Le azioni A hanno toccato il fondo e sono rimbalzate, l’indice di Shanghai ha oscillato e ha perso lo 0,42%.La finanza di liquori ha trascinato giù il sentimento di avversione al rischio del mercato

Condividi questo articolo!

Data: 16:57, 30 luglio 2021 Autore: Mao Li Editore: Sukie

Il 30 luglio, i tre principali indici hanno aperto al ribasso e hanno oscillato al ribasso. I titoli di intermediazione sono diminuiti drasticamente. Il continuo declino dei settori dei liquori e farmaceutici ha trascinato in basso l’indice. L’indice di Shanghai una volta è cresciuto all’1% e l’indice ChiNext è sceso di oltre 1,5 %. Tuttavia, l’indice è sceso leggermente. C’è stato un rimbalzo e il calo si è ridotto. L’indice di banda una volta è diventato rosso e il settore dello stoccaggio di energia ha continuato a essere forte. Hongmeng Concept e il settore del fotoresist hanno guidato di nuovo l’aumento, e il potere, acciaio, e le azioni fotovoltaiche sono aumentate attivamente. Verso mezzogiorno, l’indice è balzato più in alto ed è ricaduto sotto le scosse d’acqua, e il piatto rosso fiorente di Kechuang 50 è salito leggermente. Nel pomeriggio gli indici delle due città hanno continuato ad oscillare e consolidarsi. Il concetto di liquori è tornato a scendere e in forte calo. I settori titoli, aeroportuale, marittimo e turistico hanno continuato ad essere deboli. Tuttavia, il nuovo settore rilevamento corona ha avuto il i maggiori guadagni. Lo stoccaggio di energia, l’acciaio, l’energia e altri settori erano attivi, e i mercati azionari di Shanghai e Shenzhen erano attivi. Il fatturato ha rotto un altro trilione e i fondi diretti a nord si sono precipitati rapidamente per raccogliere un grande afflusso netto negli ultimi scambi. In generale, i mercati azionari di Shanghai e Shenzhen stanno toccando il fondo. I tre principali indici stanno finendo sott’acqua nel pomeriggio. Più di 2.600 titoli nei due mercati azionari sono aumentati e più di 1.600 titoli sono scesi. Il gioco del mercato long-short è feroce , l’avversione al rischio è forte e i singoli titoli fanno soldi, ma l’effetto è debole.

Alla chiusura, l’indice Shanghai Composite è sceso dello 0,42% a 339,738 punti, con un fatturato di 568,7 miliardi di yuan; lo Shenzhen Component Index è sceso dello 0,29% a 14473,21 punti, con un fatturato di 770,9 miliardi di yuan; l’indice Chuang è sceso dello 0,56% a 3.440,18 punti, con un fatturato di 353,6 miliardi di yuan. Il fatturato delle borse di Shanghai e Shenzhen ha superato i mille miliardi di yuan e l’afflusso netto di fondi diretti a nord durante il giorno è stato di 2.247 miliardi di yuan, tra cui l’afflusso netto di Shanghai Stock Connect è stato di 1,906 miliardi di yuan e l’afflusso netto di Shenzhen Stock Connect era di 341 milioni di yuan.

Sul disco, le azioni del concetto di accumulo di energia sono attualmente scambiate al limite. Il concetto di Hongmeng è forte per tutto il giorno. I settori ad alta prosperità come le terre rare, il fotovoltaico, i chip e le batterie al litio sono forti. I concetti di vaccini, nuovi test di corone, trucioli, acciaio speciale, UHV ed energia eolica sono grandi. Il concetto di liquore è crollato, il crollo finanziario ha frenato l’indice, gli hotel turistici, le batterie agli ioni di sodio, ecc. sono caduti in cima.

Le scorte di liquori sono crollate, il crollo finanziario ha trascinato verso il basso le scorte del concetto di accumulo di energia dell’indice, impostando l’ondata limite

