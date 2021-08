Le azioni asiatiche hanno reagito, l’oro è caduto, i prezzi del petrolio sono crollati Reuters

Share it

2/2 © Reuters. Foto del file: il 21 giugno 2021, l’indice Nikkei e il suo grafico vengono visualizzati su una lavagna elettronica all’esterno di una società di brokeraggio nel quartiere degli affari di Tokyo, in Giappone. REUTERS/Kim Kyung-Hoon



2/2

Autore: Wayne Cole

SYDNEY (Reuters) – Le azioni asiatiche sono rimbalzate dalle prime perdite di lunedì, poiché il forte calo dei prezzi dell’oro e del petrolio ha temporaneamente colpito il sentiment del mercato e il tasso di cambio dollaro-euro ha toccato dopo che un ottimistico rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti ha aumentato i rendimenti obbligazionari.

Il mercato è stato presto scosso dall’improvviso calo del prezzo dell’oro, poiché il calo al di sotto di $ 1.750 ha innescato vendite stop-loss, che sono scese a $ 1.684 l’oncia. Alla fine è sceso dell’1,3% a 1.740 dollari.

È anche diminuito del 2% a causa dei timori che la diffusione della variante Delta del coronavirus possa frenare la domanda di viaggi.

Le vacanze a Tokyo e Singapore rendono l’ambiente di trading leggero e aumentano la volatilità. Tuttavia, dopo il calo iniziale, il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha ripreso a guadagnare lo 0,1%.

L’indice delle blue chip cinesi è aumentato dell’1,3% per aiutarli. Chiudi, ma il prezzo di negoziazione dei futures è inferiore di 20 punti rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.

I futures Nasdaq sono scesi rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%. I futures EUROSTOXX 50 e i futures sono entrambi scesi dello 0,2%.

I dati commerciali della Cina rilasciati durante il fine settimana sono stati inferiori alle attese, mentre i dati diffusi lunedì hanno mostrato che il tasso di inflazione è rallentato all’1% a luglio, il che non ostacolerebbe l’adozione di ulteriori misure di stimolo politico.

Il Senato degli Stati Uniti è più vicino all’approvazione di un piano infrastrutturale da 1 trilione di dollari, anche se deve ancora passare alla Camera dei Rappresentanti.

Gli investitori stanno ancora valutando se il forte rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti di venerdì avvicinerà la Fed alla riduzione delle misure di stimolo.

Lo stratega senior della NAB per i cambi, Rodrigo Catril, ha dichiarato: “Non c’è molto disaccordo per quanto riguarda l’annuncio della riduzione tra settembre e dicembre, e poi la riduzione effettiva tra novembre e gennaio”.

Tuttavia, ha affermato che il ritmo della riduzione è ancora in sospeso e determinerà quando avrà luogo l’effettivo aumento dei tassi. La Fed attualmente acquista $ 120 miliardi di asset ogni mese, quindi la riduzione di $ 20 miliardi porrà fine al piano entro sei mesi e la riduzione di $ 10 miliardi richiederà un anno.

La diffusione della variante Delta potrebbe far tornare i casi statunitensi al livello dell’impennata dello scorso inverno, con oltre 66.000 ricoveri, quindi potrebbe volerci più tempo per ridursi.

Si prevede inoltre che i dati sull’IPC di luglio che saranno pubblicati questa settimana confermeranno che l’inflazione ha raggiunto il picco e che il prezzo delle auto usate finirà per scendere dopo un forte aumento.

Questa settimana parleranno quattro funzionari della Fed. Non c’è dubbio che forniranno un supporto sufficiente al mercato in cerca di indizi per uscire dal mercato.

Allo stesso tempo, il mercato azionario è stato principalmente sostenuto dalla forte stagione degli utili statunitensi. Gli analisti di Bank of America hanno sottolineato che gli utili del secondo trimestre della società sono aumentati del 15%, di cui è stato riportato il 90%.

Hanno scritto in un rapporto: “Tuttavia, le aziende i cui guadagni superano le aspettative hanno una reazione piatta ai prezzi delle azioni il giorno dopo la pubblicazione dei loro guadagni, mentre le aziende che non soddisfano le aspettative vengono punite”.

“Le linee guida sono più forti della media, ma le stime di consenso sulla crescita a due anni indicano che l’economia sta rallentando a causa di preoccupazioni macro”.

I titoli finanziari si sono rafforzati venerdì poiché la curva dei rendimenti tende ad essere ripida, il che è positivo per i profitti delle banche e anche negativo per il settore tecnologico, dove le valutazioni rimangono elevate.

Dopo la pubblicazione del rapporto sull’occupazione, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è aumentato dell’1,30%, toccando il punto più basso da febbraio all’1,177% la scorsa settimana.

Questo balzo ha dato al dollaro USA un ampio impulso, e l’euro è sceso di nuovo a 1,1760 dollari USA, e brevemente è sceso a 1,1740 dollari USA, il punto più basso da aprile. Anche il dollaro è salito a 110,22 yen dal minimo della scorsa settimana di 108,71.

Ciò ha portato l’indice del dollaro USA a 92,882 e vicino al massimo di luglio di 93,194.

Temendo che le restrizioni ai viaggi del coronavirus minaccino le aspettative rialziste per la domanda, i prezzi del petrolio sono scesi ulteriormente dopo aver registrato il più grande calo settimanale degli ultimi quattro mesi.

Il greggio Brent è sceso da 1,29 $ a 69,41 $ al barile, mentre è sceso da 1,34 $ a 66,94 $.