Le azioni asiatiche sono aumentate davanti ai dati di Cina e Stati Uniti; gli investitori attendono con impazienza guadagni “eccellenti” da Investing.com

“Wall Street si sta preparando per una settimana turbolenta perché i partecipanti al mercato sono divisi su una serie di questioni, tra cui se stanno scommettendo sulla crescita o ciclica e se l’inflazione sta accelerando”, ha affermato in un rapporto l’analista di mercato senior di Oanda Edward Moya.

Con Bank of America (codice NYSE:), BlackRock (codice NYSE:), Citigroup (codice NYSE:), Goldman Sachs (codice NYSE:), JPMorgan Chase (codice NYSE:) e Morgan Stanley (Ticker del New York Stock Exchange:) Tra le società che hanno dato il via alla stagione degli utili, le aspettative per una buona stagione degli utili hanno sostenuto l’aumento dei mercati azionari globali.

In Australia, l’indice è salito dello 0,46%. Tuttavia, il blocco COVID-19 di Sydney potrebbe essere esteso, il che limita i guadagni dell’indice australiano. È sceso anche a 11 a giugno, in calo rispetto a 20 a maggio.

Martedì, i mercati azionari dell’Asia-Pacifico sono aumentati in anticipo, il che potrebbe fornire indizi sulla ripresa del paese dal COVID-19. Gli investitori sono anche preoccupati per i dati sull’inflazione negli Stati Uniti e gli utili del secondo trimestre.

