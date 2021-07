Le azioni di Facebook sono diminuite quando il suo direttore finanziario ha avvertito di un rallentamento della crescita

Share it

Dopo che la società ha avvertito di un rallentamento della crescita per il resto dell’anno, il prezzo delle azioni è sceso bruscamente alla fine di mercoledì.Anche i concorrenti della pubblicità digitale, tra cui

Le azioni di Facebook (codice azionario: FB) sono scese del 4,1% nel trading pre-mercato. Il titolo è salito dell’1,5% nelle negoziazioni regolari mercoledì per chiudere a $ 373,28.

Piattaforma di social media Ha riportato il secondo trimestre L’utile netto è stato di 10,4 miliardi di dollari, equivalenti a 3,61 dollari per azione, mentre l’utile netto di un anno fa era di 5,2 miliardi di dollari, equivalenti a 1,80 dollari per azione. Le entrate sono aumentate del 56% a 29,1 miliardi di dollari.

Gli analisti si aspettavano in precedenza L’utile per azione è stato di 3,02 USD e il fatturato di 27,9 miliardi di USD.

Questo è un buon trimestre per i nostri prodotti e le nostre attività”, ha dichiarato il CEO Mark Zuckerberg durante la chiamata sugli utili di mercoledì. “Ora ci sono più di 3,5 miliardi di persone che utilizzano attivamente uno o più dei nostri servizi. “

Il Chief Financial Officer David Wehner ha dichiarato nel rapporto finanziario che, con la ripresa del settore della pubblicità digitale da Covid-19, l’azienda crescerà rapidamente nella seconda metà del 2020. La società prevede che entro la fine di quest’anno, di anno in anno. la crescita dei ricavi sarà “significativa” Rallentare. relativo rallentamento. La società ha dichiarato che la crescita nella seconda metà dell’anno rallenterà “modestamente” rispetto al 2019.

Solitamente nella seconda metà dell’anno, soprattutto nel quarto trimestre, le società di pubblicità online si comportano bene perché includono la stagione dello shopping natalizio. Per il terzo trimestre, gli analisti prevedono che l’utile per azione di Facebook sarà di $ 2,95 e un fatturato di $ 28,2 miliardi.

Weiner ribadisce il cambiamento

Mela

Hanno fatto Monitoraggio degli utenti nelle app iOS Ce ne sarà uno Effetto maggiore Rispetto al periodo conclusosi a giugno, il terzo trimestre. Weiner ha affermato durante la teleconferenza che, sebbene Facebook tragga vantaggio da un forte mercato della pubblicità digitale, è difficile per gli inserzionisti adattarsi a questi cambiamenti. Ha detto che Facebook sta lanciando nuovi strumenti per aiutarli a farlo.

Secondo Weiner, le entrate pubblicitarie di Facebook nel secondo trimestre sono aumentate del 56% su base annua a 28,6 miliardi di dollari, grazie a un aumento di quasi il 50% del prezzo medio di ciascun annuncio e un aumento del 6% del numero di annunci visualizzati da Facebook. Il CFO ha affermato che la crescita pubblicitaria per il resto dell’anno sarà trainata anche da pubblicità più costose.

Durante la chiamata agli utili, il direttore operativo Sheryl Sandberg ha dichiarato che i settori pubblicitari con le migliori prestazioni sono anche quelli che hanno avuto buoni risultati durante la pandemia di Covid-19, come l’e-commerce, la vendita al dettaglio e i beni di consumo. Ha aggiunto che il viaggio sta riprendendo.

Sandberg ha dichiarato: “Le nostre prestazioni continuano a essere guidate dalla continua trasformazione digitale accelerata durante la pandemia e dal nostro investimento a lungo termine in strumenti e prodotti per aiutare le aziende a raggiungere la trasformazione online”.

Facebook ha riferito che i suoi utenti attivi mensili sono aumentati del 7% su base annua a 2,9 miliardi, più o meno in linea con le aspettative degli investitori. Anche gli utenti attivi giornalieri sono aumentati del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo 1,91 miliardi. Nel complesso, Facebook ha affermato che sulle sue varie piattaforme 3,51 miliardi di persone utilizzano ogni mese uno dei suoi servizi, come WhatsApp, Instagram e lo stesso Facebook.

Le entrate delle altre divisioni di Facebook sono aumentate del 36% su base annua a $ 497 milioni. I bucket “Altri” includono la vendita rapida Cuffie per realtà virtuale Quest 2, Executives pubblicizzato come il primo dispositivo VR mainstream. Gli analisti prevedono che il fatturato di questa divisione è di 690,5 milioni di dollari USA.Weiner ha dichiarato durante la teleconferenza che il secondo trimestre include un adeguamento delle entrate per i resi Relativo al richiamo della Quest 2.

Facebook mantiene la sua spesa totale per il 2021 da 70 a 73 miliardi di dollari USA e una spesa in conto capitale da 19 a 21 miliardi di dollari USA. Facebook ha affermato che alla fine del trimestre di giugno, il numero di dipendenti è aumentato del 21% su base annua a 63.404.

