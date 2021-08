Le azioni di Support.com continuano a salire, con commissioni di prestito di vendita allo scoperto fino al 100%

Share it

Venerdì, il prezzo delle azioni di Support.com è salito di nuovo, e ora è aumentato più di cinque volte in poco più di una settimana, sebbene la società di servizi di supporto tecnico e clienti non abbia rilasciato alcuna notizia.

scorta

SPRT,

+33,65%

È aumentato del 203% durante la sessione intraday, quindi è sceso e venerdì ha chiuso in rialzo del 33,7% a 26,33 dollari USA, il prezzo di chiusura più alto dall’ottobre 2004. Il volume degli scambi è salito a 162,3 milioni di azioni, abbastanza per rendere questo titolo la borsa più attiva nei principali mercati di negoziazione degli Stati Uniti.

Nel caso di 7 giorni consecutivi di rialzo, il cosiddetto stock meme è ora aumentato del 223,5%, compreso un aumento del 41,1% giovedì, con un volume di scambi di 105,9 milioni di azioni.

Poiché il titolo è salito del 40,3% negli scambi pre-mercato, il rimbalzo di lunedì sembra continuare. Gli otto giorni di rialzo consecutivi corrisponderanno agli otto giorni di rialzo consecutivi terminati il ​​28 luglio.

All’inizio di quest’anno, le azioni di Support.com sono aumentate del 231,8% con un volume di scambi record di 282,6 milioni di azioni, che ha attirato grande attenzione. La società ha annunciato un accordo Sarà acquisito dalla società mineraria di Bitcoin Greenidge Generation Holdings Inc. La transazione doveva essere completata nel terzo trimestre del 2021.

Allo stesso tempo, l’attuale rally del titolo si è verificato senza il rilascio di alcuna notizia da parte della società, né ha presentato alcun documento alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

La società non ha ancora risposto alle richieste di informazioni e/o commenti.

Nonostante ciò, Support.com ha ricevuto molta attenzione da parte del pubblico di vendita al dettaglio perché è lo stock più caldo Tweet d’archivio e caldo” Reddit folla.

Negli ultimi mesi, le scommesse ribassiste sul titolo sono aumentate più volte rispetto al record precedente.

Secondo gli ultimi dati di borsa, a metà agosto, lo short equity ha raggiunto 6,18 milioni di azioni, ovvero circa 193 volte lo short equity (32.037 azioni) alla fine del 2020.

Il record di interessi a breve prima del 2021 è di 425.838 azioni rettificate per la scissione nel luglio 2008.

Il flottante pubblico è di 9,29 milioni di azioni e lo short equity rappresenta circa il 66% delle azioni in circolazione, che è “molto alto”. Fintel.io Fondatore Wilton Risenhoover (Wilton Risenhoover).

Ad esempio, l’interesse breve rappresentava la percentuale fluttuante di altri titoli di meme AMC Entertainment Holdings.

AMC,

+1,31%

Secondo gli ultimi dati, è circa il 18% Compagnia di arresto del gioco.

Organismi geneticamente modificati,

-0,13%

Circa il 12%.

Sebbene il titolo sia salito alle stelle, l’interesse a scommettere sul declino è aumentato perché i ribassisti sono disposti a fare un’offerta corta sul titolo.

“Il tasso di indebitamento raggiunge il 102% ed è ancora in aumento questa mattina”, ha detto Risenhoover a MarketWatch. Ha aggiunto che Interactive Brokers ha riportato zero titoli disponibili per il prestito.

Una settimana fa, Fintel ha dichiarato che il tasso di commissione del prestito era di circa l’86%, il che ha reso il titolo il quarto con maggiori probabilità di subire una “short squeeze” o una rapida copertura di scommesse brevi in ​​quel momento, con conseguente aumento delle azioni. Prezzo delle azioni.

Il prezzo delle azioni di Support.com è aumentato del 1.096,8% finora quest’anno, mentre l’indice S&P 500

Arpione,

+0,88%

Un aumento del 20,1%.