Le aziende tecnologiche statunitensi sono deluse dalla sentenza DACA e sollecitano il Congresso ad agire Reuters

Biden, che era vicepresidente quando Obama ha creato il programma, ha dichiarato che spera di creare un modo permanente per i destinatari del DACA (o “sognatori”) per ottenere la cittadinanza.

Twitter, Google, Microsoft (NASDAQ:) e il produttore di Photoshop Adobe (NASDAQ:) hanno esortato il Congresso degli Stati Uniti a unirsi per proteggere i sognatori. Google ha affermato di sperare che DACA venga “consolidato” come legale.

“Sognatori e immigrati hanno reso gli Stati Uniti – e Twitter – migliori”, ha dichiarato un portavoce della piattaforma di social media Twitter in una dichiarazione via e-mail.

(Reuters)-Alcune società tecnologiche statunitensi hanno espresso disappunto per la sentenza di un giudice federale che ha bloccato una nuova domanda per un programma per proteggere gli immigrati portati negli Stati Uniti dall’espulsione da bambini.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.