Le azioni di Uber e Lyft sono diminuite perché la California Proposition 22 è stata dichiarata incostituzionale. Qual è il prossimo.

Dopo un giudice della California, lunedì il trading pre-mercato è caduto presto Abrogare la legge Consenti alle aziende di classificare i conducenti come appaltatori anziché dipendenti.

Il giudice dell’Alta Corte Frank Roesch ha dichiarato che la proposta n. 22, approvata dagli elettori a novembre, era inapplicabile e incostituzionale nella sentenza di venerdì. Uber, fucile,

E altre società basate su app iniettano più di $ 200 milioni di capitale Proposta di supporto 22, Il che impedisce alle loro aziende di trattare i conducenti come dipendenti ai sensi della legge statale. Quando il 58% degli elettori della California ha sostenuto la proposta, la misura è stata approvata.

Rosch ha stabilito che la Proposition 22 ha ostacolato ingiustamente il potere del legislatore in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, violando così la costituzione statale. In precedenza, un gruppo di conducenti e sindacati ha messo in dubbio le misure di voto.

Le due società hanno detto che avrebbero impugnato la sentenza, il Wall Street Journal RapportoIl rapporto ha aggiunto che non sarà loro richiesto di cambiare immediatamente il proprio modello di business.

L’analista di Mizuho James Lee ha scritto: “Riteniamo che Uber abbia buone ragioni e la probabilità di un appello è alta”. “Se viene presa una decisione sfavorevole, l’azienda può ricorrere alla Corte Suprema della California”. , credendo che Uber sia la più grande azienda di Mizuho a riaprire e mantiene un rating di acquisto sul titolo.

Rohit Kulkarni, amministratore delegato di MKM Partners, ha affermato che la “maggioranza schiacciante” della Proposta 22 nel voto del 2020 ha gettato le basi per la società per vincere il processo di appello. Tuttavia, ha aggiunto che la Proposta 22 è “ampiamente considerata un progetto per altri stati per affrontare i problemi di classificazione dei concerti”, ma la sentenza aggiunge incertezza.

Kurkani prevede che i titoli Uber e Lyft debbano affrontare una maggiore pressione a breve termine a causa degli sviluppi normativi negativi e della variante Delta del coronavirus, ma ha affermato che tali eventi “non fondamentali” offrono anche opportunità di acquisto, soprattutto per Uber.

Le azioni Uber sono scese del 3,4% negli scambi pre-mercato statunitensi, mentre le azioni Lyft sono scese del 3,4% e le azioni DoorDash sono scese del 2,2%.

I futures sono aumentati rispettivamente dello 0,4% e dello 0,3%.

Scrivi a Callum Keown callum.keown@dowjones.com