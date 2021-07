Le azioni Boeing osserveranno un rialzo dopo gli utili?

Ucraina – 22/06/2021: In questa illustrazione fotografica, il logo della compagnia Boeing è mostrato in… [+] cellulare. (Foto per gentile concessione di Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

[Updated 7/27/2021]

Per paura di un’altra ondata di contagio, l’industria del turismo mostra una tendenza al ribasso, The Boeing Company (NYSE: BA) Potrebbe osservare un rallentamento della domanda per i suoi aeromobili nel breve termine. Inoltre, la società non ha riavviato la produzione di velivoli MAX entro la fine dell’anno, un fattore chiave che incide sui ricavi. Secondo i documenti del primo trimestre, Boeing prevede di aumentare la produzione MAX a 31 unità al mese entro l’inizio del 2022. Tuttavia, poiché i nuovi ordini di aeromobili da United Airlines e Southwest Airlines indicano una forte domanda di traffico aereo nei prossimi anni, il titolo è una buona scelta per guadagni a lungo termine. Vale la pena notare che il motivo principale dell’aumento del debito a lungo termine di Boeing è l’inventario arretrato. Trefis ha evidenziato le tendenze trimestrali di entrate, utili, prezzi delle azioni e aspettative per il secondo trimestre del 2021 in un’analisi interattiva della dashboard. Anteprima guadagni Boeing.

[Updated 7/02/2021] – United Airlines ha ordinato un vangelo per Boeing?

recente, United Airlines (NASDAQ: UAL) Annuncio di un ordine aggiuntivo di 200 velivoli The Boeing Company (NYSE: BA) L’aereo 737 MAX ha suscitato speranze per un rapido rimbalzo della domanda di viaggio e ha alleviato le preoccupazioni sui difetti di fabbricazione di MAX. Vale la pena notare che, sebbene il numero di passeggeri ai checkpoint TSA sia rimbalzato bruscamente, i prezzi delle azioni di United Airlines e Boeing sono ancora del 30% inferiori ai livelli precedenti di Covid. United Airlines prevede di vedere una forte generazione di cassa con l’aiuto della crescente domanda di passeggeri e Boeing potrebbe riavviare la produzione MAX nella seconda metà di quest’anno. Sebbene United e Boeing abbiano registrato deflussi di cassa operativi per 4 miliardi di dollari e 7,5 miliardi di dollari l’anno scorso (escludendo l’impatto di un aumento delle scorte di 11 miliardi di dollari), entrambe le società hanno registrato un flusso di cassa positivo nel primo trimestre (escluso Boeing). cambiamenti nel capitale circolante)-indica il miglioramento dell’efficienza operativa, oltre all’impatto benefico dell’assistenza governativa. Abbiamo evidenziato le tendenze storiche delle entrate aziendali, dei margini di profitto e dei multipli di valutazione nella nostra analisi della dashboard interattiva, Il prezzo delle azioni Boeing è sceso del 26% dal 2018?

[Updated 3/31/2021] – La domanda di viaggi aerei e gli ordini Southwest fanno aumentare il prezzo delle azioni Boeing

A gennaio, The Boeing Company (NYSE: BA) È stato raggiunto un accordo da 2,5 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha concluso un’indagine di due anni sul programma 737 Max. Secondo l’accordo, Boeing deve pagare una multa di 243 milioni di dollari, 500 milioni di dollari di risarcimento ai parenti delle persone uccise nell’incidente del MAX e 1,77 miliardi di dollari di risarcimento ai clienti delle compagnie aeree. Vale la pena notare che il bilancio della società ha già $ 5,5 miliardi di passività a breve termine relative alle concessioni dei clienti. Sebbene le recenti cause intentate dagli investitori siano preoccupanti, l’aumento del debito della società deriva principalmente da elevati livelli di scorte. Inoltre, dopo l’approvazione della FAA, l’ordine di 100 velivoli della Southwest Airlines ha ripristinato la fiducia in MAX. Poiché la domanda di viaggi aerei è rimbalzata, la riduzione dell’inventario di oltre 400 aeromobili di Boeing è stato un fattore chiave per il forte aumento del titolo.Punti salienti della nostra analisi dashboard interattiva La performance del titolo Boeing durante la crisi attuale e la sua performance durante la recessione del 2008.

