Le azioni asiatiche sono aumentate ma con cautela, grazie ai dati economici e agli utili statunitensi Investing.com

Gli investitori hanno anche digerito gli ultimi dati economici: i dati presentati la scorsa settimana sono stati 419.000 in più rispetto alle attese. Questo numero ha raggiunto il massimo in due mesi, con 368.000 domande presentate la settimana precedente e Investing.com ha previsto 350.000 domande.

“L’aspetto più sottovalutato del mercato azionario in questo momento è quanto sono cresciuti questi guadagni e quante aspettative di guadagni gli analisti hanno dovuto aumentare”, banca FuGuo (New York Stock Exchange:) Tracy McMillen, capo della strategia di asset allocation globale presso l’Investment Institute, ha dichiarato a Bloomberg. Ha aggiunto che sta monitorando la variante Delta nel caso in cui influisca sul comportamento dei consumatori e il recupero cambi da “molto buono” a “molto buono”.

Rochelle Walensky, direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che gli Stati Uniti sono “in un altro momento critico di questa pandemia”, perché tra le persone non vaccinate è coinvolta ogni variante di questa variante. Il numero di casi giornalieri continua a salire. aumentare.

Gli investitori hanno anche digerito gli ultimi rapporti finanziari aziendali, tra cui società tecnologiche come technology Microsoft Corporation (Nasdaq:) In rialzo con i titoli ciclici in calo. Azienda Twitter (New York Stock Exchange:) Il prezzo delle azioni è aumentato a causa delle prospettive ottimistiche, ma, Intel Corporation A causa di previsioni di vendita inferiori al previsto, le azioni di . (NASDAQ:) sono diminuite.

