Le aziende di Hong Kong temono di essere schiacciate tra Cina e Stati Uniti

I gruppi commerciali statunitensi hanno affermato che l’amministrazione Biden ha emesso avvertimenti sui rischi di fare affari a Hong Kong, il che ha reso le loro vite più difficili nel processo di gestione della completa repressione della sicurezza della Cina.

Prendiamo, ad esempio, l’introduzione di rigide leggi sulla sicurezza nazionale sul territorio cinese lo scorso anno “Consulenza aziendale” Venerdì ha avvertito che la soppressione da parte di Hong Kong dei media precedentemente liberi imporrebbe un monitoraggio più rigoroso dei dati commerciali e minaccerebbe la libertà di informazione.

Ma gli uomini d’affari della città si sono detti consapevoli dei rischi e si sono lamentati del fatto che la proposta rendeva loro più difficile convincere la sede dei continui benefici dell’operare nell’area.

“Il tono generale è che la comunità imprenditoriale non ha bisogno di Foggy Bottom per dire loro che c’è un rischio o come gestirlo”, ha detto una persona vicina alle multinazionali statunitensi riferendosi al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

La Camera di Commercio americana ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l’annuncio, sottolineando il valore dei suoi membri nell’operare in città.

Tara Joseph, presidente della Camera di commercio americana, ha dichiarato della consultazione: “Questo aggiunge un altro livello di complessità agli uomini d’affari americani a Hong Kong”.

“Forse è un po’ preoccupante il motivo per cui ha un layout del genere, facendo chiedere alla gente se Hong Kong abbia un rischio maggiore di essere travolta dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina mentre Hong Kong ha ancora qualità speciali”.

Dalla promulgazione della legge sulla sicurezza nazionale lo scorso anno, le carceri sono state sovraffollate, le persone ritenute infedeli alla Cina sono diventate obiettivi del governo e i dipendenti pubblici, i media e i sistemi educativi si stanno trasformando per avvicinarli alla Cina continentale.

Ma questo spostamento non ha provocato il deflusso di banche e società estere, desiderose di approfittare della ripresa della pandemia cinese e della promessa di liberalizzazione del mercato finanziario continentale.

Un manifestante anti-governativo tiene una bomboletta di gas lacrimogeno durante le proteste di Hong Kong nell’ottobre 2019 © Tyrone Siu/Reuters



Un uomo d’affari americano a Hong Kong ha detto che, sebbene molte persone siano state “scioccate” dalla polizia che usava camion senza contrassegni per portare via attivisti per la democrazia, pensavano che non avesse nulla a che fare con i loro affari. “Più del 90% delle aziende Fortune 500 ha uffici a Hong Kong, non hanno un posto dove andare e la Cina è ancora il mercato di consumo più forte del mondo”, ha aggiunto un banchiere americano con sede a Hong Kong.

Joseph ha affermato che ci sono molte ragioni per cui le aziende vogliono rimanere a Hong Kong. “[Hong Kong is] Risparmio fiscale, è un centro internazionale e il team legale aziendale ha motivi per lavorare qui. “

Tuttavia, i funzionari statunitensi hanno affermato che la Cina “non può avere il meglio di entrambi i mondi” e hanno insistito sul fatto che la situazione politica influenzerà l’ambiente imprenditoriale. Un intervistato ha detto al Financial Times che parte del motivo per cui Biden ha emesso la raccomandazione era perché credeva che la società non prendesse abbastanza sul serio i rischi crescenti.

Un altro funzionario statunitense ha dichiarato che “imporre il sistema continentale è incompatibile con il diventare un attraente centro finanziario internazionale”.

Le aziende di Hong Kong hanno lavorato duramente per adattarsi al nuovo sistema di sicurezza. Hanno formato i loro dipendenti per capire come avrebbero risposto se le autorità avessero fatto irruzione nei loro uffici e chiesto documenti senza l’autorizzazione del tribunale. Sempre più a disagio con l’archiviazione dei dati nelle città, alcune persone hanno spostato i propri server all’estero.

Il governo di Hong Kong sta attuando una serie di altre leggi, che hanno creato ulteriore disagio. La società ha confermato venerdì che implementerà rigorose leggi sulla ricerca anti-umana, i cui dettagli coinvolgono società tecnologiche statunitensi come Google e Facebook. Secondo la legge applicabile al di fuori della legge, i dipendenti possono rischiare la prigione per non aver cancellato i materiali pubblicati online in conformità con l’ordine del commissario per la privacy della città.

Nonostante le azioni intraprese dagli Stati Uniti, i governi cinese e di Hong Kong non hanno mostrato segni di cambiamento di rotta. “Le parole e le azioni degli imprenditori stranieri dimostrano pienamente che l’ambiente imprenditoriale di Hong Kong non è stato danneggiato dopo l’attuazione. [security law]Al contrario, è andata meglio”, ha detto Edward Yau, ministro del commercio della città.

Il 1° luglio, la bandiera cinese è stata issata davanti a uno spettacolo di luci che celebrava il centenario del Partito della Comunità Cinese e l’anniversario del ritorno di Hong Kong al dominio cinese tenutosi a Tamar Park, Hong Kong. © Chan Long Hei/Bloomberg



Gli analisti si sono chiesti cosa otterrebbe la consultazione degli Stati Uniti oltre alla sua posizione politica. Non contiene nuovi obblighi legali per le società americane, anche se gli Stati Uniti hanno sanzionato separatamente sette funzionari cinesi di medio livello a Hong Kong e i media statali cinesi hanno affermato che la mossa ha esposto gli Stati Uniti come una “tigre di carta”.

L’ex console generale degli Stati Uniti a Hong Kong, Kurt Tang, ha dichiarato: “Il governo degli Stati Uniti ha scoperto che non c’è quasi modo di punire il comportamento disonesto della Cina in un modo specifico di Hong Kong senza danneggiare seriamente gli interessi degli Stati Uniti e i residenti a lungo termine di Hong Kong. “

Tuttavia, i tentativi del governo cinese di contrastare le sanzioni potrebbero rafforzare l’equilibrio delle società statunitensi a Hong Kong.

La legge recentemente approvata da Pechino consente di imporre sanzioni a chiunque aiuti paesi stranieri a imporre sanzioni a società e funzionari cinesi. Gli Stati Uniti hanno affermato che la legislazione non esenta espressamente le imprese di Hong Kong.

Douglas Arner, professore di diritto all’Università di Hong Kong ed esperto di regolamentazione finanziaria, ha affermato che l’attuazione delle leggi anti-sanzioni a Hong Kong potrebbe costringere le aziende a separare le loro operazioni in Cina e Hong Kong da altre operazioni globali.

Ma Christine Savage, esperta di sanzioni e partner di King & Spalding, ha avvertito che non vi è alcuna garanzia che ciò proteggerà l’azienda da potenziali azioni punitive a Pechino.

“Naturalmente si teme che possano ancora essere prese misure di ritorsione [because] La formulazione della legge sulla sicurezza nazionale implica che puoi essere responsabile in Cina per le azioni che intraprendi al di fuori della Cina”, ha affermato.