[Updated 3/11/2021] – L’aumento delle azioni Southwest scatenerà Boeing?

Azioni di Southwest Airlines (NYSE: LUV) Spinti dal secondo round di sostegno salariale da parte del governo degli Stati Uniti e dall’aumento del numero di passeggeri ai checkpoint TSA, gli Stati Uniti sono aumentati del 20% negli ultimi 21 giorni, raggiungendo i livelli pre-Covid. È interessante notare che Southwest Airlines è un importante cliente del Boeing 737 MAX e consegnerà 380 aerei nei prossimi anni.Sebbene la FAA abbia revocato il divieto nel novembre 2020, The Boeing Company (NYSE: BA) È ancora circa il 30% inferiore al livello prima del Covid. Sebbene l’ordine della FAA richieda modifiche progettuali e modifiche al programma di addestramento del pilota e dell’equipaggio per poter volare di nuovo in sicurezza, si prevede che il debito crescente della compagnia dovuto agli elevati livelli di inventario sarà alleviato con la consegna dell’aeromobile. Trefis ha confrontato le tendenze storiche dei prezzi delle azioni tra Boeing e i suoi principali clienti MAX in un’analisi interattiva della dashboard. Dopo essere aumentato del 4,3% negli ultimi 5 giorni, il titolo BA ha una probabilità del 50% di aumentare nel mese successivo.

La performance dei titoli dell’aviazione quest’anno ha sovraperformato il mercato più ampio, ma Boeing no

Nelle recenti prospettive di viaggio di Expedia, i viaggi aerei dovrebbero prosperare entro la fine dell’anno, con i giovani (millennial e Generazione Z) che viaggiano di più. Negli ultimi 21 giorni, i prezzi delle azioni di Southwest Airlines, United Airlines e American Airlines sono aumentati rispettivamente del 20%, 27% e 25%. Al contrario, il prezzo delle azioni Boeing è aumentato del 12%, 10% e 4% rispettivamente durante il periodo di 21, 10 e 5 giorni. Secondo le prospettive del mercato commerciale di Boeing, il traffico passeggeri globale e la flotta dovrebbero crescere a un tasso annuo rispettivamente del 4% e del 3,2% nei prossimi due decenni. Inoltre, nei prossimi dieci anni, la domanda di nuovi velivoli sarà principalmente trainata dalla sostituzione di vecchi velivoli, che rappresentano quasi il 56% delle consegne di nuovi velivoli.

Il debito di Boeing è dovuto agli alti livelli di inventario

Il debito a lungo termine di Boeing è salito da 10 miliardi di dollari nel 2018 a 62 miliardi di dollari nel 2020 a causa dell’accumulo di scorte di 737 MAX e della raccolta di fondi per far fronte a eventuali condizioni di pandemia avverse. È stato osservato che l’inventario della società è di 20 miliardi di dollari USA, che è passato da 62,5 miliardi di dollari USA nel 2018 a 82 miliardi di dollari USA nel 2020. Poiché il bilancio contiene 25 miliardi di dollari in contanti e investimenti a breve termine, gran parte del debito a lungo termine è dovuto agli elevati livelli di scorte.

Sebbene la produzione del 737 MAX dovrebbe riprendere entro la fine dell’anno, i 450 velivoli nel magazzino potrebbero soddisfare la recente domanda dei clienti e generare flussi di cassa. Inoltre, Boeing ha riferito che i flussi di cassa operativi nel 2020 saranno di soli 7,5 miliardi di dollari (escludendo l’impatto di un aumento delle scorte di 11 miliardi di dollari), che è molto inferiore al valore di mercato del titolo di 55 miliardi di dollari. Pertanto, il recupero della produzione MAX è un fattore chiave per il forte rialzo delle azioni Boeing rispetto ai livelli attuali.

C’è un’opzione migliore di Boeing? Confronto delle azioni Boeing con i coetanei Riassume il modo in cui BA si confronta con i colleghi su indicatori importanti.Puoi trovare confronti più utili come questo Confronto tra pari.

