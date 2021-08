Le azioni e le valute dei mercati emergenti scendono a causa dei timori per i virus e il dollaro si rafforza

* L’indice dei cambi dei mercati emergenti è sceso per il quarto giorno di negoziazione consecutivo

* Il Rand sudafricano è sceso per il sesto giorno di negoziazione consecutivo

* I rendimenti dei mercati emergenti in valuta locale sono aumentati del 5%

* Fitch declassa il rating di Huarong

Reuters, 11 agosto – Le azioni dei mercati emergenti sono scese mercoledì, mentre le valute si sono indebolite per il quarto giorno di negoziazione consecutivo, poiché l’aumento dei casi di variante Delta COVID-19 e il rafforzamento del dollaro USA prima della pubblicazione dei dati sull’inflazione USA hanno smorzato la fiducia degli investitori.

La maggior parte delle valute asiatiche si trova nella zona negativa. Il rand sudafricano è sceso dello 0,2% per il sesto giorno di negoziazione consecutivo, mentre la lira turca è scesa dello 0,3% il giorno prima di un’importante riunione della banca centrale.

I casi giornalieri di coronavirus in Turchia sono vicini al livello più alto in tre mesi.

Il dollaro USA è aumentato prima del rilascio dei dati sull’inflazione USA alle 1230 GMT. La lettura forte potrebbe spingere nuovamente i rendimenti obbligazionari e il dollaro USA al rialzo, poiché ciò aumenterà le scommesse sul fatto che la Fed potrebbe presto iniziare a ridurre le misure di stimolo.

I rendimenti dei mercati emergenti in valuta locale sono aumentati del 5%, ma gli spread sono diminuiti insieme all’aumento dei titoli del Tesoro.

L’indice azionario MSCI Emerging Market è sceso dello 0,3%. Ma i guadagni dell’indice Shanghai Composite, di Hong Kong e di Mosca hanno contribuito a limitare le flessioni.

Sebbene il numero di nuovi casi COVID-19 in Cina ogni giorno abbia raggiunto il massimo di sette mesi martedì, l’indice MSCI China ha ancora raggiunto un massimo di quasi due settimane, indicando che l’epidemia attuale non è ancora completamente controllata.

L’indice dei mercati emergenti è sceso di circa il 10% dal suo picco nel 2021, principalmente a causa del calo di circa il 18% da parte dei giganti tecnologici cinesi Alibaba e Tencent a causa della repressione del governo sul settore.

Mark Mobius, Emerging Markets Fund Manager presso Mobius Capital Partners, ha dichiarato a Reuters Global Markets Forum: “Tuttavia, queste società continueranno a funzionare bene e guadagneranno… Potremmo aver raggiunto il fondo del calo dei prezzi di queste società”. altri mercati, in particolare l’India, hanno registrato buoni risultati.

In termini di debito, Fitch Ratings ha declassato il rating di Huarong Industrial Investment Management Co., Ltd., una consociata della società di prestiti in sofferenza Huarong Asset Management, a spazzatura perché il suo debito in scadenza nel 2022 manca di un piano di rifinanziamento.

All’inizio di quest’anno, JPMorgan Chase ha sottolineato che se Huarong vacillasse, potrebbe mettere in discussione il supporto implicito e i metodi di rating per le imprese statali cinesi, il che potrebbe indurre il mercato a rivalutare gli 83 miliardi di dollari in obbligazioni cinesi protette dal credito.

Huarong è il sesto emittente dell’intero indice JPM Corporation Emerging Market Bond, con un totale di 22 miliardi di obbligazioni denominate in dollari USA. Secondo i dati di JPMorgan Chase, ci sono 18 miliardi di dollari nell’Asian Credit JACI Index.

Giovedì, le banche centrali di Turchia e Filippine dovrebbero mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento, mentre le banche centrali di Perù e Messico dovrebbero alzare i tassi di interesse.

Segnalato da Susan Matthew; Rapporto supplementare di Aaron Saldanha e Supriya Rangarajan a Bangalore; A cura di Subhranshu Sahu

