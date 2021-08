Le azioni di Global Markets-Wall Street sono aumentate e i rendimenti degli Stati Uniti sono diminuiti dopo il discorso accomodante di Powell sui tagli alle obbligazioni

Settimanale di Barron

A causa di difetti di sistema, i dati di alcuni dei più grandi clienti aziendali di Microsoft potrebbero essere stati esposti a intrusi, ma il gigante della tecnologia ha affermato che non ci sono prove che il problema sia stato sfruttato da attori malintenzionati. Secondo Reuters, le e-mail interne e le informazioni dei ricercatori sulla sicurezza informatica mostrano che il database di cloud computing di Microsoft è difettoso e gli hacker possono leggere, modificare o persino eliminare il database principale dell’azienda. Secondo Reuters, il problema è stato scoperto nel database Cosmos DB di Microsoft Azure ed è stato segnalato da un team di ricerca della società di sicurezza Wiz, che ha scoperto di essere in grado di accedere alle chiavi per controllare l’accesso ai database detenuti da migliaia di aziende.

Per saperne di più