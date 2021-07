Le azioni di AMC e GameStop sono scese alla metà del loro picco di giugno Reuters

Per l’intero anno 2021, AMC prevede una perdita rettificata di 3,16 dollari per azione e un fatturato di 2,41 miliardi di dollari. Nell’anno fiscale conclusosi a gennaio 2022, GameStop dovrebbe registrare una perdita di 0,56 dollari per azione e un fatturato di 5,57 miliardi di dollari. Le valutazioni di entrambe le società sono raccolte da Refinitiv. Secondo le ultime stime di S3 Partners, alla chiusura di martedì, circa 78 milioni di azioni AMC sono state vendute allo scoperto, pari a circa il 16% della sua liquidità. Al 30 giugno, invece, sono state vendute allo scoperto 75 milioni di azioni.

La pandemia di COVID-19 ha chiuso per mesi teatri e altre attività. L’analista di MKM Partners, Eric Handler, ha affermato che le preoccupazioni per l’aumento dell’ultima variante di COVID-19 potrebbero esacerbare il calo dei cosiddetti titoli di riapertura come AMC.

Anche dopo la forte performance al botteghino nel fine settimana, il prezzo delle azioni di AMC è ancora sceso Disney (New York Stock Exchange:) Il film d’avventura di supereroi di Co e Marvel “Black Widow” ha vinto 80 milioni di dollari al botteghino nel più grande weekend della prima del film dalla pandemia.

AMC ha perso denaro per il quarto giorno consecutivo, chiudendo in ribasso del 15% a $ 33,43, ovvero quasi il 54% in meno rispetto al massimo storico di $ 72,62 all’inizio di giugno. Il titolo era a partire da $ 33,25 prima, il suo punto più basso dal 1 giugno.

© Reuters. Foto del file: Il negozio GameStop è apparso vicino a Jackson Heights a New York City, New York, USA il 27 gennaio 2021. La foto è stata scattata il 27 gennaio 2021. REUTERS/Nick Zieminski/File Photo 2/2

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.