Le azioni di NXP Semiconductors sono diminuite drasticamente. Questo potrebbe essere il motivo.

dimensione del font

Semiconduttori NXP

Il prezzo delle azioni è sceso martedì dopo che due dirigenti hanno riferito di aver venduto più di 30 milioni di dollari in azioni.

Le azioni quotate negli Stati Uniti di NXP Semi (codice azionario: NXPI) sono scese del 5,3% a 215,61 dollari nel tardo pomeriggio di martedì.

Peter Kelly, Chief Financial Officer di NXP Semiconductors, ha venduto la sua quota maggiore venerdì, scaricando quasi 29 milioni di dollari di azioni. secondo Archiviato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Inoltre, è stato riferito che venerdì il CEO Kurt Sievers ha venduto azioni NXP Semi per un valore di $ 5,8 milioni. Documenti fino a lunedì.

NXP non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Secondo i documenti della Securities and Exchange Commission degli Stati UnitiKelly ha anche venduto 4,9 milioni di dollari in azioni a maggio. Sievers ha venduto azioni per un valore di $ 6,9 milioni a febbraio, Secondo un documento.

Simile ad altri produttori di chip, NXP Semi Significativa crescita aziendale, Come il mondo L’appetito per i semiconduttori supera La capacità dell’industria di produrli. Le entrate di NXP nel 2021 dovrebbero crescere del 27% a 10,9 miliardi di dollari, mentre nel 2020 diminuiranno del 3%. Si prevede che i guadagni per l’intero anno del 2021 aumenteranno di oltre il 3.000% a US $ 6,40 per azione, rispetto ai 18 centesimi per azione dell’anno precedente.

Iscrizione alla newsletter Revisione e anteprima La sera di ogni giornata lavorativa, ci concentreremo sulle importanti notizie di mercato del giorno e spiegheremo cosa potrebbe accadere domani.

All’inizio di quest’anno, a Rapporto emerso Quella

Elettronica Samsung

(005930.Korea) Interessato all’acquisizione di NXP Semi. Considerando il volume di questa transazione, questa transazione potrebbe avere senso Contanti Samsung disponibile. Anni fa,

Qualcomm

È stato fatto un tentativo di acquisire NXP dei Paesi Bassi per 44 miliardi di dollari, ma l’accordo si è concluso con un fallimento a causa delle tensioni commerciali tra Washington, DC e Pechino.

Wall Street è rialzista sul titolo NXP: gli analisti sell-side hanno fornito 18 raccomandazioni di acquisto, mentre 9 hanno rating di mantenimento e un rating di vendita. Il prezzo obiettivo medio è di 233,23 dollari, il che significa un aumento di circa l’8%.

Il titolo NXP Semi è aumentato del 36% nell’ultimo anno e l’indice PHLX Semiconductor è aumentato del 22%.

Scrivi a Max A. Cherney max.cherney@barrons.com