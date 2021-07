Le azioni di SilverBow Resources (SBOW) scendono all’aumentare del mercato: cosa dovresti sapere

Reuters

Dopo che il governo cinese ha represso gli educatori privati, le preoccupazioni per l’inasprimento dei regolamenti da parte di Pechino venerdì hanno pesato sui titoli cinesi quotati negli Stati Uniti. Le azioni statunitensi di Good Future Education Group e New Oriental Education Technology Group, che forniscono tutoraggio e servizi di preparazione ai test in Cina, sono entrambe scese di oltre il 50% dopo la notizia che il governo ha vietato l’insegnamento a scopo di lucro nelle materie scolastiche di base per alleviare pressione. Famiglie che portano a un basso tasso di natalità. Poiché la mossa della Cina ha intensificato le preoccupazioni per una maggiore supervisione delle società cinesi quotate a Wall Street, anche i titoli Internet di punta della Cina hanno intensificato il recente sell-off.

