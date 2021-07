Le azioni di Wall Street chiudono una settimana turbolenta con massimi record

Il mercato azionario statunitense ha chiuso con un nuovo massimo venerdì, invertendo il forte calo all’inizio di questa settimana, poiché i forti guadagni aziendali e il continuo supporto della banca centrale al mercato finanziario hanno attenuato le preoccupazioni sulla variante del Delta del Coronavirus.

L’indice Standard & Poor’s 500 è aumentato dell’1%, portando il guadagno settimanale dell’indice al 2% e l’aumento annuale è stato superiore al 17%. L’indice Nasdaq Composite, incentrato sulla tecnologia, è aumentato di poco più dell’1%, rendendo l’indice il suo più forte guadagno settimanale da aprile.

Indice Stoxx Europe 600 La peggiore conferenza dell’anno Lunedì è sceso del 2,3%, venerdì è aumentato dell’1,1% e questa settimana è aumentato dell’1,5%.

Questo dominanza L’emergere di una variante altamente diffusa del virus delta ha contribuito a sollevare preoccupazioni per un possibile rallentamento della crescita economica globale. Tuttavia, la guida ottimistica della maggior parte delle società statunitensi e l’aspettativa che la banca centrale sia pronta a intervenire quando la crescita rallenta mettono in ombra questa preoccupazione.

“Sembra una versione in miniatura della primavera del 2020”, ha affermato Trevor Greetham, capo degli investimenti multi-asset di Royal London, riferendosi al crollo dei mercati azionari globali lo scorso anno. essere invertito Dopo che la banca centrale ha promesso di fornire trilioni di dollari di sostegno monetario.

“Il mercato ora sa se c’è un periodo di tempo [economic] Debole, ci sarà una stimolazione extra se necessario. ”

Quando il mercato è sopravvalutato come lo è ora, tutto ciò che supporta un rimbalzo è considerato importante

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è previsto La riconferma di Jay Powell a presidente della Federal Reserve implicava che non avrebbe infranto l’attuale politica della banca centrale, e giovedì la Banca centrale europea Ribadisce il suo impegno Mantenere i tassi di interesse dell’Eurozona a livelli storicamente bassi.

I dati di FactSet mostrano che, finora, l’88% delle società quotate nell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati del secondo trimestre del 2021 ha superato le aspettative degli analisti.

Poiché gli effetti fondamentali della storica recessione economica dello scorso anno hanno lusingato i profitti dell’azienda, gli investitori hanno già anticipato una stagione di guadagni pesanti.

“Ma i guadagni sono davvero importanti”, ha affermato Philip Toews, presidente della società di gestione patrimoniale Toews Corporation. Ha sottolineato che il fatto che i profitti superino le aspettative è fondamentale per detenere azioni e che le valutazioni delle azioni sono a un livello relativamente alto sulla base di diversi indicatori rispetto alle medie storiche.

“Quando il mercato è sopravvalutato come lo è ora, tutti i fattori che supportano il rimbalzo sono considerati importanti”, ha affermato. “Siamo in una bolla, siamo in [historic] Valutazione, quindi tutto questo per trovare un modo per mantenere la promessa al mercato. “

Secondo l’indice Barclays, il rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo dell’S&P 500, un indicatore di valutazione molto osservato sviluppato dall’economista Robert Shiller, è vicino al livello più alto dalla fine del boom di Internet negli anni ’90.

Ma alcuni investitori hanno avvertito che il passaggio ai titoli in crescita evidenzia le preoccupazioni per il rallentamento dell’espansione economica.

Rispettati

I titoli azionari a bassa capitalizzazione considerati più sensibili ai cambiamenti nella crescita economica degli Stati Uniti venerdì sono rimasti indietro rispetto al mercato più ampio, con l’indice Russell 2000 in aumento dello 0,5%. Anche il Dow Jones Transportation Average, i leader economici tra cui ferrovie e gruppi marittimi, ha sottoperformato l’ultimo giorno della settimana di negoziazione, salendo dello 0,7%.

“Prima della fine di marzo, abbiamo notato che le preoccupazioni degli investitori per il rallentamento continuano a diffondersi sul mercato”, ha affermato Patrick Palfrey, stratega azionario di Credit Suisse. “Ciò ha spinto gli investitori a rivalutare il potenziale a lungo termine di questi investimenti prociclici orientati al valore”.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è cambiato di poco venerdì, all’1,28%, ancora vicino al livello più basso da febbraio. Il rendimento delle obbligazioni è inversamente proporzionale al prezzo.

L’indice del dollaro USA, che misura il dollaro USA rispetto alle principali valute, è aumentato dello 0,1%. Il benchmark petrolifero internazionale Brent è aumentato dello 0,4% per chiudere a 74,10 dollari al barile.