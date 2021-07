Le azioni di Kaltura aprono il 15%, la società ha un valore di oltre $ 1,4 miliardi

Cartura corp.

KLT,

+16,45%

Ha ricevuto un caloroso benvenuto a Wall Street mercoledì perché il fornitore con sede a New York di prodotti video on demand in tempo reale ha aperto a un prezzo superiore del 15% rispetto al prezzo di offerta pubblica iniziale.Questo L’IPO ha un prezzo di $ 10 per azione, Nel mezzo della gamma prevista di US $ 9 a US $ 11 per azione, poiché la società ha raccolto 150 milioni di US $. Il primo prezzo di negoziazione del titolo sul Nasdaq alle 12:42 pm Eastern Time è stato di $ 11,50, con un volume di scambi di 1,3 milioni di azioni. A questo prezzo, il valore dell’azienda è di 1,43 miliardi di dollari. La società è diventata pubblica il giorno in cui l’interesse degli investitori per l’IPO era relativamente forte, come l’ETF sull’IPO del Rinascimento

Offerta pubblica iniziale,

+1,54%

È aumentato dell’1,7% negli scambi pomeridiani, mentre l’indice S&P 500

punta,

+0,64%

Aumento dello 0,6%.

