Le autorità filippine avviano un procedimento penale contro l’ex direttore operativo di Wirecard

Dopo aver indagato sul crollo del gruppo di pagamento tedesco, le autorità filippine hanno avviato un procedimento penale contro individui per lo scandalo Wirecard, tra cui l’ex direttore operativo Jan Marsalek.

L’ufficio del procuratore generale ha dichiarato venerdì in una dichiarazione che il National Bureau of Investigation (NBI) ha raccomandato che quattro persone siano accusate, tra cui Mark Tolentino, un avvocato con sede a Manila.

Dopo che la società ha affermato di avere 1,9 miliardi di euro in contanti in due banche locali, la Bank of the Philippine Islands (BPI) e la BDO Unibank, il paese del sud-est asiatico è diventato il fulcro dell’implosione di Wirecard. L’anno scorso, dopo che Wirecard ha rivelato l’assenza di contanti, è stata scoperta la frode del gruppo di pagamento un tempo popolare. Wirecard ha dichiarato fallimento nel giugno 2020.

L’ufficio del procuratore generale ha dichiarato in una dichiarazione che l’ufficio investigativo nazionale ha anche raccomandato di accusare Joey De La Cruz Arellano, Judith Singayan Pei e altre persone senza nome. Gli investigatori filippini e BPI hanno raccomandato queste accuse e quest’ultimo ha anche presentato una denuncia.

Le accuse suggerite includono la falsificazione di documenti aziendali e la violazione delle leggi bancarie generali, delle leggi sulla prevenzione dei crimini informatici e delle leggi sull’e-commerce. Secondo una dichiarazione dell’Ufficio del procuratore generale, se giudicati colpevoli, le sanzioni includono fino a 12 anni di carcere e una multa fino a 2 milioni di pesos filippini (US $ 42.000).

Queste accuse ruotano attorno a documenti bancari che affermano di avere 1,9 miliardi di euro e sono stati mostrati al revisore di Wirecard EY.

I pubblici ministeri tedeschi ritengono che Masalek sia una delle menti di questa frode multimiliardaria, latitante dopo il crollo di Wirecard ed è ricercato dall’Interpol.

Il procuratore generale Benedicto Malcontento ha dichiarato al Financial Times che la denuncia sostiene che Marsalek ha incontrato Ernst & Young e KPMG a Manila nel marzo 2020 e che il consiglio di vigilanza di Wirecard ha incaricato quest’ultimo di condurre una revisione speciale della sua contabilità nel 2019.

Wirecard ha detto a Ernst & Young che Tolentino è il suo fiduciario nelle Filippine, che supervisiona il denaro nei conti bancari locali per suo conto. Tolentino ha negato di essere un fiduciario di Wirecard e in precedenza aveva accusato l’azienda tedesca di “furto di identità”.

L’appendice dell’audit di KPMG non è stata ancora pubblicata, ma è stata visionata dal Financial Times, che dettaglia un incontro tenutosi nella sede di Tolentino nel marzo 2020 con i rappresentanti di KPMG, Ernst & Young e Wirecard. La sua azienda ha rappresentato il gruppo dei pagamenti presso BPI e BDO Unibank. La banca ha precedentemente dichiarato di non avere alcun rapporto con Wirecard.

Malcontento ha dichiarato al Financial Times che Arellano è stato accusato di aver pubblicato documenti falsi che confermano che Wirecard deteneva contanti presso BPI e avrebbe ricevuto pagamenti da Pe e da altre persone anonime in questa fase.

Gli avvocati di Tolentino, Bpi e Marsalek non hanno risposto subito alle richieste di commento.

L’ufficio di Malcontento ha dichiarato che condurrà un’“indagine preliminare” sulla denuncia e integrerà e monitorerà i casi pendenti e futuri relativi a Wirecard.

La denuncia dell’NBI è stata presentata dopo che i due funzionari dell’immigrazione che hanno partecipato l’anno scorso sono stati perseguiti. Manomissione dei dati Fa sembrare che Masalek stia attraversando le Filippine nel giugno 2020.

Rapporto aggiuntivo di Olaf Storbeck