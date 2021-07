Le azioni di Chipotle sono aumentate grazie agli utili ottimisti. Il direttore finanziario ha affermato che è prevista una maggiore crescita dopo la pandemia.

dimensione del font

Ristorante di kebab Chipotle a Houston, Texas. Brandon Bell/Getty Images

Chipotle

A causa della performance ottimistica della catena di burrito nel secondo trimestre, martedì i prezzi sono aumentati in ritardo. Il suo direttore finanziario ha dichiarato di essere ottimista sulla forza dell’azienda perché non vede l’ora che arrivi il mondo dopo la pandemia.

Chipotle (codice azionario: CMG) ha affermato che i suoi guadagni sono stati di $ 188 milioni, o $ 6,60 per azione, superiori ai 29 centesimi per azione durante la pandemia dello scorso anno. Escludendo gli elementi non ricorrenti come la chiusura di ristoranti e i costi per svalutazione dei beni, l’utile rettificato per azione è stato di 7,46 USD. I ricavi sono aumentati del 38,7% a 1,9 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono un utile per azione di 6,53 dollari USA e un fatturato di 1,88 miliardi di dollari USA.

Le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 31,2%, superiore alle aspettative di consenso del 30%. Le vendite digitali sono aumentate del 10,5% e hanno rappresentato il 48,5% delle vendite. Chipotle ha aperto 56 nuovi ristoranti durante il trimestre e ne ha chiusi 5 contemporaneamente; 45 nuove sedi includono i servizi drive-through di Chipotlane. Chipotle è aumentato del 4,3% a 1.642 dollari negli ultimi scambi. CFO

Jack Hatton

contro di Barron Sulla base dei risultati, è molto orgoglioso della capacità di Chipotle di mantenere elevate vendite digitali anche quando il ristorante riapre. Ha sottolineato che la crescita delle vendite comparabili è stata trainata principalmente dal ritorno della ristorazione al chiuso e Chipotle ha ottenuto ottimi risultati nelle aree urbane, all’ora di pranzo in molte aree e negli orari di lavoro dal lunedì al venerdì. Sebbene la variante Delta di Covid-19 sia ancora una sfida, ha affermato: “Quello che vogliamo che accada sta accadendo: ci atteniamo a queste transazioni digitali e le abitudini precedenti delle persone si riprenderanno quando si sentiranno a proprio agio quando sono in giro. . . .” Ha anche sottolineato lo sviluppo della società Chipotlanes per “fornire ai clienti i canali che desiderano”. La pandemia ha portato nuovi modi per molti commensali di godersi il marchio e i risultati recenti mostrano che continuano ad apprezzare la flessibilità. salsa chili Aumenti di prezzo implementati di recente avere intenzione Compensa i salari più alti dei dipendentiHartung ha affermato che il team di gestione dell’azienda si è reso conto presto che il passaggio a salari più alti non era una tendenza a breve termine e ha agito rapidamente per fornire stipendi competitivi – “una mossa molto audace”, ma ha già ottenuto risultati. In termini di personale, le condizioni di Chiptole sono “buone o migliori di prima del Covid”. Inoltre, sebbene questo cambiamento abbia esercitato una certa pressione sui margini di profitto, il margine operativo a livello di ristorante è del 24,5%, il livello più alto dal terzo trimestre del 2015. Hartung ha dichiarato che Chipotle “è sempre stata una componente aziendale sostenibile a lungo termine e una tecnologia che investe nelle persone. Pertanto, il margine di profitto è vicino a un massimo di sei anni è un tributo alle nostre persone in questo campo, che fanno per il nostro dipendenti e clienti La cosa giusta.” Alla fine, Hartung ha dichiarato: “Quando un’azienda vive una sfida come il Covid, definisce le tue capacità. Su e giù per l’azienda, le persone accettano la sfida, dimostrando che il nostro scopo non è solo scrivere sul muro dell’ufficio; è accettato. , i nostri dipendenti si alzano davvero in piedi, navigano e ruotano in qualsiasi modo abbiano bisogno. Uscire dalla pandemia in modo più potente di quando siamo entrati: mi rende ottimista per il futuro “. Scrivi a Teresa Rivas teresa.rivas@barrons.com

