Le azioni di Wall Street hanno raggiunto un record in vista di un importante rapporto sull’occupazione

Dopo che i dati settimanali hanno mostrato che l’occupazione nella più grande economia del mondo ha iniziato a stabilizzarsi, giovedì il mercato azionario di Wall Street ha raggiunto un livello record.

L’indice blue-chip S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,6% a New York, stabilendo un nuovo massimo di chiusura, nonostante un piccolo guadagno nel giorno di negoziazione di una settimana fa. L’indice Nasdaq, che è dominato dai titoli tecnologici, è aumentato dello 0,8% e ha anche raggiunto un nuovo massimo.I dati precedenti hanno mostrato che il numero di americani che ricevono attivamente sussidi di disoccupazione è sceso al livello più basso. Pandemia.

Prima della pubblicazione dei dati sull’occupazione non agricola attentamente monitorati venerdì, il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che c’erano 385.000 candidati disoccupati iniziali nell’ultima settimana di luglio, in calo rispetto ai 399.000 della settimana precedente.

Prima della pubblicazione del rapporto sull’occupazione non agricola del mese scorso, gli economisti intervistati da Bloomberg avevano previsto che l’economia degli Stati Uniti aggiungerà 870.000 posti di lavoro a luglio, superiore al numero sorprendente di 850.000 di giugno, e il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 5,7%, in calo dal 5,9% di giugno.

I forti dati sull’occupazione intensificheranno le speculazioni su quando la Fed potrebbe iniziare a tagliare i suoi 120 miliardi di dollari di acquisti di attività al mese, il che supporta economia Durante l’epidemia. Gli analisti di Credit Suisse hanno dichiarato: “Dati gli indicatori tecnici ristretti, prevediamo che la riduzione delle negoziazioni possa portare a volatilità del mercato azionario”.

Goldman Sachs ha affermato che l’ascesa di Wall Street quest’anno deve andare ancora oltre. Gli analisti della banca stimano che sulla base dell’aumento del 17% dell’indice finora quest’anno, l’S&P 500 aumenterà di un ulteriore 7% entro la fine del 2021. Ciò è dovuto alle stime ottimistiche che l’utile per azione della società sarà aumento durante questo periodo: 45%.

Hanno scritto: “Ci aspettiamo che, poiché le aziende gestiscono con successo i costi e le aziende tecnologiche ad alto profitto acquisiscono una quota maggiore dell’indice, la crescita dei ricavi sarà più forte e i margini di profitto ante imposte si espandono ulteriormente”.

In Europa, l’indice Stoxx 600 per l’intera regione ha chiuso in rialzo dello 0,4%, stabilendo un nuovo record, mentre l’indice FTSE 100 di Londra è sceso leggermente dello 0,1% dopo che la Bank of England ha riconosciuto alcuni “Stringi moderatamente” Dopo l’ultimo incontro politico di giovedì, potrebbe essere necessario nei prossimi due anni.

Banca centrale d’Inghilterra Dire La crescita economica è “leggermente superiore” del previsto. Ma ha anche sottolineato che “difficoltà nell’abbinare posti di lavoro e lavoratori disponibili” e come l’economia del Regno Unito risponderà all'”incertezza” alla fine del piano di ferie implementato in risposta agli effetti della pandemia.

La dichiarazione della Bank of England ha innescato un breve calo del prezzo dei titoli di stato britannici: il rendimento dei titoli di stato britannici a 10 anni è salito a un massimo intraday dello 0,54%, chiudendo allo 0,52%.

In Asia, a causa della diffusione dei casi di variante Delta in 15 province e la Cina ha imposto nuove restrizioni ai viaggi nazionali, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso lo 0,8% e l’indice Shanghai e Shenzhen 300 è sceso dello 0,6%.

Il benchmark petrolifero globale Brent è rimbalzato dell’1,4% a 71,33 dollari USA al barile, ma è comunque sceso di circa il 6% questa settimana, poiché le preoccupazioni sulla diffusione del virus che potrebbe frenare la domanda di carburante superano le tensioni tra il Medio Oriente e l’Iran e l’Iran. sostiene i prezzi del petrolio greggio.