Le azioni di American Express aumentano mentre gli utili mostrano che i consumatori continuano a spendere

American Express ha pubblicato un rapporto ottimistico sugli utili. Justin Sullivan/Getty Images

American Express

Il prezzo delle azioni è salito venerdì, dopo la performance ottimistica del secondo trimestre della società di carte di credito e credit Rapporto misto Viene consegnato in primavera.

American Express (codice azionario: AXP) ha affermato che guadagni trimestrali di 2,3 miliardi di dollari USA, o 2,80 dollari USA per azione, superiori a 29 centesimi per azione nello stesso periodo dello scorso anno. Naturalmente, con l’attenuarsi della crisi di Covid-19, parte dell’aumento della spesa è stato dovuto al forte balzo. Ma i risultati riflettono anche i 658 milioni di dollari in riserve per il rilascio del credito al netto delle imposte, che la società attribuisce a “forte performance del credito e miglioramento continuo delle prospettive macroeconomiche”.

Le entrate sono aumentate del 33% su base annua a 10,24 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettano un utile per azione di 1,63 dollari USA e un fatturato di 9,57 miliardi di dollari USA. Le azioni di American Express sono aumentate del 3,8% a 177,26 dollari nell’ultima transazione. Dall’inizio di quest’anno, il titolo è cresciuto di oltre il 45% e negli ultimi 12 mesi è cresciuto di circa l’86%. Iscrizione alla newsletter Revisione e anteprima La sera di ogni giornata lavorativa, ci concentreremo sulle importanti notizie di mercato del giorno e spiegheremo cosa potrebbe accadere domani. Non sorprende che American Express abbia dichiarato che i suoi titolari di carta spendono più di un anno fa, quando il mondo era nel bel mezzo di una pandemia e i consumatori stavano nuovamente cercando di prenotare viaggi e intrattenimento.quella Commenti allo specchio Anche dalla stessa età. La società ha sottolineato che dal secondo trimestre del 2020 la sua attività di fatturazione è cresciuta del 50%, mentre nel primo trimestre è diminuita del 9%, che è lo stesso del livello pre-pandemia. American Express ha ricevuto 2,4 milioni di nuove carte proprietarie durante questo periodo e il tasso di mantenimento degli iscritti ha raggiunto o superato il livello pre-pandemia. Sempre più analisti Pieno di fiducia nelle prospettive delle azioniI risultati migliori del previsto di American Express potrebbero anche annunciare Visa (5) e MasterCard (MA), entrambi annunceranno i guadagni la prossima settimana. Scrivere a editors@barrons.com