Le politiche supportano nuovi tipi di accumulo di energia e il concetto di accumulo di energia continua il forte aumento di ieri. Heshun Electric (300141.CN), Shenghong Co., Ltd. (300693.CN), Xinfengguang (688663.CN), Shangneng Electric (300827 .CN), Minsheng Deutsche Electronics (300656.CN), Cooltech Energy (300153.CN) e altri titoli collettivamente sono aumentati del 20% per chiudere fortemente il limite giornaliero, Shanghai Electric (601727.CN), Jidian (000875.CN), Linyang Energy (601222.CN). CN), Kstar (002518.CN), azioni Deye (605117.CN) e altri titoli sono aumentati del 10%; il concetto di Hongmeng ha continuato a crescere, Jiulian Technology (688609.CN) è aumentato del 20%, Runhe Software (300339) .CN) è aumentato di oltre l’11%, Montnets Technology (002123.CN) è aumentato di oltre l’8%, Zhongke Chuangda (300496.CN) è aumentato di oltre l’8% e Kelan Software (300663.CN) è aumentato di oltre il 6%. Il concetto di tre bambini si è aperto in basso e in alto: Hailun Piano (300329.CN) è aumentato del 20%, Baby Room (603214.CN) è aumentato del limite giornaliero, Gold Rabbi (002762.CN), Xilong Science (002584.CN ), ecc. è aumentato di oltre il 6%. Il settore del fotoresist è stato attivo: Nanda Optoelectronics (300346.CN) è cresciuta di oltre il 17%, Rongda Photosensitive (300576.CN) è cresciuta di oltre il 14%, Shiming Technology (300522.CN) e Jacques Technology (002409.CN) sono aumentate del loro limite giornaliero Shanghai Xinyang (300236.CN) è aumentato di oltre l’8%. Il settore delle batterie al litio è cresciuto e si è rafforzato. Xiangtan Electrochemical (002125.CN), azioni Tianneng (688819.CN) e altri titoli hanno il loro limite giornaliero, Kexin Technology (300565.CN) è aumentato di oltre il 12%, Tibet City Investment (600773 .CN), il monte Everest del Tibet (600338.CN) ha seguito l’ascesa. I settori della piantumazione e della silvicoltura si sono ripresi: Quanyin Hi-Tech (300087.CN) è aumentato di oltre il 7%, Dabeinong (002385.CN) e Shennong Technology (300189.CN) sono aumentati di quasi il 5% e Denghai Seed Industry (002041.CN) , seguito da Longping Hi-Tech (000998.CN) ecc.

Nel pomeriggio è aumentato il settore siderurgico, Maanshan Iron & Steel (60808.CN), Xining Special Steel (600117.CN), Shougang (000959.CN) limite giornaliero, Xingang (600782.CN), Baosteel (600019.CN) , Valin Iron and Steel (000932.CN), ecc. è aumentato di oltre il 9%. Il settore del carbone è cresciuto più in alto, Panjiang (600395.CN) è aumentato di oltre l’8%, Shanxi Coal International (600546.CN), Shanxi Coking Coal (000983.CN) è aumentato di oltre il 6%, Pingmei (601666.CN), Huaibei Mining (600985.CN) e altri sono aumentati di quasi il 5%. Il settore automobilistico si è ripreso: Great Wall Motors (601633.CN) è aumentata di oltre l’8%, FAW Jiefang (000800.CN) e Changan Automobile (00625.CN) sono aumentate di oltre il 5%, BYD (002594-CN) e GAC Il gruppo (601238.CN) è cresciuto di oltre il 5% CN) Aspetta di dare seguito. Il nuovo settore del rilevamento delle corone è cresciuto, Bohui Innovation (300318.CN) e Leadman (300289.CN) sono aumentati del 20%, Daan Gene (002030.CN), Jiuqiang Bio (300406.CN), ecc. 5%; Tuttavia, il settore dei titoli si è indebolito, Centaline Securities (601375.CN) è sceso di oltre il 7%, Zhongtai Securities (600918.CN), Guolian Securities (601456.CN) è sceso di oltre il 5%, le azioni Huaxin (600621.CN ), Caida Securities (600906.CN) e altri sono diminuiti di quasi il 5%. La catena di diffusione dell’epidemia di Nanchino si è estesa a molte province e città e i punti panoramici e i settori del turismo continuano a indebolirsi.* Le regioni occidentali della ST (300859.CN) sono diminuite di oltre l’11%, la CDF cinese (601888.CN) e il Tibet Il turismo (600749.CN) è crollato. Quasi il 7%, BTG Hotel (600258.CN), Xi’an Tourism (000610.CN), Jinjiang Hotel (600754.CN), Songcheng Performing Arts (300144.CN) è sceso di oltre 5 %; il concetto di liquore ha continuato a indebolirsi e Shuijingfang ( 600779.CN), Shede Liquor (600702.CN), Shanxi Fenjiu (600809.CN), Guangyuyuan (600771.CN) sono scesi di oltre il 9%, Jiuguijiu (000799. CN), Luzhou Laojiao (000568. CN) è sceso di oltre il 7%.

