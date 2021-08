Le azioni di Tesla (TSLA) diminuiscono a causa dell’indagine sulla guida autonoma di NHTSA

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sta indagando su Tesla Inc. (Tesla) L’Advanced Driver Assistance System (ADAS) valuta la sua tecnologia di guida autonoma dopo che il rapporto ha dettagliato il coinvolgimento del suo veicolo in una serie di incidenti. Il focus del sondaggio è su Tesla Model Y, X, S e 3 dal 2014 al 2021. Indagherà su collisioni o incidenti avvenuti dopo gennaio 2018.

Ieri, la notizia dell’indagine NHTSA ha fatto crollare il prezzo di Tesla di oltre il 5% a $ 681. Al momento in cui scriviamo, il prezzo delle azioni di Tesla è ancora in aumento del 7% su base annua a 686 dollari USA.

Punti chiave NHTSA sta indagando sulla funzione di pilota automatico di Tesla.

Colpito da questa notizia, il prezzo delle azioni del produttore di auto elettriche è crollato di oltre il 5%.

Il sondaggio fa parte di una serie di problemi che Tesla deve affrontare quando aumenta la produzione ed espande la sua influenza internazionale.

Perché la National Highway Traffic Safety Administration sta indagando su Tesla?

In una dichiarazione che annuncia l’indagine, NHTSA ha dichiarato che dal 2018 ci sono stati 11 incidenti, 17 feriti e 1 decesso che hanno coinvolto le funzioni di guida autonoma. Secondo l’agenzia, la maggior parte degli incidenti con il pilota automatico si verificano dopo il tramonto, “comprese le misure di controllo in loco come luci di emergenza dei veicoli, razzi, frecce illuminate e coni stradali”. Ha affermato che il suo rapporto valuterà le “tecniche e i metodi” del pilota automatico e indagherà sulla causa dell’incidente.

La funzione Autopilot di Tesla è stata elogiata e criticata sui social media per le sue caratteristiche. Sebbene il manuale dell’azienda indichi ai conducenti di mettere le mani sul volante in modalità Pilota automatico, i notiziari hanno classificato casi in cui il conducente ha completamente smesso di contattare il veicolo.

Altre case automobilistiche hanno introdotto caratteristiche simili nei loro veicoli. Ad esempio, General Motors (Motori generali) La funzione di super crociera fornita da Cadillac può realizzare la guida a mani libere. Tuttavia, utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per misurare l’interazione del conducente con il veicolo. Se viene rilevato che il conducente è disinserito, la funzione accenderà le luci di emergenza e fermerà il veicolo. Se il conducente ignora il messaggio di avviso del pilota automatico, l’auto Tesla si fermerà dopo 60 secondi.

Tesla ha dichiarato che l’obiettivo finale dei suoi veicoli è la guida completamente automatizzata (FSD). Attualmente, questa funzione è in fase di test e sviluppo.

L’indagine influenzerà il prezzo delle azioni di Tesla?

L’analista di Wedbush Dan Ives (Dan Ives) ha dichiarato ieri in un’apparizione su Yahoo Finance che la mossa di NHTSA ha portato gli investitori a un “boom” del prezzo delle azioni del produttore di auto elettriche. “…Questo è sicuramente un passo indietro”, ha detto. “Ora Tesla e Musk devono risolvere questo problema per assicurarsi di passare con successo dall’altra parte. Penso che questa sia una parte dell’incertezza che vedi ora nelle azioni”.

Lo scenario peggiore per Tesla è che potrebbe essere soggetto a controlli a causa di un arresto anomalo o di un difetto del software. Ciò potrebbe comportare il richiamo della sua auto. Tuttavia, la società con sede a Palo Alto, in California, non è stata condannata in passato dalle agenzie governative, insistendo sul fatto che l’incidente del pilota automatico dovrebbe essere attribuito al conducente e alle circostanze correlate.

L’indagine precedente ha dimostrato che Tesla aveva ragione. Ad esempio, l’indagine del 2017 su un incidente automobilistico mortale in Florida ha concluso che i veicoli di Tesla non presentavano “difetti relativi alla sicurezza” e che il problema non richiede ulteriori indagini.

A dire il vero, l’indagine fa parte di una serie di domande mentre Tesla si espande all’estero e aumenta la produzione negli Stati Uniti. L’azienda deve affrontare la forte concorrenza di case automobilistiche affermate che stanno accelerando il loro ingresso nella categoria dei veicoli elettrici. In Cina, il più grande mercato per i veicoli elettrici, deve affrontare anche problemi di sicurezza ed è stato costretto a richiamare quasi 300 veicoli. Secondo il Wall Street Journal, questi fattori sono legati alla grande scala Valutazione Il mercato dovrebbe dare “agli investitori saggi un motivo per frenare”.