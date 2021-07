Le azioni di Amazon sono scese dopo aver superato i guadagni. Perché questo non è un grosso problema.

dimensione del font

Un dipendente prepara i pacchi per la spedizione presso il centro logistico di Amazon a Sulzetal, vicino a Magdeburgo, nella Germania orientale. Ronnie Hartman/AFP tramite Getty Images

Azioni giganti dell’e-commerce

Amazon

sì Far cadere Dopo aver superato le previsioni di profitto di Wall Street. Se ne hai già sentito parlare, ti preghiamo di fermarci. I colpi di scena sono i risultati tipici delle azioni Amazon.

Sì, gli investitori hanno sempre motivi per essere nervosi, e questa volta il motivo non è il reddito stesso. Amazon (codice azionario: AMZN) ha riportato utili per azione non rettificati di $ 15,12. Wall Street cerca 12,28 dollari per azione.Invece, l’azienda prevede Vendite online lente Il prossimo trimestre.

Il titolo è sceso del 6,8% alle 10:11 di venerdì.Amazon potrebbe essere la ragione Indice Standard & Poor’s 500 e Dow Jones Industrial Average Diminuire rispettivamente dello 0,2% e dello 0,0,2%. Amazon ha risucchiato il vento dal mercato. Se il prezzo delle azioni chiuderà venerdì, e sembra probabile che diminuirà, questa sarà la nona volta negli ultimi 12 trimestri che gli utili saranno migliori del previsto e la sesta volta che scenderà dopo gli utili. In altre parole, non importa quanto siano buoni i guadagni, le azioni Amazon hanno una probabilità del 67% di cadere. Tuttavia, gli investitori che si concentrano sul terzo trimestre potrebbero non aver colto il punto. Gli investitori dovrebbero tenere a mente che all’inizio di questa serie, nel terzo trimestre del 2018, il titolo Amazon era scambiato a circa $ 1.782 per azione. Il prezzo di chiusura di giovedì è stato vicino ai 3.600 dollari per azione. Ciò significa che il tasso di rendimento medio annuo è di circa il 29%. Buona. Il rapporto trimestrale è molto interessante. Di solito confermano ciò che l’investitore già sa.prendere bruco (Gatto). Cat e Amazon hanno poco in comune, tranne per il fatto che entrambi riferiscono tra la chiusura di giovedì e l’apertura di venerdì.Gatto Quarto spettacolo Con la ripresa economica e la pressione dell’aumento dei costi delle materie prime, la domanda è forte. Non scioccato. Sì, il prezzo delle sue azioni è sceso del 2,4%. I rapporti trimestrali raramente cambiano i temi di investimento. Sì, a volte il vero blockbuster verrà scartato. Per Amazon, è improbabile che il rallentamento delle vendite online causato dalla pandemia sia quello che sembrano indicare le offerte di successo di venerdì. Questa è la nostra impressione. Scrivere a allen.root@dowjones.com