Chiusi collettivamente i mercati azionari periferici, la politica a sostegno dello stoccaggio di energia è diventata un nuovo sbocco per le azioni A

Il 29 luglio, gli Stati Uniti hanno annunciato i dati economici per il secondo trimestre: il valore iniziale del tasso annuo equivalente al PIL del secondo trimestre era del 6,5%, il valore stimato era dell’8,5% e il valore precedente era del 6,4%. Il tasso trimestrale annualizzato iniziale dell’indice dei prezzi PCE core nel secondo trimestre degli Stati Uniti è stato del 6,2%, il più alto dal terzo trimestre del 1983, e dovrebbe essere del 5,9%. Il numero di persone che hanno chiesto l’indennità di disoccupazione per la prima volta negli Stati Uniti la scorsa settimana è stato di 400.000, stimato a 385.000, e il valore precedente era di 419.000. Gli economisti hanno affermato che la crescita economica degli Stati Uniti nel secondo trimestre ha appena accelerato, peggio del previsto, perché la spesa pubblica, gli investimenti residenziali e le scorte hanno trascinato la crescita economica. Il mercato azionario statunitense è salito dopo che la Fed ha mantenuto invariati i tassi di interesse e gli acquisti di asset. Giovedì i tre principali indici statunitensi hanno chiuso leggermente in rialzo: il Dow è salito dello 0,44%, l’S&P 500 è salito dello 0,42% e il Nasdaq è salito dello 0,11%. I settori delle materie prime metalliche e dei veicoli per la nuova energia sono aumentati drasticamente, ma la maggior parte dei titoli cinesi ha chiuso: Didi è cresciuto di oltre l’11%, JD.com è cresciuto di oltre il 2%, Bilibili e iQiyi sono scesi di oltre il 3% e i titoli dell’istruzione sono stati tra i i migliori declini Gaotu, Good Future è sceso di oltre l’8% e New Oriental è sceso di oltre il 6%. Inoltre, l’indice del sentimento economico dell’Eurozona è salito a un livello record.In termini di dati macroeconomici, la Commissione europea ha pubblicato dati che mostrano che l’indice del sentimento economico dell’Eurozona è salito a 119,0 punti a luglio, il più alto dall’inizio della raccolta dati nel 1985, superiore a il dato di giugno 117,9 punti. Tuttavia, il tasso di crescita mensile di questo indicatore è rallentato e l’ottimismo dei consumatori è diminuito, il che potrebbe indicare che sta per raggiungere il picco. Colpiti da ciò, i titoli europei hanno continuato i guadagni del giorno di negoziazione precedente e hanno chiuso su tutta la linea.L’indice paneuropeo Stoxx 600 ha chiuso in rialzo dello 0,46%, tra cui i titoli delle risorse di base e i titoli automobilistici hanno guidato i guadagni, rispettivamente del 2,4% e del 2% .

Sulle notizie nazionali, il Bureau of Energy e altri dipartimenti hanno recentemente emesso ufficialmente i “Pareri guida sull’accelerazione dello sviluppo di nuovi accumulatori di energia”, richiedendo lo studio e la preparazione di nuovi piani di accumulo di energia e chiarendo ulteriormente gli obiettivi di sviluppo del “14th Piano quinquennale” e nuovo accumulo di energia a medio e lungo termine e compiti chiave, e promuovere vigorosamente la costruzione di progetti di accumulo di energia sul lato dell’energia, promuovere attivamente la razionalizzazione dello stoccaggio di energia sul lato della rete e sostenere attivamente lo sviluppo diversificato di accumulo di energia lato utente. Il 29 luglio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha emesso la “Notifica sull’ulteriore miglioramento del meccanismo dei prezzi dell’energia elettrica in base al tempo di utilizzo”, richiedendo il miglioramento del meccanismo dei prezzi picco-valle, l’istituzione di un meccanismo dei prezzi massimi dell’elettricità, il miglioramento del meccanismo del prezzo dell’energia elettrica stagionale e il chiarimento dell’ambito di attuazione del meccanismo del prezzo dell’energia elettrica basato sul tempo di utilizzo e l’istituzione di un prezzo dell’energia elettrica basato sul tempo di utilizzo Adeguare dinamicamente il meccanismo e migliorare l’attuazione di misure orientate al mercato utenti esperti. L’analisi di mercato ritiene che i documenti pertinenti incoraggino gli utenti industriali e commerciali a raggiungere la riduzione dei picchi e il riempimento delle valli configurando lo stoccaggio dell’energia e riducendo i costi dell’elettricità, il che dovrebbe stimolare ulteriormente la domanda interna di stoccaggio di energia da parte dell’utente e la domanda di energia lo storage lato utente dovrebbe svilupparsi ad alta velocità. Con l’aumento della differenza di prezzo picco-valle, l’economia del sistema di accumulo di energia lato utente, che utilizza l’arbitraggio picco-valle come principale vantaggio, dovrebbe aumentare in modo significativo. Inoltre, sotto la guida degli obiettivi di carbon peak e carbon neutral, si prevede che durante il periodo del “14° piano quinquennale” saranno implementati più progetti di stoccaggio di energia e il mercato dello stoccaggio di energia supererà i mille miliardi di yuan, il che diventare un nuovo sbocco per gli investimenti.

