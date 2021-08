Le azioni di Macy’s sono il giorno migliore dal 2020. I suoi guadagni sono così buoni.

Share it

Una veduta del flagship store Macy’s Drew Angler/Getty Images

Macy’s

Il prezzo delle azioni è salito alle stelle giovedì dopo la chiusura dell’operatore del grande magazzino Aspettative per i guadagni del trimestre di luglio, Migliorato l’outlook per l’intero anno e ripristinato il dividendo.

Macy’s (codice azionario: M) ha riferito che l’utile per azione rettificato per il secondo trimestre fiscale è stato di $ 1,29. oltre le aspettative Secondo i dati di FactSet, 23 centesimi per azione. Le vendite sono state di 5,65 miliardi di dollari USA, con un aumento del 59% su base annua, e hanno anche superato i 5,01 miliardi di dollari previsti. Le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 61,2%, inferiore alla crescita prevista del 41,2%.

L’analista della CFRA Elizabeth Vermillion ha scritto: “Le tendenze macroeconomiche si stanno spostando verso un modello più normale. Le vendite di M riflettono questo cambiamento. Denim, valigie e abbigliamento occasionale mostrano un nuovo potere”. Le azioni di Macy’s hanno chiuso in rialzo del 19,6% giovedì a 21,61 dollari, il prezzo di chiusura più alto dal 31 luglio 2019, nonostante Indice Standard & Poor’s 500 Aumento dello 0,1% e Dow Jones Industrial Average Un calo dello 0,2%. Il titolo è aumentato del 60% nel 2021 ed è aumentato del 188% negli ultimi 12 mesi. La società ha ripreso un dividendo trimestrale di 15 centesimi per azione, che è stato pagato agli azionisti il ​​1 ottobre alla chiusura delle attività il 15 settembre. Il consiglio di amministrazione ha anche approvato un programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari. “I risultati del secondo trimestre di tutte e tre le targhette sono stati forti e hanno superato le nostre aspettative”, ha affermato il CEO Jeff Gennette nel rapporto sugli utili. “Il nostro slancio nel primo trimestre ha accelerato nel secondo trimestre perché abbiamo riattratto con successo i nostri clienti principali e attirato nuovi e giovani clienti con nuovi marchi e categorie”. L’analista di Jefferies Stephanie Wissink ha sottolineato che il marchio ha aggiunto 5 milioni di nuovi clienti, con un aumento del 30% Dal secondo trimestre del 2019Circa il 41% di questo proviene dai canali digitali. Macy’s ora prevede che le vendite annuali siano comprese tra 23,55 miliardi di dollari USA e 23,95 miliardi di dollari USA, superiore al precedente massimo di 22,23 miliardi di dollari USA. L’utile per azione rettificato previsto è attualmente compreso tra 3,41 USD e 3,75 USD, superiore al precedente intervallo più elevato di 2,12 USD. Inoltre, la società ha dichiarato che sta collaborando con WHP Global per aprire un concetto di negozio in negozio “Toys R Us” in più di 400 grandi magazzini Macy’s. pagina di login Anche i marchi iconici dei negozi di giocattoli vengono lanciati sul sito Web di Macy’s. Correzione e ingrandimento: Elizabeth Vermillion è responsabile del CFRA per Macy’s.Le note originali dell’analista sono fornite a di Barron Attribuito erroneamente a Camilla Yanushevsky. Scrivere a connor.smith@barrons.com

