Le azioni di NCR sono diminuite perché i costi più elevati hanno colpito le prospettive di profitto. Perché un analista ha detto di comprare ora.

Il titolo è sceso mercoledì, il giorno dopo La società ha avvertito che l’aumento dei costi della catena di approvvigionamento eroderà la redditività nella seconda metà dell’anno anno. In risposta, gli analisti stanno abbassando le loro stime per il produttore di ATM e sistemi di vendita al dettaglio, ma si può dire che il sell-off ha creato un’opportunità di acquisto.

NCR (codice azionario: NCR) è sceso dell’8,3% a $ 40,49 negli scambi recenti.

Tema di Recentemente rialzista di Barron caratteristicaMentre il mondo si riprende dalla pandemia, NCR continua a vedere un rimbalzo della domanda da parte di rivenditori e ristoranti. Martedì, l’azienda ha fornito una guida Questa è la prima volta dall’inizio della pandemia e dal recente completamento dell’acquisizione dell’operatore di rete ATM Cardtronics. Qui è dove le cose si fanno un po’ confuse.

Secondo i dati di FactSet, NCR ha affermato che si aspetta che le entrate nella seconda metà dell’anno siano comprese tra 4 miliardi di dollari e 4,1 miliardi di dollari, che è superiore alla stima di consenso di Wall Street di 3,7 miliardi di dollari. Tuttavia, la società prevede che gli utili per azione non GAAP siano compresi tra $ 1,30 e $ 1,50, che è inferiore alla stima di consenso di Wall Street di $ 1,62 per azione.

In una teleconferenza con gli investitori, NCR ha dichiarato che prevede di aumentare i costi di circa 40 milioni di dollari nella seconda metà dell’anno a causa dell’aumento dei costi di materiale e trasporto. In termini di materiali, questo include non solo i semiconduttori, ma anche metalli come acciaio e rame utilizzati per produrre ATM e altro hardware. La società ha affermato di aver assorbito circa 20 milioni di dollari in costi simili nella prima metà dell’anno.

L’analista di Morgan Stanley Katie Huberty ha ribadito il suo rating di acquisto sul titolo mercoledì, abbassando leggermente il prezzo obiettivo da 61 a 62 dollari USA. Ha visto un’opportunità di acquisto per gli investitori.

Ha scritto in un rapporto di ricerca: “In considerazione del numero crescente di portafogli di investimento strategici in cui l’area di crescita sta accelerando, siamo gli acquirenti che stanno cadendo”. e [point of sale systems] Il prezzo della transazione di NCR è molto più basso dei suoi concorrenti. “Le sue somme parziali sono calcolate per un valore di $ 104 per azione, che è circa il 160% in più rispetto al prezzo attuale.

NCR ha sottolineato che i problemi della catena di approvvigionamento non hanno influito sulle consegne in questo trimestre, infatti, è stata in grado di spostare grandi ordini per il sistema di self-checkout dal terzo trimestre al secondo trimestre su richiesta dei clienti al dettaglio. qualsiasi cosa accada nella seconda metà dell’anno Problemi di consegna. NCR ha chiarito che questo non è un problema di domanda: è interamente un aumento “temporaneo” dei costi e dovrebbe essere risolto nel tempo.

Huberty ha sottolineato che il prezzo di negoziazione del titolo è solo 10 volte il suo utile rivisto per azione di $ 4,05 nel 2022, fornendo “un modo interessante per accedere a più aree di crescita del fintech”. , vedrà “scelte strategiche”.

NCR ha registrato un fatturato di 1,68 miliardi di dollari per il trimestre di giugno, leggermente superiore alla stima di consenso di Wall Street di 1,63 miliardi di dollari. L’utile non-GAAP è stato di 62 centesimi per azione, in linea con le aspettative.

