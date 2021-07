Le aziende statunitensi spendono miliardi di dollari per la tecnologia domestica, annunciando il futuro delle proprietà per uffici Reuters

© Reuters. Foto del file: Durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a San Francisco, California, USA, il 17 marzo 2020, i rifugi in tutta la città erano in atto il primo giorno e il centro di San Francisco può essere visto da California Street. REUTERS/Stephen Lam



Herbert Rush

New York (Reuters)-Alla riapertura dell’economia statunitense, la spesa aziendale per i sistemi video e i piani per aumentare gli spazi di lavoro condivisi indicano che continueranno a esistere lavori misti, che potrebbero influire sugli immobili commerciali a New York, San Francisco e in altre grandi città costituiscono la pressione.

Dopo l’impennata all’indomani della pandemia, le vendite di tecnologie che promuovono il lavoro a distanza continuano a crescere. Secondo i dati della società di ricerche di mercato NPD Group, da marzo a maggio, le vendite al dettaglio di fotocamere USB e microfoni per computer sono aumentate rispettivamente del 77% e del 36% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dopo essere raddoppiate in questi mesi nel 2019.

Il produttore di prodotti informatici Logitech (NASDAQ :) International SA ha dichiarato all’inizio di quest’anno che prevede che le vendite di webcam e apparecchiature di collaborazione video basate su cloud rimarranno solide nel 2021, nei 12 mesi terminati a marzo All’interno del tasso di crescita su base annua triplicato a 1,48 miliardi di dollari.

E uno Morgan Stanley (NYSE:) Il sondaggio mostra che la maggior parte delle aziende prevede di aumentare lo spazio di co-working perché cercano di ridurre il costo degli immobili.

Vikram Malhotra, analista immobiliare di Morgan Stanley, ha dichiarato: “Molti dirigenti di aziende vogliono che tutti tornino, ma il piano di spesa per la tecnologia dice che riconoscono la necessità di spazi di lavoro flessibili”.

L’aumento degli uffici misti ha portato resistenza alla domanda di spazi di lavoro in città come New York e San Francisco, dove le vendite di edifici per uffici di grandi nomi sono state basse negli ultimi mesi. Secondo i dati di LaSalle Investment Management, il valore dei beni degli uffici detenuti da queste due agenzie cittadine è rispettivamente di 231 miliardi di dollari e 128 miliardi di dollari.

Sebbene l’attività di leasing sia rimbalzata dalla pandemia, i deboli prezzi degli affitti e i tassi di sfitto ancora elevati hanno messo sotto pressione il valore degli edifici per uffici e ostacolato le attività di transazione.

Ad esempio, secondo i dati di Cushman & Wakefield (NYSE:) Plc, le vendite totali di uffici a Manhattan sono diminuite di oltre la metà lo scorso anno a 5,4 miliardi di dollari USA, rispetto a soli 41,9 milioni di dollari USA nel primo trimestre del 2021.

Malhotra ha affermato che la tendenza a lavorare da casa indebolirà il potere di determinazione dei prezzi dei proprietari sui contratti di locazione e i rendimenti attesi degli investitori sulle attività dell’ufficio. La banca stima che questi cambiamenti ridurranno gli spazi per uffici negli Stati Uniti di circa il 13%.

Green Street, una società di consulenza immobiliare, ha previsto a giugno che il lavoro a distanza potrebbe avere un impatto negativo sulla domanda di uffici di circa il 15%.

Mark Zandi, capo economista di Moody’s (NYSE:) Analytics, ha dichiarato: “I prezzi di queste grandi città gateway globali, New York e San Francisco, sono esempi tipici. Sono molto deboli”.

Molte aziende prevedono di consentire almeno un po’ di lavoro a distanza, inclusa la banca svizzera UBS, che all’inizio di questa settimana ha annunciato piani per una forza lavoro prevalentemente mista.Altre società, tra cui Gruppo Goldman Sachs Inc (NYSE:) e Morgan Stanley si sono rifiutati di stabilire un posto di lavoro misto.

Il responsabile delle risorse umane di Cerner, Tracy Platt, ha dichiarato che presso Cerner Corp (NASDAQ:), un’azienda statunitense di tecnologie sanitarie, è probabile che il 75% dei suoi 27.000 dipendenti sia “attivo” e trascorra metà del loro tempo a lavorare da remoto.

“Vogliamo il meglio di entrambi i mondi e crediamo di poter adottare questo modello”, ha detto.

Non tutti pensano che il lavoro misto ridurrà le dimensioni dell’ufficio o manterrà il suo fascino a lungo termine. L’analista di Piper Sandler, Alex Goldfarb, ha affermato che la maggior parte dei dipendenti può lavorare tre o quattro giorni alla settimana, il che rende più difficile l’integrazione spaziale.

Allo stesso tempo, “le persone vogliono essere viste come parte del gioco, e se non sei in campo, nessuna partita può essere vinta”, ha detto.

Tuttavia, la pandemia ha accelerato i cambiamenti in atto da tempo. Vocon è una società di costruzioni che ha progettato uffici prima della pandemia. Il 20% dei dipendenti si siede alle cosiddette scrivanie e più dipendenti utilizzano una workstation fisica in momenti diversi. Ora, dice Vocon, alcuni clienti stanno allocando più del 40% dello spazio che può essere condiviso.

Deb Donley, proprietaria e preside di Vocon, ha dichiarato: “Ha senso chiedere alle persone di andare in un luogo particolare ogni giorno? In alcuni casi, non ha senso prima della pandemia”.

Gli analisti di LaSalle hanno scritto che la domanda di spazi per uffici non ha bisogno di crollare per influenzare negativamente i tassi di occupazione, gli affitti e il valore. Il dipartimento di JLL ha affermato che un calo della domanda dal 5% al ​​10% può stimolare l’aumento dei tassi di posti vacanti e ritardare la ripresa del settore da 5 a 10 anni.

Rich Kleinman, Co-Chief Investment Officer di LaSalle Americas, ha affermato che LaSalle aveva ridotto i suoi investimenti in edifici per uffici molto prima della pandemia.

“Molte persone non valutano con precisione la quantità di capitale necessaria per possedere un edificio per uffici a lungo termine”, ha detto Kleiman. “Non è così attraente come altri tipi di immobili con proposte di rischio-rendimento”.