alla fine apparirà La grande occasione della matrice ecologica industriale.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link