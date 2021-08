Le aziende britanniche affrontano un nuovo impulso per nominare più membri del consiglio di amministrazione femminili

Share it

Le aziende britanniche dovranno affrontare nuove pressioni per nominare più donne a posizioni di leadership di alto livello, poiché i ministri intendono rilanciare l’Hampton Alexander Equality Review entro la fine dell’anno e ampliare i loro termini di riferimento.

Cinque anni Recensione Hampton Alexander Dopo che il rapporto finale ha mostrato di aver raggiunto una media di un terzo delle donne nell’indice FTSE 350 per ricoprire posizioni nel consiglio di amministrazione, il programma si è concluso a febbraio.

I ministri stanno ora elaborando proposte con il team di gestione della revisione per garantire che le società britanniche abbiano almeno il 40% di dirigenti donne.

Il nuovo piano fa parte di un più ampio sforzo delle autorità di regolamentazione per incoraggiare le aziende a promuovere l’uguaglianza nelle posizioni di leadership senior.Questo FCA ha anche affermato La scorsa settimana, in un documento di consultazione, incoraggerà almeno il 40% delle donne nel consiglio di amministrazione dell’azienda.

Secondo le persone che hanno familiarità con la questione, l’ambito della revisione dovrebbe essere esteso alle grandi società non quotate al fine di incoraggiare le società britanniche a raggiungere un maggiore equilibrio di genere e posizioni di leadership senior al di fuori del consiglio di amministrazione.

Il governo britannico inizierà a cercare un nuovo presidente per il piano e si prevede che il piano continuerà a essere rivisto con il nome ufficiale del piano-FTSE Women Leaders. Sir Philip Hampton si è dimesso da presidente a febbraio e la signora Helen Alexander è deceduta nel 2017.

Una persona vicina al commento ha affermato che c’è ancora molta strada da fare prima che le donne siano rappresentate equamente nelle aziende britanniche. Più di 100 società dell’indice FTSE 350 non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 33% e circa 16 consigli di amministrazione hanno una sola donna.

“Un terzo non è l’uguaglianza di genere. Perché dovremmo fermarci qui invece di puntare a un’adeguata uguaglianza del consiglio di amministrazione? Gli investitori vogliono anche che le aziende accelerino il ritmo”, ha affermato la persona.

Una lettera congiunta del ministro del Commercio Kwasi Kwarteng e del ministro delle donne e dell’uguaglianza Liz Truss, vista dal Financial Times, affermava che i funzionari avevano preso in considerazione la proposta e “le conclusioni raggiunte sono molto simili a quelle del team di gestione dietro la revisione”.

La lettera è stata inviata la scorsa settimana a Dennis Wilson, amministratore delegato della rivista, e alla sua agenzia di orientamento indipendente, compresi i dirigenti di Tesco, KPMG e Lloyd.

Ha affermato che la revisione dovrebbe “perseguire misure di parità di genere 40:40:20” ed essere raggiunta attraverso un’assunzione equa basata sulle prestazioni.

“Questa misura non richiede sempre un equilibrio preciso, ma serve da guida affinché il genere non sia né gravemente sovrarappresentato (oltre il 60%) né sottovalutato (meno del 40%) nel consiglio di amministrazione e nella leadership senior”.

La ricerca sottolineata in questa lettera mostra che le aziende più vicine a questo rapporto tendono ad essere più redditizie. “Di conseguenza, potrebbero anche riprendersi più rapidamente dagli effetti della pandemia”, hanno scritto Kwarteng e Truss.

La business unit e la revisione hanno inviato una lettera separata al CEO di FTSE affermando che “ministri… il gruppo direttivo sta completando la prossima fase di revisione”.

Alla società è stato detto che il processo di raccolta dei dati continuerà come prima, compreso il numero di uomini e donne nel comitato esecutivo dell’azienda e il numero di persone che riportano direttamente al comitato esecutivo.

La lettera di Kwarteng e Truss affermava che i funzionari sperano di rivedere i ruoli decisionali chiave come il direttore finanziario e il presidente, “questo non dovrebbe più essere il dominio esclusivo maschile di nessuna azienda”.

I due ministri hanno inoltre sostenuto i piani per invitare le maggiori società non quotate a riferire sui progressi compiuti verso questi obiettivi. “Mentre monitoriamo le rappresentanti femminili in una proporzione maggiore della forza lavoro, espandere l’ambito della revisione garantirà un maggiore impatto regionale e socio-economico”, afferma la lettera.

Tuttavia, le aziende private sono già preoccupate per il numero di nuove normative che devono affrontare l’imminente riforma della revisione contabile e i dirigenti temono che ciò aumenterà i costi operativi e le pratiche burocratiche.

Il Ministero del Commercio ha dichiarato: “C’è ancora molta strada da fare, quindi incoraggiamo le aziende a fare di più per accelerare il passaggio a un posto di lavoro più inclusivo e diversificato”.