Le azioni di Alibaba sono scese ai minimi della pandemia. Perché è necessario prendere posizione.

Alibaba

Dopo l’introduzione dei regolatori cinesi, il prezzo delle azioni è sceso al livello di più di un anno fa Annunciate nuove regole Limitare la concorrenza sleale e gestire il modo in cui le aziende elaborano i dati.

Le azioni Alibaba (BABA) sono scese del 4% a 175,35 USD alle 11:48, che sarà il prezzo di chiusura più basso da ottobre 2019. Alibaba non è l’unico titolo ad essere stato duramente colpito.

Baidu

(BIDU) è sceso del 3,3% a 141,77 USD,

Jingdong

(JD) è sceso del 3,6% a 64,28 dollari. È molto probabile che se scegli un noto titolo cinese, il suo prezzo di negoziazione del giorno diminuirà.

I nuovi regolamenti richiedono alle società di Internet “di non implementare o assistere nell’attuazione della concorrenza sleale su Internet, interrompere l’ordine della concorrenza di mercato e influenzare le transazioni di mercato eque”. Secondo Reuters, E non deve utilizzare algoritmi per attirare utenti o fornire informazioni illegali.

Il prezzo delle azioni di Alibaba è sceso del 45% da quando ha raggiunto il record di 317,14 dollari il 27 ottobre 2020 e ora sembra scendere al livello di supporto di marzo 2020. Questa è anche la stessa area in cui i prezzi delle azioni hanno incontrato resistenza nell’estate del 2019.

Ma nulla cadrà per sempre, nemmeno le azioni cinesi su Internet.

Didi Global

Ad esempio, (DIDI) ha invertito la tendenza durante il sell-off di martedì. Martedì il prezzo delle sue azioni è aumentato del 3% a $ 8,35, ma da allora è sceso di oltre il 50% Si IPO a luglio.

