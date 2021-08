Le azioni asiatiche sono diminuite, ma hanno oscillato leggermente prima della pubblicazione dell’ultimo rapporto sull’occupazione statunitense Investing.com

La diffusione del ceppo del virus Delta COVID-19 continua a ostacolare la ripresa dell’economia globale, comprese aziende tra cui Amazon (NASDAQ:) e BlackRock (NYSE:).e banca FuGuo (NYSE:) & Co. hanno rinviato i piani per il ritorno dei dipendenti in ufficio.Il mercato continua a prestare attenzione anche agli ultimi focolai in Cina e negli Stati Uniti

Il governatore della Fed che ha recentemente pronunciato un discorso si è detto ottimista sulle prospettive economiche e la riduzione degli asset potrebbe iniziare prima del previsto. Anche il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, ha affermato di aspettarsi un forte mercato del lavoro in autunno, ma ha avvertito che il COVID-19 e le sue varianti Delta rappresentano ancora una minaccia per la ripresa globale.

“Sebbene l’incertezza della politica monetaria possa causare ulteriore volatilità, riteniamo che è improbabile che i tagli della Fed causino un rimbalzo del mercato azionario”, ha affermato Mark Haefele, chief investment officer di UBS (SIX:) Global Wealth Management, in un rapporto. i settori ciclico e value possono salire.

Il mercato azionario cinese è sceso dello 0,37%, mentre il mercato azionario cinese è sceso dello 0,23%. I prezzi delle azioni delle società di liquori e sigarette elettroniche sono crollati giovedì in quanto potrebbero essere i prossimi ad adottare restrizioni più severe a seguito di settori come l’istruzione privata e la tecnologia.

Venerdì, i mercati azionari dell’Asia-Pacifico di Investing.com sono scesi per lo più durante le prime contrattazioni. Tuttavia, le preoccupazioni sulla diffusione dei casi di COVID-19 in tutto il mondo sono leggermente diminuite.

