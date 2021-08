Le azioni di Nutanix sono diminuite a causa delle preoccupazioni per gli errori di vendita, ma un analista ha affermato che i suoi dati hanno mostrato il contrario

Share it

Temendo che la società di infrastrutture iperconvergenti riporti vendite inferiori al previsto in meno di due settimane, giovedì il prezzo delle azioni di Nutanix Inc. è sceso, ma un analista ha messo in dubbio la valutazione.

All’ultimo controllo, il prezzo delle azioni è sceso del 9% a un minimo intraday di $ 32,55. Anche con un calo, il prezzo delle azioni è aumentato del 57% negli ultimi 12 mesi, mentre l’indice S&P 500 è aumentato del 30%

Il calo sarà il calo maggiore da quando il prezzo delle azioni è sceso del 9,2% a febbraio Dopo una scarsa guida agli utili.

Giovedì, è stato riferito che la società di ricerca OTR Global ha declassato il rating di Nutanix da “positivo” a “ibrido” sulla base del fatto che le ispezioni hanno mostrato che le vendite nel quarto trimestre sarebbero state inferiori al previsto perché i clienti hanno impiegato più tempo per effettuare un acquisto Decide. Gli analisti intervistati da FactSet prevedono che le entrate nel quarto trimestre saranno di 362,9 milioni di dollari USA e una perdita di 42 centesimi per azione, con un aumento dell’11% su base annua. Tuttavia, l’analista di Piper Sandler James Fish ha dichiarato che le sue ispezioni sull’industria HCI sono “abbastanza forti” nel complesso. L’HCI, o infrastruttura iperconvergente, combina essenzialmente l’archiviazione del computer e i server in un prodotto cloud ibrido, consentendo alle aziende di accedere alla potenza di calcolo in loco e alle risorse del cloud pubblico. Fish, che ha un rating sovrappeso su Nutanix, ha affermato che prima che la società rilasci il rapporto sugli utili del quarto trimestre il 1 settembre, la correzione è una “grande opportunità” per acquistare il titolo. “Abbiamo intervistato 32 intervistati Nutanix, inclusi alcuni dei più grandi partner di canale globali, che sono stati i più attivi nei 7 trimestri e hanno mostrato che c’è un potenziale di rialzo del 3% nel quarto trimestre”, ha affermato Fei. Fish ha anche affermato: “Dopo che i concorrenti hanno riferito che le prestazioni FQ4 erano inferiori al previsto, il prezzo delle azioni è sceso nonostante la pipeline FQ1 più forte”. Fish non ha fatto nomi, ma l’unico concorrente di Nutanix che ha recentemente annunciato i risultati del quarto trimestre è Cisco Systems.

Mercoledì notte.Tuttavia, i risultati del quarto trimestre di Cisco Leggermente superiore alle proprie e alle stime di Wall Street.