Si prevede che il mercato delle azioni A avvierà una modalità di rimbalzo shock a breve termine

Ieri pomeriggio, con il leggero rilascio del volume dei due mercati, l’indice Shanghai Composite ha continuato ad oscillare e rimbalzare. L’indice ChiNext ha sfondato il range di resistenza di breve termine ed è tornato al di sopra della media mobile. Oggi però a causa del continuo declino dell’indice dei futures FTSE A50, le preoccupazioni del mercato sono aumentate. Dopo che i mercati azionari di Shanghai e Shenzhen si sono aperti a un livello basso, c’è stata un’ondata di volatilità e una caduta. Nel pomeriggio, l’indice azionario è sceso inerziamente e il mercato non è riuscito a continuare il suo forte rimbalzo.In generale, il mercato ha mostrato un mercato turbolento e differenziato. Tecnicamente, l’indice azionario di Shanghai è ancora nella fase di rilevamento del fondo e le medie mobili a breve e medio termine sono ancora al ribasso per formare una posizione corta.Negli ultimi 3 giorni di negoziazione, l’indice di Shanghai ha toccato il fondo ed è rimbalzato , ma non è ancora riuscito a raggiungere la media mobile a 5 giorni. Il volume di mercato odierno può essere ampliato e la divergenza tra long e short vicino alla media mobile a 5 giorni dell’indice azionario di Shanghai è aumentata. Tuttavia, nonostante il rimbalzo attivo dei titoli tecnologici, è ancora difficile nascondere la forte avversione al rischio nel mercato.Oltre all’afflusso di fondi sul mercato ad alcuni dei forti titoli nei settori della tecnologia, delle risorse e dell’energia, è ancora per i cavalli bianchi, la crescita, i pesi finanziari e la maggior parte delle azioni blue chip. Per quanto riguarda il mercato attuale, dopo il forte rimbalzo di ieri, oggi il mercato ha registrato ampie fluttuazioni significative, ma non è sceso al di sotto di un nuovo minimo, e si vede che la natura del mercato non è cambiata, e il il mercato strutturale rimane invariato e si prevede che inizi un continuo rimbalzo dopo gli shock di breve termine.

Tuttavia, oggi le scorte di liquori hanno continuato a scendere fortemente. Aziende leader come Wuliangye e Moutai hanno segnato nuovi minimi nel corso dell’anno. Inoltre, un elenco di titoli detenuti da fondi pubblici nella prima metà dell’anno annunciato ieri mostra che, di fatto, i fondi di grandi dimensioni si basano principalmente su spedizioni di blue chip.Anche alcuni singoli titoli hanno venduto più dell’80% delle loro posizioni. Per quanto riguarda il mercato principale, le industrie collegate della tecnologia, delle batterie al litio e del fotovoltaico sono senza dubbio ancora in crescita nell’attuale grande situazione. Sii prudente nel funzionamento. Non è adatto a inseguire l’aumento a breve termine. Puoi scegliere l’opportunità di vendere a un prezzo alto e comprare a un prezzo basso o modificare la posizione per scambiare azioni. Ma devi seguire il ritmo del mercato e controllare ragionevolmente la tua posizione! Inoltre, la valutazione delle azioni blue chip era troppo alta prima, ma ora che questa ondata di la correzione complessiva è passata, infatti, alcune valutazioni delle blue chip sono tornate in un range ragionevole, e alcune valutazioni sono addirittura arrivate alla fine.Quindi, nel medio e lungo termine, sebbene il trend delle blue chip sia lento, con la proliferazione di crescita, le blue chip possono avere l’opportunità di intervenire gradualmente sui cali.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link