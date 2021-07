Le azioni Alphabet possono essere scontate. Questo è tutto. – Shareandstocks.com

dimensione del font

Una stranezza nella relazione tra le due classi di azioni Alphabet quotate in borsa ha portato alla negoziazione di azioni senza diritto di voto con un premio del 3,1% rispetto alle azioni con diritto di voto.

Per gli investitori ottimisti sulle prospettive di questo gigante della ricerca, i titoli con diritto di voto di classe A sembrano essere una scelta migliore.

Azioni di Classe C senza diritto di voto di Alphabet

(Codice stock: GOOG) ha chiuso a 2.591,49 dollari USA lo scorso venerdì, rispetto a

Azioni di Classe C senza diritto di voto di Alphabet

(GOOGL), chiuso a 2.510,37 dollari USA.

All’inizio del 2021, le azioni con diritto di voto sono state scambiate con un leggero premio e il 31 marzo erano vicine alla parità. Lo spread a giugno si è ampliato fino a superare i 100 dollari per azione.

Le azioni Alphabet sono aumentate quest’anno, con azioni senza diritto di voto in aumento del 48% e azioni con diritto di voto in aumento del 43%, la migliore performance di tutti i titoli. Cinque grandi titoli tecnologici:

Mela

(Mela),

Microsoft

(Microsoft),

Amazon

(Amazon), e

Facebook

(FB) è qualcun altro.

Analista ISI Evercore

Mark Mahane

Ancora ottimista su Alphabet, credo che la società abbia la capacità di raggiungere una crescita del fatturato annuo dal 15% al ​​20% nei prossimi tre anni e, guidata dal riacquisto di azioni, l’utile annuo per azione aumenta dal 18% al 23%. Ha valutato il titolo come sovraperformante, con un prezzo obiettivo di US $ 2.825.

Mahaney ha affermato che ha senso che gli investitori considerino azioni con diritto di voto. Le azioni di classe A con diritto di voto hanno un voto per azione e le azioni di classe C non hanno diritto di voto. Ci sono circa 300 milioni di azioni di Classe A e circa 323 milioni di azioni di Classe C in circolazione. (Cofondatore

Sergey Brin

con

Larry Page

Controlla Alphabet possedendo la maggior parte delle azioni B non quotate in borsa (10 voti per azione). )

La valutazione di Alphabet è aumentata quest’anno e il titolo è attualmente scambiato a L’utile stimato per azione nel 2021 è quasi 30 volte di US $ 88.

Tuttavia, se si escludono la perdita annuale della società di circa $ 5 per azione in altre attività di scommesse e la perdita di Google Cloud, che compete con Amazon e i giganti del cloud computing di Microsoft, la valutazione effettiva è inferiore.

Mahaney ha affermato che alcuni investitori sperano che Alphabet possa trasformare la sua attività cloud da “un gioco di due cavalli e un pony a un gioco di tre cavalli”. Non ci credeva, ma ha detto che la storia dell’investimento non ha nulla a che fare con questo, perché le opportunità di ricerca e monetizzazione per Google Maps e altre attività sono promettenti. Poi c’è Waymo, di proprietà di Alphabet, leader nella tecnologia di guida autonoma, e la sua preziosa piattaforma YouTube.

Mahaney ha sottolineato che Alphabet ha rafforzato il suo programma di riacquisto di azioni, riacquistando la cifra record di 11,4 miliardi di dollari nel primo trimestre, cosa che ha incoraggiato molti investitori. (Un motivo per cui le azioni di Classe C possono essere negoziate con un premio è che il programma di riacquisto di azioni di Alphabet prevede azioni senza diritto di voto.)

Il saldo netto di cassa di Alphabet è ancora alto fino a $ 121 miliardi. Mahaney ritiene che la società possa aumentare i suoi riacquisti a $ 15 miliardi al trimestre, o $ 60 miliardi all’anno. Ha sottolineato che la valutazione più elevata di Apple riflette in parte il suo aggressivo piano di riacquisto di azioni.

Scrivere a andrew.bary@barrons.com