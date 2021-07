Le azioni asiatiche sono scese a causa delle persistenti preoccupazioni sulla ripresa economica da COVID-19 Investing.com

“Se si considerano questi problemi di picco di crescita e la situazione con la variante Delta di COVID-19 e il modo in cui i tassi di interesse stanno diminuendo, sembriamo essere un po’ preoccupati per la crescita”, ha aggiunto.

Tuttavia, altri temono che l’aumento dell’inflazione danneggi le prospettive economiche e alcuni colleghi di Powell credono addirittura che sia tempo di ridurre le impostazioni delle politiche di emergenza. Il presidente della Fed di St. Louis, James Brad, ha sollecitato un’azione per ridurre le misure di stimolo, ritenendo che l’obiettivo di “ulteriori sostanziali progressi” in termini di inflazione e occupazione sia stato raggiunto.

Il benchmark è impostato per essere il terzo ritracciamento ogni settimana.In termini di dati, 360.000 persone hanno presentato domanda per questa settimana.

Anche i concorrenti statunitensi sono diminuiti e sono diminuiti i titoli più favoriti per la crescita nei settori dell’energia e della tecnologia, come Amazon.com (NASDAQ:). Trascina Wall Street verso il basso.Tuttavia, i produttori di vaccini Moderno Inc. (NASDAQ:) a.

Il mercato azionario di Hong Kong è sceso dello 0,83%. Gli Stati Uniti emetteranno un rapporto consultivo per ricordare alle proprie aziende i rischi di fare affari in città, una mossa che potrebbe esacerbare le tensioni tra Stati Uniti e Cina.

